Израиль сообщил об уничтожении китайской РЛС JY-27 и иранской базы в Сирии
В Израиле опубликованы спутниковые снимки, показывающие результаты ракетных ударов по территории Сирии. Публикацию сделали представители компании ImageSat, которая занимается эксплуатацией спутника-шпиона Eros-B. В пояснении к снимкам говорится о том, что израильские ракеты успешно поразили базу иранской разведки, которая расположена менее чем в полусотне км от сирийско-израильской границы.
На снимке указана дата - 20 января. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спутник работает по американскому времени. Также на снимке видно, что полностью уничтожить объект Израилю не удалось.
В сообщениях израильских СМИ утверждается, что на этой базе находились иранские военнослужащие и представители группировки «Хизбалла».
В принципе, эти заявления целиком и полностью укладываются в информационную политику Израиля, которая представляется общественности по принципу: куда прилетели израильские ракеты в Сирии, там либо иранцы, либо «Хизбалла», куда прилетели израильские ракеты в Газе – там «Хамас».
В сообщениях говорится о том, что в результате атаки территории аэропорта Дамаска была уничтожена «цель на автомобильной стоянке». О том, что это за цель, предусмотрительно решили не сообщать. Видимо, сложно увязать с Ираном или «Хизбаллой».
В сводках той же компании ImageSat отмечено, что в ходе ударов израильские ракеты уничтожили не только ЗРПК «Панцирь», но и радар китайского производства JY-27 CETC.
Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль исключить удары по территории Сирии и признавать суверенитет этого государства – чтобы избежать очередного витка конфронтации на Ближнем Востоке.
На снимке указана дата - 20 января. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спутник работает по американскому времени. Также на снимке видно, что полностью уничтожить объект Израилю не удалось.
В сообщениях израильских СМИ утверждается, что на этой базе находились иранские военнослужащие и представители группировки «Хизбалла».
В принципе, эти заявления целиком и полностью укладываются в информационную политику Израиля, которая представляется общественности по принципу: куда прилетели израильские ракеты в Сирии, там либо иранцы, либо «Хизбалла», куда прилетели израильские ракеты в Газе – там «Хамас».
В сообщениях говорится о том, что в результате атаки территории аэропорта Дамаска была уничтожена «цель на автомобильной стоянке». О том, что это за цель, предусмотрительно решили не сообщать. Видимо, сложно увязать с Ираном или «Хизбаллой».
В сводках той же компании ImageSat отмечено, что в ходе ударов израильские ракеты уничтожили не только ЗРПК «Панцирь», но и радар китайского производства JY-27 CETC.
Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль исключить удары по территории Сирии и признавать суверенитет этого государства – чтобы избежать очередного витка конфронтации на Ближнем Востоке.
- Использованы фотографии:
- ImageSat, Weibo
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