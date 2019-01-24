Росстат сообщил о первом сокращении числа россиян за 10 лет

Главная служба статистики России (Росстат) публикует данные о динамике численности населения в нашей стране. Если верить представленным оценкам, то впервые за 10 лет население РФ сократилось.Представленные данные свидетельствует о сокращении числа россиян в сравнении с 1 января 2018 года почти на 87 тысяч человек. Для сравнения, эточисло жителей в таких городах как, например, Ейск или Губкин.Если на 1 января прошлого года число россиян составляло 146,88 млн человек, то на 1 января года наступившего - 146 млн 793,7 тыс. человек.При этом Росстат сообщает о существенном сокращении сельского населения Российской Федерации по итогам 2018 года. Число сельских жителей в нашей стране снизилось более чем на 211 тысяч человек. При этом по числу горожан наблюдается рост. Этот факт свидетельствует о том, что многие сельские жители вынуждены по разным причинам перебираться на постоянное место жительства в города.В очередной раз прибавила по числу жителей Москва. Так, в российской столице на 1 января 2019 года постоянно проживали более 12,63 млн человек. Годовой прирост по столице составил 123 с лишним тысячи жителей.Напомним, что ранее правительство приняло программу «Демография», в которую в общей сложности собирается вложить около 3 трлн рублей.Примечательно, что впервые за 70 с лишним лет сокращение числа жителей зафиксировано и в Китае. Естественная убыль составила 1,27 млн человек.