В Давосе заговорили о новом этапе приватизации в России

С полей (точнее – горных склонов) Международного экономического форума в Давосе пришли сообщения о готовящемся очередном этапе приватизации в России. Возглавляющий российскую делегацию в Швейцарии министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что кабинет министров занят подготовкой к продаже части активов ряда российских компаний иностранным «инвесторам».О том, какие именно активы собираются продать, и кто готов выступить в качестве покупателя, на данный момент не сообщается.Экономические эксперты предполагают, что речь может идти о приватизации части активов российских банков с государственным участием. Так, заявлено, что интерес инвесторов именно к этому сектору российской экономики может быть связан с его высокой доходностью (к слову о тех процентных ставках по кредитам, которые российские банки выставляют). При этом добавлено, что на приватизацию определённой доли государства в банковском секторе правительство собирается пойти с той целью, чтобы снизить санкционные риски.Логика достаточно интересна. Получается, что именно санкции подтолкнули Россию к новой приватизации госактивов, причём, можно предположить, что зарубежные инвесторы явно не намерены выкладывать за эти активы «рыночную стоимость». Также (по этой логике) получается, что для полного «нивелирования» санкций России нужно продавать вообще все госактивы… Так не на это ли (в том числе) и были нацелены вводимые Западом против РФ экономические ограничения? – Снова скупить у России крупные предприятия, компании и банки по смехотворным ценам?Стоит отметить появление на ВЭФ в Давосе небезызвестного Билла Браудера, который обычно появляется там, где можно дёшево купить то, что на самом деле стоит отнюдь не дёшево.Обратило внимание и появление в Давосе (в составе российской делегации) главы «Роснано» Анатолия Чубайса – известного эксперта в области российских изысков приватизации. Сам Чубайс пообщался с представителями швейцарской инновационной компании Energy Vault, рассказав, что у «Роснано» есть проект в сфере промышленного аккумулирования электроэнергии «гравитационным методом».