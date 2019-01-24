Новости

ФРГ снова рассматривает Балтику как потенциальный театр военных действий

3
В американских СМИ публикуется статья, в которой говорится, что немецкое военно-морское командование возвращается к рассмотрению Балтийского моря как театра возможных военных действий. Сообщается, что немецкие морские офицеры обсуждают вопросы осложнения ситуации на Балтике. Приводится информация о создании в немецком портовом городе Росток нового штаба ВМС ФРГ с формированием структурных подразделений, отвечающих за военно-стратегическое планирование на Балтийском море. Эти структуры будут окончательно сформированы к 2025 году.

ФРГ снова рассматривает Балтику как потенциальный театр военных действий



Американский ресурс Defense News приводит заявление немецкого вице-адмирала (командующего ВМС) Андреаса Краузе:
Балтийское море выросло до невиданного стратегического значения в последние годы. В наши дни Балтийское море является важным каналом жизнедеятельности, связывающим союзников в Польше и странах Балтии, а также наших близких (ненатовских) партнёров в Финляндии и Швеции с остальной Европой.


Руководитель центра морской стратегии и безопасности Германии в университете города Киль Себастьян Брунс отмечает, что на Балтике сегодня фактически только Германия из числа стран, входящих в НАТО, может обеспечивать безопасность.

Брунс:
Складывается впечатление, что для ВМС, например, США и Франции, большого интереса Балтика не представляет.


Фактически специалист в ФРГ говорит о том, что в случае реального военного конфликта на Балтийском море решать важнейшие военные задачи НАТО придётся именно Германии при учёте того, что у Прибалтики и Польши с боеспособностью (да и вообще с наличием) военно-морских флотов явные проблемы. А кто такие задачи будет ставить? Вряд ли Россия с учётом того, что именно с Россией Германия и строит новый газопровод.

Брунс касается и этого вопроса, добавляя, что нужно учитывать ещё и вопрос строительства «Северного потока-2». От отдельных стран исходят достаточно агрессивные заявления в отношении этого инфраструктурного объекта.

В связи с необходимостью защищать свои интересы на Балтике Германия планирует построить четыре новых корвета.
Использованы фотографии:
http://www.marine.de
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
3 комментария

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти