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Функционер НАТО - потомок наци-офицера - высказался за принятие Македонии

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Делегация НАТО во главе с начальником отдела разведки и безопасности Североатлантического военного блока Арндтом Фрайтагом фон Лорингхофеном завершает трёхдневный визит в столицу Македонии Скопье. Визит был посвящён евроатлантическому будущему Македонии.

Функционер НАТО - потомок наци-офицера - высказался за принятие Македонии



Фон Лорингхофен подтвердил тот факт, что Македония уже вскоре может стать следующим членом Североатлантического альянса. Для этого властям страны необходимо провести реформу системы национальной обороны и безопасности страны, ввести натовские стандарты и «подогнать» военный бюджет под необходимые для членства в НАТО параметры.

В частности, будущее членство Македонии в НАТО глава разведки альянса обсудил с премьер министром Зораном Заевым и президентом Георгием Ивановым.

Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, обращаясь к властям Македонии:
Ваша страна может полностью рассчитывать на нашу поддержку, мы с нетерпением ждём того дня, когда поприветствуем вашу страну в качестве 30-го члена НАТО. Я уверен в вашем стремлении к проведению необходимых реформ, в том числе реформ по осуществлению гражданского надзора за спецслужбами.


Интересно, в странах, относящихся к старейшим членам НАТО – США и Великобритании – реформы по гражданскому надзору за спецслужбами уже успели провести?..

Напомним, что определённые сложности с вхождением Македонии в НАТО возникли в связи с позицией Греции, потребовавшей переименования Македонии в связи с тем, что эта республика, по мнению официальных Афин, не имеет права на такое название. И власти Македонии готовы к переименованию, лишь бы втянуть страну в военный блок, против чего выступает большинство рядовых македонцев.

Для справки: натовский функционер Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен (работал в начале 90-х в посольстве в Москве) является одним из потомков барона Весселя фон Лорингхофена – начальника отдела Абвера (нацистская Германия). Из истории: когда нацистский офицер и его единомышленники поняли, что война фактически проиграна (после выхода Красной армии на границы СССР), он участвовал в покушении на Гитлера. Покушение в 1944 году, как известно, закончилось для его участников неудачно. И Вессель фон Лорингхофен в итоге покончил с собой.
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