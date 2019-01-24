Анкара заявила о готовности контролировать север Сирии
Зона безопасности в Сирии может быть создана Турцией самостоятельно, но при этом Анкара и не отказывается от сотрудничества в этом вопросе с другими странами, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.
Чавушоглу пояснил, что идею создания "безопасной зоны" выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Анкара может создать ее самостоятельно, но если США или другие страны захотят в этом участвовать, то в Турции будут не против. В то же время он отметил, что переговоры со всеми заинтересованными сторонами ведутся, но определенных договоренностей пока нет.
Глава МИД Турции подчеркнул, что взгляды Москвы и Анкары на процесс мирного урегулирования в Сирии схожи, а вот с Соединенными Штатами "имеются некоторые разногласия", касающиеся контактов американцев с YPG (Отрядами народной самообороны курдов).
О создании буферной зоны на севере Сирии впервые заговорили после переговоров Эрдогана и Трампа. При этом сообщалось о предварительных договоренностях, что Турция готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. В ходе прошедших переговоров в Москве, Эрдоган заявил, что Россия поддержала создание такой зоны, а военные ведомства государств уже начали работы в этом направлении.
В настоящее время север Сирии остается единственной территорией, не подконтрольной сирийским властям. В данных районах сосредоточены силы сирийской оппозиции, поддерживаемой курдами, а также силы террористов, которые полностью контролируют Идлиб.
Чавушоглу пояснил, что идею создания "безопасной зоны" выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Анкара может создать ее самостоятельно, но если США или другие страны захотят в этом участвовать, то в Турции будут не против. В то же время он отметил, что переговоры со всеми заинтересованными сторонами ведутся, но определенных договоренностей пока нет.
Глава МИД Турции подчеркнул, что взгляды Москвы и Анкары на процесс мирного урегулирования в Сирии схожи, а вот с Соединенными Штатами "имеются некоторые разногласия", касающиеся контактов американцев с YPG (Отрядами народной самообороны курдов).
О создании буферной зоны на севере Сирии впервые заговорили после переговоров Эрдогана и Трампа. При этом сообщалось о предварительных договоренностях, что Турция готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. В ходе прошедших переговоров в Москве, Эрдоган заявил, что Россия поддержала создание такой зоны, а военные ведомства государств уже начали работы в этом направлении.
В настоящее время север Сирии остается единственной территорией, не подконтрольной сирийским властям. В данных районах сосредоточены силы сирийской оппозиции, поддерживаемой курдами, а также силы террористов, которые полностью контролируют Идлиб.
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- informator.news
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