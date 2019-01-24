Израиль сообщил об уничтожении китайской РЛС JY-27 и иранской базы в Сирии

В Израиле опубликованы спутниковые снимки, показывающие результаты ракетных ударов по территории Сирии. Публикацию сделали представители компании ImageSat, которая занимается эксплуатацией спутника-шпиона. В пояснении к снимкам говорится о том, что израильские ракеты успешно поразили базу иранской разведки, которая расположена менее чем в полусотне км от сирийско-израильской границы.На снимке указана дата - 20 января. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спутник работает по американскому времени. Также на снимке видно, что полностью уничтожить объект Израилю не удалось.В сообщениях израильских СМИ утверждается, что на этой базе находились иранские военнослужащие и представители группировки «Хизбалла».В принципе, эти заявления целиком и полностью укладываются в информационную политику Израиля, которая представляется общественности по принципу: куда прилетели израильские ракеты в Сирии, там либо иранцы, либо «Хизбалла», куда прилетели израильские ракеты в Газе – там «Хамас».В сообщениях говорится о том, что в результате атаки территории аэропорта Дамаска была уничтожена «цель на автомобильной стоянке». О том, что это за цель, предусмотрительно решили не сообщать. Видимо, сложно увязать с Ираном или «Хизбаллой».В сводках той же компании ImageSat отмечено, что в ходе ударов израильские ракеты уничтожили не только ЗРПК «Панцирь», но и радар китайского производства JY-27 CETC.Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль исключить удары по территории Сирии и признавать суверенитет этого государства – чтобы избежать очередного витка конфронтации на Ближнем Востоке.