Чубайсу везёт - пока его бьют виртуально

Многие россияне со всё более возрастающим градусом неприязни воспринимают сторонников либерального курса, считая их лицемерами и пустословами.Так, в минувший четверг, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, являющийся одной из самых одиозных фигур отечественного либерализма, подвергся критике со стороны Марии Захаровой, официального представителя внешнеполитического ведомства России.Поводом для нападок стали заявления Чубайса о расточительности россиян относительно расходования низких по стоимости энергоресурсов, а также о том, что Россия - бедная страна.Мария Захарова опубликовала пост, в котором частично признала правоту Чубайса относительно низкого уровня жизни некоторых россиян. Однако она считает, что причины бедности должны быть известны самому Чубайсу, который на протяжении нескольких десятилетий был членом правительства и отвечал за ключевые направления отечественной экономики и промышленности.Политолог Руслан Осташко уверен, что если глава «Роснано» не перестанет рассказывать на форумах о том, как обустроить Россию, то его будут бить не только виртуально… Вот только кто будет "бить", если учесть, что фактически все инициативы Чубайса и его команды воплощаются в реальность на территории России?