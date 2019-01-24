У россиян обнаружили рекордные объёмы "свободных денег"

По итогам последнего месяца ушедшего года дефлятор оказался равен минус 0,2% при официальной инфляции в 0,8%. Личная инфляция граждан РФ и в декабре, и по итогам прошлого года оказалась ниже официального темпа роста цен.

У граждан России вновь пересчитали «свободные деньги». Так экономические гуру именуют разницу между доходами отдельно взятого гражданина страны и тратами на необходимые товары и услуги. Другими словами, «свободные деньги» - объёмы финансовых средств, остающиеся после того, как человек приобрёл необходимые товары и оплатил услуги.Если верить опубликованным газетой "Взгляд" со ссылкой на данные исследовательской группы "Ромир" материалы, то этих самых «свободных денег» у россиян – рекордное количество за последние 10 лет. Знают ли об этом сами россияне?Утверждается, что в среднестатистической российской семье количество «свободных денег» по итогам 2018 года составило примерно 36700 рублей. Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 18,7 тыс. рублей.По каким именно критериям специалисты оценили уровень остаточных («свободных») денег, не сообщается. Не сообщается и того, как с этими показателями стыкуется возобновившийся в стране рост числа граждан, живущих за чертой бедности.В материалах «Ромир» утверждается и то, что так называемая «личная инфляция» граждан России оказалась в декабре ниже официальной. РИА Новости со ссылкой на упомянутый исследовательский центр пишет:Если именно такие данные оказываются на столе экономического блока правительства, тогда "понятны" как минимум заявления отдельных чиновников кабмина о «невероятном росте зарплат россиян», не говоря уже о принятии непопулярных решений.