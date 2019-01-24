Госдеп вновь призвал Россию соблюдать ДРСМД

Соглашения о контроле над вооружениями действуют только тогда, когда их соблюдают все стороны. В данном случае Россия обязана вернуться к полному и поддающемуся проверке исполнению ДРСМД ради спасения этого договора,

Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Андреа Томпсон вновь призвала Россию «спасти Договор о РСМД», вернувшись к его исполнению, передает РИА Новости Свое обращение Томпсон разместила в «Твиттере» после проведенной российским военным ведомством презентации ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.заявила она.В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что от Москвы требуется большая степень открытости, и «показать общественности одну ракету 9М729 – этого недостаточно».Министр подчеркнул, что российские власти до сих пор не проявили готовность продемонстрировать полную прозрачность. Но «ожидания сохраняются, и ход остается за Москвой», добавил он.Напомним, в среду Минобороны РФ представило иностранным военным атташе ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», которую американская сторона считает нарушающей ДРСМД и требует уничтожить. При этом представители США. Британии, Франции и Германии на брифинг не приехали.Представительство Евросоюза в Москве позднее пояснило, что большинство стран ЕС не участвовали в мероприятии, поскольку оно не отвечало целям «доверительного обмена мнениями».В ходе презентации начальник ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский сообщил, что 9М729 является модификацией ракеты 9М728, используемой в комплексе «Искандер-М», дальность ее полета составляет 480 км, что не нарушает положения Договора о РСМД.