Комплекс «Уран-9» принят на вооружение российской армии
Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» приняли на вооружение российской армии, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев в интервью РИА Новости.
По его словам, эти роботизированные комплексы являются хорошим заделом для дальнейших продуктов.
Он подчеркнул, что боевая машина доработана с учетом применения в реальных боевых действиях.
Напомним, робототехнический комплекс «Уран-9» создан для огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника, а также для участия в разведывательных операциях. На вооружении 12-тонной машины имеется комплекс управляемого вооружения «Атака», в составе которого противотанковые ракеты, реактивные огнеметы «Шмель-М», автоматическая пушка 2А72 калибра 30 мм и 7,62-мм пулемет.
Комплекс производит компания «766 УПТК», которая не так давно передана в управление концерну «Калашников». Как пояснил Дмитриев, предприятие по-прежнему находится в собственности у российского венного ведомства, но теперь «Калашников» является управляющей организацией.
Кроме того, решением Ростеха в состав концерна передано НПО «Молния». В числе разработок объединения – новые ракеты-мишени.
В настоящее время завершается производство первой серийной партии «Уранов»,сказал Дмитриев.
По его словам, эти роботизированные комплексы являются хорошим заделом для дальнейших продуктов.
Он подчеркнул, что боевая машина доработана с учетом применения в реальных боевых действиях.
Сирия – это отличный полигон. Он позволяет понять сильные и слабые стороны любого оружия,отметил гендиректор.
Напомним, робототехнический комплекс «Уран-9» создан для огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника, а также для участия в разведывательных операциях. На вооружении 12-тонной машины имеется комплекс управляемого вооружения «Атака», в составе которого противотанковые ракеты, реактивные огнеметы «Шмель-М», автоматическая пушка 2А72 калибра 30 мм и 7,62-мм пулемет.
Комплекс производит компания «766 УПТК», которая не так давно передана в управление концерну «Калашников». Как пояснил Дмитриев, предприятие по-прежнему находится в собственности у российского венного ведомства, но теперь «Калашников» является управляющей организацией.
Кроме того, решением Ростеха в состав концерна передано НПО «Молния». В числе разработок объединения – новые ракеты-мишени.
- Использованы фотографии:
- ОАО "766 УПТК"
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