Корабли ВМФ будут охранять группы антитеррора
Начиная с этого года российские корабли в походах будут сопровождать подразделения морской пехоты, сообщают Известия.
По данным военного ведомства, группы антитеррора будут в обязательном порядке размещать на кораблях, несущих службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Размер таких групп будет зависеть от размера корабля, например, на фрегате разместятся около 20 морпехов, вооруженных автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометами.
Для них разработана специальная программа подготовки, включающая, в том числе высадку на другие суда при проведении антипиратских операций. При этом основное внимание уделяется отработке ведения боя в условиях ограниченного пространства. В программу обучения включены также техническая (устройство кораблей) и юридическая (международное морское право) дисциплины.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, решение о сопровождении кораблей на постоянной основе принято в связи с обострением международной обстановки.
Газета напоминает, что во времена СССР военные корабли часто выходили в море с морпехами с конца 1960-х по 1991 год. Подразделения «черных беретов» усиливали экипажи кораблей, несших службу вблизи «горячих» точек на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.
А в 2000-2010 годах морпехи совместно с силами спецопераций боролись с сомалийскими пиратами. Так, в 2010 году, действуя с корабля «Маршал Шапошников», они освободили захваченный пиратами танкер «Московский университет». Военнослужащие и члены экипажа танкера в ходе операции не пострадали.
По данным военного ведомства, группы антитеррора будут в обязательном порядке размещать на кораблях, несущих службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Размер таких групп будет зависеть от размера корабля, например, на фрегате разместятся около 20 морпехов, вооруженных автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометами.
Для них разработана специальная программа подготовки, включающая, в том числе высадку на другие суда при проведении антипиратских операций. При этом основное внимание уделяется отработке ведения боя в условиях ограниченного пространства. В программу обучения включены также техническая (устройство кораблей) и юридическая (международное морское право) дисциплины.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, решение о сопровождении кораблей на постоянной основе принято в связи с обострением международной обстановки.
Газета напоминает, что во времена СССР военные корабли часто выходили в море с морпехами с конца 1960-х по 1991 год. Подразделения «черных беретов» усиливали экипажи кораблей, несших службу вблизи «горячих» точек на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.
А в 2000-2010 годах морпехи совместно с силами спецопераций боролись с сомалийскими пиратами. Так, в 2010 году, действуя с корабля «Маршал Шапошников», они освободили захваченный пиратами танкер «Московский университет». Военнослужащие и члены экипажа танкера в ходе операции не пострадали.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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