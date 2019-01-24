Венесуэла: новый поворот американской «демократии»

Технологии смены власти в других государствах применяются Вашингтоном в течение многих десятилетий и постоянно претерпевают изменения. Казалось бы, они должны становиться изощреннее, тоньше, хитрее. А на деле случается так, что США действуют топорно и примитивно: не только не скрывают своих «торчащих ушей», но и демонстрируют их в открытую. Если предыдущие американские администрации еще как-то прикрывались демократическими нормами (например, достаточно популярным способом свержения неугодных президентов было объявление выборов сфальсифицированными), то теперь действуют даже без такого жалкого «фигового листочка».А зачем выборы? Оказывается, любой «оппозиционер», любой самозванец может прямо на митинге, без всяких законов и правил провозгласить себя президентом и получить поддержку от «светочей демократии».Именно так и сделал в Венесуэле Хуан Гуаидо, председатель так называемой Национальной ассамблеи. Нужно сказать, что этот орган, вопреки утверждениям западных «демократий», не имеет каких-либо существенных полномочий (тем более назначать президента!) В стране действует другой орган власти — Национальное учредительное собрание.Несколько дней назад, 10 января, состоялась инаугурация действующего президента страны Николаса Мадуро, который был переизбран на этот пост. А 11 января США грубо вмешались в дела страны, за что подверглись критике со стороны МИДа России, осудившего попытку самовольно решить, какой орган в Венесуэле считать легитимным, а какой — нет. Такое поведение было названо покушением на суверенитет страны. Внешнеполитическое ведомство РФ также упрекнуло Вашингтон в непрекращающихся санкциях в отношении неугодного латиноамериканского государства.Но одними только санкциями США не ограничиваются. Это лишь часть плана, хотя и довольно важная часть. Удушить экономику враждебной страны, чтобы вызвать протестные настроения — такая тактика, к сожалению, зачастую срабатывает. Далее протестные настроения можно использовать для того, чтобы протолкнуть оппозиционного кандидата на выборах. В случае, если выборы пойдут не так, организовываются массовые беспорядки — этот сценарий применили в Югославии в 2000 году, в Грузии в 2003-м, на Украине в 2004-м. Вашингтон пытался скрывать свое вмешательство, утверждая, что народ-де сам выбрал себе президента, а предыдущий лидер государства, тиран и диктатор, фальсифицировал итоги голосования. Все дальнейшее представлялось «народной революцией».Далее технологию видоизменили, и для госпереворотов использовались уже не выборы, а другие поводы. Законные власти приговоренной страны обвинялись Западом в чрезмерной жестокости по отношению к демонстрантам (Ливия, Сирия в 2011 году, Украина в 2013-2014 гг). При этом, однако, сложно навязать стране какую-либо конкретную марионеточную фигуру. У оппозиции не было четкого лидера. В Ливии в итоге сложилась ситуация полного хаоса, контроль над которым потеряли сами режиссеры «революции». В Сирии переворот и вовсе провалился (хотя страна заплатила страшную цену). Успешным для США и их союзников можно считать разве что украинский «евромайдан».И вот — новая тактика. Простая до невозможности. Американский ставленник напрямую объявляется президентом страны в ходе митинга. Примерно так, как если бы на Болотной площади или на проспекте Сахарова в Москве новым главной российского государства был бы объявлен Алексей Навальный (или любой другой горлопан).Характерно, что сразу же после того, как лидер венесуэльской «оппозиции» Хуан Гуаидо заявил, что теперь-де он возглавляет страну, его поддержали извне. Президент США Дональд Трамп объявил о признании его в качестве своего венесуэльского коллеги. Далее подтянулась Канада, а вскоре — некоторые латиноамериканские страны, включая Аргентину и Бразилию (в которых, кстати, под псевдолегитимным прикрытием были свергнуты независимые лидеры и поставлены ставленники Вашингтона).Поддержку Гуаидо выразили и такие поборники «европейской демократии», как Дональд Туск и Федерика Могерини. И, что уж совсем нелепо, администраторы соцсетей Facebook и Instagram поспешили снять верификацию с аккаунтов законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.После выборов, которые прошли в мае прошлого года и на которых Мадуро набрал 68% голосов, устроить беспорядки по сценарию Югославии, Грузии и первого украинского майдана не удалось. Неудачным было и покушение на президента, организованное в августе прошлого года с использованием БПЛА со взрывчаткой. Помимо американских спецслужб, к организации этого преступления была причастна Колумбия. Сейчас эта страна также оказалась среди первых, кто признал «президентом» Хуана Гуаидо. Такая вот слаженная работа...Незадолго до того, как провозгласить себя президентом, Гуаидо говорил с госсекретарем США Майком Помпео. Безусловно, без открытой поддержки со стороны США и их союзников он вряд ли решился бы взять на себя такую роль.Нужно особо отметить, что в этой сложной ситуации законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро держится достойно. Его поведение отличается от того, что демонстрировал украинский президент Виктор Янукович. Так, сразу же после Мадуро вышел к своим сторонникам и процитировал слова легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро: «Здесь никто не сдается!» После чего объявил о разрыве дипломатических отношений с США: американские дипломаты обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Армия страны поддерживает законного главу государства.Наверняка западные СМИ будут показывать демонстрации протеста против властей Венесуэлы, но не покажут, что огромная толпа собралась и в поддержку Николаса Мадуро. А если и покажут, то вскользь, отдавая явное предпочтение «оппозиционерам» и именно их объявляя «народом».Ближайшие дни покажут, удастся ли Венесуэле выстоять. Однако Мадуро, как и его предшественник Уго Чавес, пережил уже несколько попыток свержения, когда казалось, что его шансы выстоять малы. Конечно, когда против небольшой страны сосредоточена огромная мощь западных «демократий», противостоять ей очень сложно. Но иногда и эти «демократии» терпят крах.Пример успешной борьбы подает, например, сирийский лидер: когда-то его положение казалось безнадежным, а теперь арабские страны, которые спешили порвать с Дамаском отношения, спешно восстанавливают их. Надоедливая мантра Запада «Асад должен уйти» в ближайшее время может смениться другой: «Мадуро должен уйти». Со всеми вытекающими последствиями. Однако тем, кто будет ее произносить, стоит напомнить: многие из тех, кто настойчиво повторял предыдущую фразу, за это время ушли сами. Опасно рыть яму другому, даже если эта яма — «демократическая».