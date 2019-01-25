Бригады «Аль-Кудс» — основные цели ВВС Израиля в Сирии

Израильский боевой самолёт взлетает в ходе миссии по нанесению ударов по позициям иранских подразделений на территории Сирии

Схема "директоратов" внутри иранского управления, известного как Al-Quds Force

Подразделение иранского морского спецназа

Цели на территории Сирии, поражённые ВВС Израиля, включая позиции бригад "Аль-Кудс"

Из-за очередной эскалации военного противостояния на Ближнем Востоке во многих СМИ замелькало название бригады «Аль-Кудс». Однако весьма немногие знают, что же это за иранское вооружённое формирование, точнее, одна из составляющих вооружённых сил исламской республики, по которой израильские ВВС наносят удары на территории Сирии.Ка известно, вооружённые силы Ирана вот уже почти 40 лет состоят из двух структур: обыкновенной армии (акроним «Артеш» или «Аджа» — «AJA», сокращённо от «Артеш э джумхурийе исламийе», «Армия исламской республики») и «Корпуса стражей Исламской революции» (акроним «IRGC», «КСИР» или «Sepah», от «Сипахийе пасдаранэ эхлабийэ ислами», что можно перевести как «Армия гвардейцев исламской революции»).И если первая структура предназначена просто для защиты внешних рубежей Ирана, то вторая структура предназначена для сохранения исламской шиитской религиозной системы общества и является личной армией аятоллы и верховных лидеров иранского теократического режима.Можно сказать, что КСИР отчасти напоминает российские внутренние войска, если бы они были пропитаны духом абсолютного религиозного фанатизма и подчинялись бы лично патриарху Кириллу и главным архиепископам РПЦ. Соответственно, вполне официально целью КСИР провозглашена не столько борьба с внешним врагом, но также и борьба с внутренними противниками режима. Также очень важной функцией «Корпуса стражей» считается противовес иранской армии и предотвращение возможного вооружённого путча со стороны данного общественного института.Нам, жителям светских государств европейского типа, это может показаться весьма странным, но эта своеобразная религиозно-политическая армия Ирана объединяет в себе не только свои особые сухопутные силы, не только Корпус последователей Махди (фанатично-мистическую структуру охраны высших должностных лиц), не только народно-религиозное ополчение «Басидж», но и свои собственные ВВС, своё отдельное ракетное командование и свой собственный ВМФ. И если первоначально, в 1980-е — 1990-е годы, КСИР был всё же некоей структурой, скорее обеспечивающей внутреннюю безопасность, то в следующие десятилетия он постепенно фактически стал поглощать армию Ирана.Отметим также, что, кроме вышеуказанных структур, в КСИР входит обособленное командование «Вооружённые силы Иерусалима», являющееся иранским аналогом сил специальных операций (ССО) иных государств и предназначенное для действий вне границ Ирана.Структура «Сипах э Кудс» (известная СМИ как бригада «Аль-Кудс») занимается вопросами тайной разноплановой поддержки таких радикальных исламских объединений, как «Хезболла» в Ливане, «Хамас» и «Палестинский исламский джихад» на палестинских территориях, «Ансар Аллах» в Йемене, и разнообразные вооружённые группы в Ираке, Афганистане и Сирии. Точный размер подразделений, входящих в структуру «Аль-Кудс», неизвестен, и оценивается от 2-5 тысяч до 10-30 тысяч человек.Начало данной организации было положено выделением блока сил специальных операций из КСИР в 1980-е годы. В то время боевики из его состава «стимулировали джихад» курдов и иракских шиитов против армии Саддама Хуссейна в ходе ирано-иракской войны; помогали «Хезболле» в Ливане против Израиля и ливанских христиан, а также поддерживали моджахедов, действовавших на территории Афганистана против советских войск и местных правительственных подразделений.В 1990-е годы иранские подразделения «Аль-Кудс» поддерживали «Северный альянс» афганских моджахедов против сил движения «Талибан»* (запрещено в РФ), а также помогали боснийским мусульманам воевать против боснийских сербов в ходе Гражданской войны в Югославии.В 2000-е годы эти своеобразные религиозные ССО Ирана вновь переключились на поддержку иракских шиитов и курдов, действовавших сначала против режима Саддама Хуссейна, а потом, с 2003 года, и против войск международной коалиции во главе с США, оккупировавших Ирак. Точно так же, после вторжения сил НАТО в Афганистан, силы «Аль-Кудс» быстро сменили вектор, продолжая оказывать поддержку не только остаткам различных прежних групп боевиков (при том как шиитам, так даже и суннитам), действовавшим в этой стране, но и начали (в пику США и НАТО) активно сотрудничать с талибами*.Согласно публичным данным Управления военной разведки США, организация «Воины Иерусалима» имеет несколько директоратов, таких, как страны Запада (англосаксонский мир + Евросоюз), страны бывшей зоны контроля СССР (включая Украину, Белоруссию и Россию, а также среднеазиатские республики), страны ближней зоны Востока (Афганистан, Пакистан, Индия и китайский Синьцзян), страны ближней зоны Запада (Ирак, Азербайджан, Сирия, Иордания, Турция и т.д.), страны арабского Магриба (вся Северная Африка) и страны Арабского полуострова и зоны Залива.За последние лет двадцать в структуре «Аль-Кудс» произошли значительные изменения: кроме подразделений преимущественно экстерриториального спецназа и тактических инструкторов, в её состав вошли различные подразделения по финансовым вопросам, по вопросам компьютерной безопасности, особые логистические формирования, сеть агентов глубокого проникновения и т.п.По последним данным, публично озвученным в американских источниках, силы «Аль-Кудс» почти полностью выведены из структурного управления КСИР и подчиняются напрямую верховным религиозным лидерам Ирана, что делает их значительно более непредсказуемой и фанатично настроенной силой в регионе, чем иранская армия.В течение последних лет элитарные иранские ССО в относительно крупном масштабе задействованы в Ливане (выступая на стороне «Хезболлы» против Израиля), в Афганистане (где «взаимодействуют» с талибами против сил НАТО), в Ираке (где действуют против сил США и против радикальных суннитских джихадистов, часто сторонников ИГ*) и в Йемене (где помогают шиитским мятежникам-хуситам сражаться против правительственных сил, поддерживаемых суннитской коалицией государств Персидского залива).Однако наибольшее внимание этих элитных иранских формирований в последнее время уделяется, без сомнения, Сирии, где бойцы иранских ССО противостояли и противостоят ортодоксальным суннитским боевикам «Свободной сирийской армии», «Фронта Ан-Нусра»* и «ИГ»* (запрещены в РФ), поддерживая официальное правительство Асада (шиитско-алавитское).По некоторым данным, именно сводное подразделение иранского спецназа сыграло значительную роль при спасении второго пилота сбитого турецким истребителем российского Су-24 в 2015 году. Остановимся на этом эпизоде чуть подробнее.Согласно данным иранской стороны, после того как российский самолёт был сбит, а экипаж сообщил о катапультировании, к месту приземления самолёта была направлена пара российских вертолётов с целью спасения пилотов.Однако поисковая операция первоначально не удалась по причине быстрого выдвижения в район падения Су-24 отрядов боевиков как из состава «Сирийской свободной армии» (входящей в так называемую «умеренную вооружённую оппозицию» и активно поддерживаемую Западом), так и из поддерживаемого Турцией племени туркоманов.Из-за чрезвычайно плотного огня с земли, от которого погиб наш боец бригады морской пехоты, а также после нескольких выстрелов, произведённых боевиками из ПЗРК, пара поисково-спасательных вертолётов была вынуждена вернуться. В это время то ли россияне обратились к иранцам, то ли иранские ССО предложили свои услуги, но для спасательного рейда был сформирован сводный отряд из 24 бойцов спецназа.В него вошли, помимо иранских инструкторов, бойцы из «Хезболлы» и солдаты армейского сирийского спецназа, прошедшие обучение у иранцев. На российские же ВКС возлагалась функция спутниковой навигации, воздушного прикрытия и координации рейда.И по заявлению иранцев, именно их отряд и спас российского пилота, причём смог вернуться на базу без потерь.По оценке ряда западных аналитиков, вообще на территории Сирии силы иранских специальных экстерриториальных операций, равно как и формирования КСИР, используются достаточно широко. Считается, что в настоящее время Иран на территории Сирии располагает до 55-70 тыс. чел., из которых собственно иранцы составляют лишь от трети до четверти численности (примерно 8-12 тыс. бойцов КСИР и 4-6 тыс. солдат иранской армии).Всего число неиранских наёмных подразделений оценивается экспертами НАТО в 40-50 тыс., в том числе примерно 15-20 тыс. иракских «добровольцев», примерно 10-20 тыс. «ополченцев джихада» из числа афганских и пакистанских шиитов, и около 5-10 тыс. боевиков из состава ливанской «Хезболлы» и палестинцев.Это весьма значительные цифры. Собственно сирийские правительственные подразделения, истощённые 7 годами войны, оцениваются приблизительно в 40-50 тыс. солдат.Всего же сводные затраты Ирана на войну в Сирии некоторыми западными экспертами оцениваются минимум в 100-120 млрд. USD, львиную долю из которых составляют расходы на содержание огромных сил в этой арабской стране (что, конечно, не может не отражаться на иранской экономике, страдающей из-за американских санкций). В частности, в открытых источниках есть данные о том, что солдат профессиональных соединений КСИР получает во время «командировки» в Сирию 1200-1500 USD в мес., а ополченец – 200-400 USD. Уровень "сирийских" зарплат высокопрофессиональных бойцов подразделений ССО Ирана «Аль-Кудс» точно не известен, но западными экспертами он оценивается в 2-3 тыс. USD в мес.При этом американские военные эксперты достаточно просто объясняют удары ВВС Израиля не только по району Дамаска, но и именно по его аэропорту. Согласно их данным, всего на территории этой арабской страны находится от 13 до 15 иранских военных баз, но лишь 4 из них расположены в южной части страны в непосредственной близости к израильским границам.Правда, в данном регионе находятся именно критически важные для Ирана военные объекты. Во-первых, это главный логистический центр иранского контингента в зоне дамасского аэропорта; во-вторых, это иранский командно-координационный центр в пригороде Дамаска, и, в-третьих и в-четвёртых, это расположенные примерно в том же районе две весьма крупных точек базирования шиитского контингента на территории Сирии.Соответственно, до тех пор, пока Иран не начнёт серьёзно снижать своё военное присутствие в этой арабской стране и не станет отводить войска от израильских границ, ожидать иных действий от еврейского государства, кроме воздушных ударов по иранским местам базирования, вряд ли стоит.