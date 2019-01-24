Районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене

В Киеве признали экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене. Судья Оболонского районного суда Киева, где рассматривалось это дело, считает, что вина Януковича в государственной измене полностью доказана.В ходе заседания суда судья заявил, что несмотря на то, что экс-президент Украины Янукович вину не признал, суд, изучив все доказательства и выслушав свидетелей, а также стороны обвинения и защиты, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений полностью доказана.Обвинение считает, что Янукович в неустановленное время, но не позднее 1 марта 2014 вступил в сговор с Россией, а Москва решила использовать его для оправдания оккупации. Суд признал виновным Виктора Януковича в том, что он "помог России в подрывной деятельности против Украины". Намерением экс-президента назвали "получение преференций" от Москвы после побега из своей страны и признали виновным в государственной измене.Всего обвинение просило суд признать Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. При этом сторона обвинения изначально просила приговорить обвиняемого к пожизненному заключению, но потом изменило свое требование на 15 лет лишения свободы.Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Обвиняемый Янукович принимал участие в судебных заседаниях только по "скайпу", в суде присутствовали его представители и адвокаты.