В Казахстане выдвинули инициативу о переименовании страны

По опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который её создал. Мы можем говорить и о параллельном хождении двух названий.

Депутатом нижней палаты парламента Казахстана озвучена инициатива по переименованию страны. Речь идёт о главе фракции Демпартии Казахстана («Ак жол») Азате Перуашеве, который направил соответствующий депутатский запрос.По мнению казахстанского парламентария, нынешнее название – Республика Казахстан – «не в полной мере отражает роль народа, который стал создателем республики». Депутат Мажилиса считает, что в конституции необходимо указать название «Казахская Республика», а термин «Казахстан» оставить в качестве неофициального.Перуашев:Исходя из этого, можно констатировать, что у казахстанского парламентария имеются определённого рода проблемы со знаниями истории и этнологии. Само слово «казах» происходит от древнетюркской производной слова «кочевник».Казахстан фактически был Казакстаном. Буква "к" была заменена на "х".До 1925 года существовала Киргизская АССР, из состава которой в итоге новая республика и вышла. С чётким определением самой нации «казах» на тот момент были явные проблемы. Так, скорее, было принято называть кочевые народы Средней Азии и некоторых северо-западных территорий современного Китая. И лишь в феврале 1936 года советская власть фактически оформила национальность «казах» специальным постановлением. В декабре того же года на карте появляется Казахская ССР.Поэтому с чётким ответом на заявление депутата о том, какой именно народ создал то, что сегодня носит название Республика Казахстан, могут возникнуть явные проблемы. Чётко известно только одно: название «Казахская Республика (Советская Социалистическая)» появилось именно в СССР.А само предложение казахстанского депутата в чём-то напоминает предложения отдельных депутатов Госдумы РФ из серии "перекрасить Кремль в белый цвет".