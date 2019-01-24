ФРГ снова рассматривает Балтику как потенциальный театр военных действий

Балтийское море выросло до невиданного стратегического значения в последние годы. В наши дни Балтийское море является важным каналом жизнедеятельности, связывающим союзников в Польше и странах Балтии, а также наших близких (ненатовских) партнёров в Финляндии и Швеции с остальной Европой.

Складывается впечатление, что для ВМС, например, США и Франции, большого интереса Балтика не представляет.

В американских СМИ публикуется статья, в которой говорится, что немецкое военно-морское командование возвращается к рассмотрению Балтийского моря как театра возможных военных действий. Сообщается, что немецкие морские офицеры обсуждают вопросы осложнения ситуации на Балтике. Приводится информация о создании в немецком портовом городе Росток нового штаба ВМС ФРГ с формированием структурных подразделений, отвечающих за военно-стратегическое планирование на Балтийском море. Эти структуры будут окончательно сформированы к 2025 году.Американский ресурс Defense News приводит заявление немецкого вице-адмирала (командующего ВМС) Андреаса Краузе:Руководитель центра морской стратегии и безопасности Германии в университете города Киль Себастьян Брунс отмечает, что на Балтике сегодня фактически только Германия из числа стран, входящих в НАТО, может обеспечивать безопасность.Брунс:Фактически специалист в ФРГ говорит о том, что в случае реального военного конфликта на Балтийском море решать важнейшие военные задачи НАТО придётся именно Германии при учёте того, что у Прибалтики и Польши с боеспособностью (да и вообще с наличием) военно-морских флотов явные проблемы. А кто такие задачи будет ставить? Вряд ли Россия с учётом того, что именно с Россией Германия и строит новый газопровод.Брунс касается и этого вопроса, добавляя, что нужно учитывать ещё и вопрос строительства «Северного потока-2». От отдельных стран исходят достаточно агрессивные заявления в отношении этого инфраструктурного объекта.В связи с необходимостью защищать свои интересы на Балтике Германия планирует построить четыре новых корвета.