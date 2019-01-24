Чубайсу везёт - пока его бьют виртуально
Многие россияне со всё более возрастающим градусом неприязни воспринимают сторонников либерального курса, считая их лицемерами и пустословами.
Так, в минувший четверг, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, являющийся одной из самых одиозных фигур отечественного либерализма, подвергся критике со стороны Марии Захаровой, официального представителя внешнеполитического ведомства России.
Поводом для нападок стали заявления Чубайса о расточительности россиян относительно расходования низких по стоимости энергоресурсов, а также о том, что Россия - бедная страна.
Мария Захарова опубликовала пост, в котором частично признала правоту Чубайса относительно низкого уровня жизни некоторых россиян. Однако она считает, что причины бедности должны быть известны самому Чубайсу, который на протяжении нескольких десятилетий был членом правительства и отвечал за ключевые направления отечественной экономики и промышленности.
Политолог Руслан Осташко уверен, что если глава «Роснано» не перестанет рассказывать на форумах о том, как обустроить Россию, то его будут бить не только виртуально… Вот только кто будет "бить", если учесть, что фактически все инициативы Чубайса и его команды воплощаются в реальность на территории России?
Так, в минувший четверг, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, являющийся одной из самых одиозных фигур отечественного либерализма, подвергся критике со стороны Марии Захаровой, официального представителя внешнеполитического ведомства России.
Поводом для нападок стали заявления Чубайса о расточительности россиян относительно расходования низких по стоимости энергоресурсов, а также о том, что Россия - бедная страна.
Мария Захарова опубликовала пост, в котором частично признала правоту Чубайса относительно низкого уровня жизни некоторых россиян. Однако она считает, что причины бедности должны быть известны самому Чубайсу, который на протяжении нескольких десятилетий был членом правительства и отвечал за ключевые направления отечественной экономики и промышленности.
Политолог Руслан Осташко уверен, что если глава «Роснано» не перестанет рассказывать на форумах о том, как обустроить Россию, то его будут бить не только виртуально… Вот только кто будет "бить", если учесть, что фактически все инициативы Чубайса и его команды воплощаются в реальность на территории России?
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Чубайс
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter