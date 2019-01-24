Пекин выразил протест в связи с принятой в США разведывательной стратегией
Руководство Китая выражает протест в связи с обнародованной в США Национальной стратегией в области разведки, в которой КНР наряду с Россией названа противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление представителя китайского МИД Хуа Чуньин.
В документе, подготовленном экспертами американского разведывательного сообщества, утверждается, что «многочисленные противники», в том числе Россия и Китай, продолжают изыскивать возможности для нанесения интересам США катастрофического ущерба путем разработки и потенциального применения оружия массового поражения, которое включает в себя ядерное, биологическое и химическое оружие.
По словам Чуньин, МИД Китая обратил внимание американских властей на упомянутые формулировки, которые были применены лишь в одном документе – в только что принятой Национальной стратегии в области разведки. На самом же деле, в Соединенных Штатах выпущен целый ряд подобных докладов, в которых также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес России и Китая.
Чуньин подчеркнула, что власти Китая твердо придерживаются пути мирного развития. Военная же политика государства носит исключительно оборонный характер.
Она призвала Вашингтон отказаться от «мышления холодной войны» и больше прилагать усилий для укрепления взаимопонимания и доверия между странами, а также для поддержания на Земле мира и стабильности.
В документе, подготовленном экспертами американского разведывательного сообщества, утверждается, что «многочисленные противники», в том числе Россия и Китай, продолжают изыскивать возможности для нанесения интересам США катастрофического ущерба путем разработки и потенциального применения оружия массового поражения, которое включает в себя ядерное, биологическое и химическое оружие.
По словам Чуньин, МИД Китая обратил внимание американских властей на упомянутые формулировки, которые были применены лишь в одном документе – в только что принятой Национальной стратегии в области разведки. На самом же деле, в Соединенных Штатах выпущен целый ряд подобных докладов, в которых также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес России и Китая.
Мы выражаем протест в связи с этим,заявила представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.
Чуньин подчеркнула, что власти Китая твердо придерживаются пути мирного развития. Военная же политика государства носит исключительно оборонный характер.
Она призвала Вашингтон отказаться от «мышления холодной войны» и больше прилагать усилий для укрепления взаимопонимания и доверия между странами, а также для поддержания на Земле мира и стабильности.
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