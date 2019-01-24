Функционер НАТО - потомок наци-офицера - высказался за принятие Македонии

Ваша страна может полностью рассчитывать на нашу поддержку, мы с нетерпением ждём того дня, когда поприветствуем вашу страну в качестве 30-го члена НАТО. Я уверен в вашем стремлении к проведению необходимых реформ, в том числе реформ по осуществлению гражданского надзора за спецслужбами.

Делегация НАТО во главе с начальником отдела разведки и безопасности Североатлантического военного блока Арндтом Фрайтагом фон Лорингхофеном завершает трёхдневный визит в столицу Македонии Скопье. Визит был посвящён евроатлантическому будущему Македонии.Фон Лорингхофен подтвердил тот факт, что Македония уже вскоре может стать следующим членом Североатлантического альянса. Для этого властям страны необходимо провести реформу системы национальной обороны и безопасности страны, ввести натовские стандарты и «подогнать» военный бюджет под необходимые для членства в НАТО параметры.В частности, будущее членство Македонии в НАТО глава разведки альянса обсудил с премьер министром Зораном Заевым и президентом Георгием Ивановым.Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, обращаясь к властям Македонии:Интересно, в странах, относящихся к старейшим членам НАТО – США и Великобритании – реформы по гражданскому надзору за спецслужбами уже успели провести?..Напомним, что определённые сложности с вхождением Македонии в НАТО возникли в связи с позицией Греции, потребовавшей переименования Македонии в связи с тем, что эта республика, по мнению официальных Афин, не имеет права на такое название. И власти Македонии готовы к переименованию, лишь бы втянуть страну в военный блок, против чего выступает большинство рядовых македонцев.натовский функционер Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен (работал в начале 90-х в посольстве в Москве) является одним из потомков барона Весселя фон Лорингхофена – начальника отдела Абвера (нацистская Германия). Из истории: когда нацистский офицер и его единомышленники поняли, что война фактически проиграна (после выхода Красной армии на границы СССР), он участвовал в покушении на Гитлера. Покушение в 1944 году, как известно, закончилось для его участников неудачно. И Вессель фон Лорингхофен в итоге покончил с собой.