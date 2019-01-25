Юля даже без косы – это серьёзно
Приветствую вас, мои уважаемые читатели! Совершенно не хотелось писать о наших внутренних терках по поводу выборов нового или старого президента. Но ваше внимание к этой теме просто заставляет этим заняться, и без обычных моих хохмочек. Впрочем, я вам их мешок приготовил, так что разок можно и серьезно поговорить о наболевшем.
Знаете, когда-то, в далеком прошлом, бросив серьезно так выпивать, я открыл страшную для себя истину. Я, оказывается, не так уж и хорошо танцую! А ведь до этого момента был уверен на 100% в обратном. Так что сегодня пить — пью, а любить это дело не люблю!
Нечто подобное происходит и днем сегодняшним. Но, учитывая мою патологическую нелюбовь к алкоголю (ну ведь враг он организму, а врага надо уничтожать беспощадно), я замечаю, как танцуют другие. Да и зачем они танцуют — тоже замечаю. Более того, возникают вопросы.
Например, почему наши и ваши СМИ не замечают очевидного? Почему не заостряют внимания на этом очевидном?
Итак, часть читателей-антитараканистов упрекает меня в критиканстве политической аналитики России и Украины. "Умные люди, владеющие закрытой информацией, лучше знают"... Возможно. Даже соглашусь, действительно лучше знают. Но почему большинство остальных об этом не догадывается?
Итак, сегодня я буду писать о неожиданном. Как в той советской телепередаче "Очевидное — невероятное". О наших раскладах по выборам президента, основываясь на пьяных разговорах в праздники, когда закуска уже подходит к концу, а выпивка еще есть. И когда подкорка собеседников через язык щедро выплескивает всю муть на собеседника.
Когда, простите, за час дружеской беседы можно на пять-шесть лет себе наговорить легко и непринужденно.
Большинство читателей почему-то считают простой народ туповатым и легковерным. Есть и такие, что уверены в продажности электората. Только забывают при этом, что они и сами часть этого народа. И электората.
Начну, пожалуй, с мишуры, которая всегда сопровождает выборы в любой демократической стране. Множества кандидатов, которые выполняют роль громоотводов, дежурных задниц, имитаторов гласа народа и прочего.
Украина не исключение. Я вам скажу – она чистый набор подтверждений. У нас сегодня куча таких кандидатов. Совсем недавно так было и у вас. Что-то там говорят на теледебатах. Мусорят в почтовых ящиках своими агитками. Вывешивают свои морды лица на плакатах вдоль дорог. А в целом всем понятно, что это не более чем пена.
При этом всем понятно, кто будет драться за президентское кресло. Будут двое.
Действующий Гидрант и бывшая политическая… нет, незаконно посаженная (не на трон, если кто забыл) газовая принцесса. Вот такая альтернатива для современной Украины.
"Открыл Америку". Это очевидно для всех. Да и общество наше расколото как раз по этим двум кандидатам. Порошенко и Тимошенко. Кто есть кто?
Всем очевидно, что та политика, которую ведет Порошенко, привела страну в… Европу. Ну, так-то, в дупу, конечно, но называет каждый по-своему. Очевидно, что дальше будет только хуже. Наши западные партнеры нас фактически бросили. Мы, потеряв многое из того, что нам досталось от СССР, стали реально неинтересны Западу.
Даже США, которые спонсировали майдан и организовали наш "бодрый марш в светлое будущее", тоже как-то поутихли в стремлении нам помочь.
Помните парадоксальное "великая аграрная держава"? Сегодня уже любой украинец знает, что это такое. Промышленность, а значит, рабочие места для горожан, исчезает. Вместе с промышленностью исчезают горожане. Украина превращается в страну селян.
Знаете, какая идея сегодня самая популярная у нас? Идея независимости! Непонятно? А все просто. Популярность независимости означает внеблоковый статус страны, дружбу с соседями, восстановление дружеских экономических связей с Россией и... федерализацию! Удивительно?
Тем не менее, это именно так. Даже самые упертые националисты сегодня понимают зависимость Украины от России. До большинства даже стало доходить, что глобальный Запад — это не русские. Он не простит долгов. Он требует за свои деньги исполнять собственные желания. А украинцы для этого Запада не более чем тля.
Первоначальный посыл, который большинство не замечает сегодня, звучит просто. На выборах будут противостоять не блок Петра Порошенко и блок Юлии Тимошенко! Будут два блока — Порошенко и против Порошенко! Именно так.
Юлия Тимошенко сегодня для украинцев олицетворяет две идеи.
Первая — недовольство политикой действующей власти в лице Порошенко.
Вторая — идея возможности вернуть расположение России. Особенно в области экономики. Пример Беларуси перед глазами!
Многие читатели так и не поняли вояжа Гидранта по Украине с томосом. Зачем? Да ещё и с собственной группой поддержки из числа бюджетников. А между тем вояж показателен. Создается видимость поддержки народом новой "церкви". Часть не особо грамотных избирателей действительно переходит в "свою украинскую церкву".
Хотя основному большинству совершенно все равно, с чем завтра будет носиться Гидрант, с томосом, Томасом или фаллосом. Проблем, если честно, и без этого набора выше крыши.
А что делает Гидрант параллельно? Он активно работает с ВСУ! Раздает награды. Обещает повышение окладов. Показательно в этом отношении посещение ССО. Новое знамя. Дифирамбы солдатам и офицерам. Всё для вас! А вы поддержите меня!
А что же Тимошенко? Почему она не ведет такую же активную работу? Или мы что-то не видим?
Нет, мы – видим. Потому и я стремлюсь донести до вас понимание ситуации.
Начнем с того, что действительно известно немногим. Как ни старался Гидрант уничтожить людей Тимошенко на ключевых постах, большая часть лояльных БЮТ членов избирательных комиссий на местах. И, по моим сведениям, они активно готовятся противостоять вбросам, каруселям и прочим "политтехнологиям". Это серьезно затруднит использование административного ресурса действующего президента.
Другая интересная мысль о том, где "стоит опорная нога" противников. Наверное, некоторые со мной не согласятся, но Порошенко курируют США. Кто, конечно, хочет, пусть это оспаривает, но не со мной. А вот Тимошенко… Юля прекрасно себя чувствует и за океаном, хотя весьма твердо стоит в ЕС.
Почему я пришел к такому выводу? Да все просто. Российский газ! Выкиньте из собственной головы все мысли ваших политологов и аналитиков и возьмите калькулятор. Посмотрите отчет Газпрома о поставках газа в ЕС. Теперь суммируйте все объемы газопроводов в ЕС без украинской ГТС. Дальше вычитание и итог.
Российский газ дешевле американского СПГ, что бы там ихний Трамп не заявлял. У нас Порошенко тоже в понедельник с утра такое может выдать…
Так что аксиома: Европа заинтересована покупать этот ваш газ. Газпром, как бы он ни рвал тельняшку на груди, просто не сможет отказаться от нашей ГТС. Минимум 60 млрд. кубов пойдет через Украину. Это с большим допуском на увеличение поставок "через не могу", как это было с СП-1 в этом году.
Единственный кандидат, который имеет возможность вернуться к диалогу с Путиным, — Тимошенко. Путин ясно сказал, что никаких дел с Порошенко он иметь не будет. И мы прекрасно знаем, что ваш президент слов на ветер не бросает.
Итак, силовое прикрытие Порошенко, которое он всячески подкармливает сегодня понятно. Это ВСУ. А что у БЮТ? Есть ли там такое прикрытие?
О, уважаемые, там такое кубло… Любой серпентарий мира залюбуется. Со стороны, чтобы ядом никто не доплюнул.
Начнем с МВД. Заметили, что Гидрант совсем не лезет в подразделения Авакова? Более того, Аваков уже пару раз сообщил о нарушениях избирательного закона уже сегодня. И не просто сообщил, но и пригрозил, что не допустит ничего подобного в дальнейшем.
Кто-то забыл, откуда "всплыл" Аваков? При ком он рулил в Харькове? Да и министром МВД он стал во многом благодаря Тимошенко. Информация прошла незамеченной, но Арсен Аваков уже заявил о своей поддержке Юлии Тимошенко на предстоящих выборах.
А Аваков – это, знаете, сила. Это не только полиция, это еще и тербаты. Не все. Но многие, которые сейчас крышуются именно МВД. И которые создавались не деньги… А, вообще, не поймана – и говорить тут пока что нечего.
Но и это ещё не все. Помните такую фигуру, как Ярош? Тот самый бывший лидер «Правого сектора» (запрещён в России)? Надеюсь, среди читателей нет идеалистов, которые верят в то, что Ярош больше не радикал и не управляет боевиками? Да и в ПС у него достаточно прочные позиции.
Так вот, Ярош тоже заявил о поддержке Тимошенко. Чем не силовое сопровождение? Учитывая, что в составе всех этих националистических банд множество тех, кто прошел Донбасс, кто обучался в военных лагерях. Да и с оружием там проблем нет.
Но есть ещё одна партия, которую упорно замалчивают и на Украине, и в России. Партия действительно серьезная. Я о "Свободе" Тягнибока.
Вроде бы какое отношение имеет "Свобода" к БЮТ? Тягнибок обязательно будет участвовать в президентской кампании. Он прямой конкурент Порошенко и Тимошенко.
Казалось бы, никакого. Но это только на первый взгляд.
Шансов избраться у Тягнибока мизер. И он это прекрасно понимает. Поэтому использует максимально возможности избирательной кампании для популяризации собственных идей и "Свободы". Второго тура ему не видать, как собственных ушей. Но что дальше-то?
А дальше выполнение собственной программы. Точнее, программы партии. Парадокс, но партия "Свобода" сегодня выступает за... федерализацию Украины. Да-да, именно так. И выполнение этого пункта программы возможно только при "своем" президенте и "своей" Раде.
Теперь надо вернуться к началу разговора. Кто из реальных претендентов на президентское кресло пойдет на создание федеративного государства? Кому отдаст голоса лидер "Свободы" во втором туре. Ответ, я думаю, очевиден.
Таким образом, Галичина будет голосовать за БЮТ. Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск "отрезают" пропорошенковские Карпаты. Блокируют территории, где поддержка Гидранта безусловна. А это означает, что там появятся сложности с использованием административного ресурса и там. Наблюдателей будет множество.
Вот такие "пирожки" жарятся сегодня у нас. Прямо сказать, рискованные "пирожки". А жарят их те, кто сегодня молчит. Нет секрета в том, что успех любо предвыборной кампании во многом зависит от наличия средств. Любое кресло в политике стоит денег. Этого факта никто не скрывает.
Помните, кто больше всего заработал за время президентства Порошенко? Да, именно сам Порошенко и заработал. А остальные олигархи?
Сегодня среди политической элиты нашей страны всё больше и больше разговоров о том, что одним из организаторов и вдохновителей майдана был именно Порошенко. Не самый богатый на тот момент человек Украины. Не самый заметный на политическом небосклоне "революции".
Вспомните, сколько разговоров было тогда о том, кто будет руководить "шоколадным королем". Каких только фамилий не называлось. А в итоге? В итоге Гидрант самый богатый человек Украины. Все остальные в минусе.
Олигархи молчат! Молчит Ахметов. Молчит Фирташ. Молчит даже Коломойский. Такое молчание наводит на очень серьезные размышления. Не те это люди, чтобы прощать ограбление собственных карманов. Но тут я не могу совсем аргументированно писать. Для меня эта сфера не совсем закрыта, но только в плане услышанного «за кадром».
В целом же президентская кампания у нас будет веселой. Возможно, даже до крови веселой. Финансы и силовое прикрытие у всех серьезное. Возможность поднять народ на бунт тоже есть. Понимание того, что проигравший теряет всё, тоже есть.
Вот такая насекомая аналитика от Таракана для вас. Может, не вписывающаяся в официальную точку зрения политиков и Украины, и России. Может, спорная где-то. Для тех, кто не привык читать мелкий шрифт на договорах. А там зачастую скрыта самая суть!
Обещаю вам много чего интересного в этой кампании. Но вот что люди говорят, так это то, что выборы будут «нашими». И просто так все переписать/переврать, 143% за Порошенко – вот этого не допустят.
И, кстати, если пани Юля скажет хоть слово про договор с Путиным… У нас в центре Украины еще свежа память о ее программах по строительству социального жилья, про скидочные программы в ее бывших супермаркетах сети «АТБ-Маркет» для пенсионеров…
Так что Гидрант не зря самолетами в Испанию что-то вывозит, ох не зря. На всякий, как говорится, случай. Потому что на Украине (да и в Украине тоже) все в курсе, что случай, собака свинская, всяким бывает.
А потому ждите продолжений и обвала в ваши головы правдивейшей информации от меня!
Знаете, когда-то, в далеком прошлом, бросив серьезно так выпивать, я открыл страшную для себя истину. Я, оказывается, не так уж и хорошо танцую! А ведь до этого момента был уверен на 100% в обратном. Так что сегодня пить — пью, а любить это дело не люблю!
Нечто подобное происходит и днем сегодняшним. Но, учитывая мою патологическую нелюбовь к алкоголю (ну ведь враг он организму, а врага надо уничтожать беспощадно), я замечаю, как танцуют другие. Да и зачем они танцуют — тоже замечаю. Более того, возникают вопросы.
Например, почему наши и ваши СМИ не замечают очевидного? Почему не заостряют внимания на этом очевидном?
Итак, часть читателей-антитараканистов упрекает меня в критиканстве политической аналитики России и Украины. "Умные люди, владеющие закрытой информацией, лучше знают"... Возможно. Даже соглашусь, действительно лучше знают. Но почему большинство остальных об этом не догадывается?
Итак, сегодня я буду писать о неожиданном. Как в той советской телепередаче "Очевидное — невероятное". О наших раскладах по выборам президента, основываясь на пьяных разговорах в праздники, когда закуска уже подходит к концу, а выпивка еще есть. И когда подкорка собеседников через язык щедро выплескивает всю муть на собеседника.
Когда, простите, за час дружеской беседы можно на пять-шесть лет себе наговорить легко и непринужденно.
Большинство читателей почему-то считают простой народ туповатым и легковерным. Есть и такие, что уверены в продажности электората. Только забывают при этом, что они и сами часть этого народа. И электората.
Начну, пожалуй, с мишуры, которая всегда сопровождает выборы в любой демократической стране. Множества кандидатов, которые выполняют роль громоотводов, дежурных задниц, имитаторов гласа народа и прочего.
Украина не исключение. Я вам скажу – она чистый набор подтверждений. У нас сегодня куча таких кандидатов. Совсем недавно так было и у вас. Что-то там говорят на теледебатах. Мусорят в почтовых ящиках своими агитками. Вывешивают свои морды лица на плакатах вдоль дорог. А в целом всем понятно, что это не более чем пена.
При этом всем понятно, кто будет драться за президентское кресло. Будут двое.
Действующий Гидрант и бывшая политическая… нет, незаконно посаженная (не на трон, если кто забыл) газовая принцесса. Вот такая альтернатива для современной Украины.
"Открыл Америку". Это очевидно для всех. Да и общество наше расколото как раз по этим двум кандидатам. Порошенко и Тимошенко. Кто есть кто?
Всем очевидно, что та политика, которую ведет Порошенко, привела страну в… Европу. Ну, так-то, в дупу, конечно, но называет каждый по-своему. Очевидно, что дальше будет только хуже. Наши западные партнеры нас фактически бросили. Мы, потеряв многое из того, что нам досталось от СССР, стали реально неинтересны Западу.
Даже США, которые спонсировали майдан и организовали наш "бодрый марш в светлое будущее", тоже как-то поутихли в стремлении нам помочь.
Помните парадоксальное "великая аграрная держава"? Сегодня уже любой украинец знает, что это такое. Промышленность, а значит, рабочие места для горожан, исчезает. Вместе с промышленностью исчезают горожане. Украина превращается в страну селян.
Знаете, какая идея сегодня самая популярная у нас? Идея независимости! Непонятно? А все просто. Популярность независимости означает внеблоковый статус страны, дружбу с соседями, восстановление дружеских экономических связей с Россией и... федерализацию! Удивительно?
Тем не менее, это именно так. Даже самые упертые националисты сегодня понимают зависимость Украины от России. До большинства даже стало доходить, что глобальный Запад — это не русские. Он не простит долгов. Он требует за свои деньги исполнять собственные желания. А украинцы для этого Запада не более чем тля.
Первоначальный посыл, который большинство не замечает сегодня, звучит просто. На выборах будут противостоять не блок Петра Порошенко и блок Юлии Тимошенко! Будут два блока — Порошенко и против Порошенко! Именно так.
Юлия Тимошенко сегодня для украинцев олицетворяет две идеи.
Первая — недовольство политикой действующей власти в лице Порошенко.
Вторая — идея возможности вернуть расположение России. Особенно в области экономики. Пример Беларуси перед глазами!
Многие читатели так и не поняли вояжа Гидранта по Украине с томосом. Зачем? Да ещё и с собственной группой поддержки из числа бюджетников. А между тем вояж показателен. Создается видимость поддержки народом новой "церкви". Часть не особо грамотных избирателей действительно переходит в "свою украинскую церкву".
Хотя основному большинству совершенно все равно, с чем завтра будет носиться Гидрант, с томосом, Томасом или фаллосом. Проблем, если честно, и без этого набора выше крыши.
А что делает Гидрант параллельно? Он активно работает с ВСУ! Раздает награды. Обещает повышение окладов. Показательно в этом отношении посещение ССО. Новое знамя. Дифирамбы солдатам и офицерам. Всё для вас! А вы поддержите меня!
А что же Тимошенко? Почему она не ведет такую же активную работу? Или мы что-то не видим?
Нет, мы – видим. Потому и я стремлюсь донести до вас понимание ситуации.
Начнем с того, что действительно известно немногим. Как ни старался Гидрант уничтожить людей Тимошенко на ключевых постах, большая часть лояльных БЮТ членов избирательных комиссий на местах. И, по моим сведениям, они активно готовятся противостоять вбросам, каруселям и прочим "политтехнологиям". Это серьезно затруднит использование административного ресурса действующего президента.
Другая интересная мысль о том, где "стоит опорная нога" противников. Наверное, некоторые со мной не согласятся, но Порошенко курируют США. Кто, конечно, хочет, пусть это оспаривает, но не со мной. А вот Тимошенко… Юля прекрасно себя чувствует и за океаном, хотя весьма твердо стоит в ЕС.
Почему я пришел к такому выводу? Да все просто. Российский газ! Выкиньте из собственной головы все мысли ваших политологов и аналитиков и возьмите калькулятор. Посмотрите отчет Газпрома о поставках газа в ЕС. Теперь суммируйте все объемы газопроводов в ЕС без украинской ГТС. Дальше вычитание и итог.
Российский газ дешевле американского СПГ, что бы там ихний Трамп не заявлял. У нас Порошенко тоже в понедельник с утра такое может выдать…
Так что аксиома: Европа заинтересована покупать этот ваш газ. Газпром, как бы он ни рвал тельняшку на груди, просто не сможет отказаться от нашей ГТС. Минимум 60 млрд. кубов пойдет через Украину. Это с большим допуском на увеличение поставок "через не могу", как это было с СП-1 в этом году.
Единственный кандидат, который имеет возможность вернуться к диалогу с Путиным, — Тимошенко. Путин ясно сказал, что никаких дел с Порошенко он иметь не будет. И мы прекрасно знаем, что ваш президент слов на ветер не бросает.
Итак, силовое прикрытие Порошенко, которое он всячески подкармливает сегодня понятно. Это ВСУ. А что у БЮТ? Есть ли там такое прикрытие?
О, уважаемые, там такое кубло… Любой серпентарий мира залюбуется. Со стороны, чтобы ядом никто не доплюнул.
Начнем с МВД. Заметили, что Гидрант совсем не лезет в подразделения Авакова? Более того, Аваков уже пару раз сообщил о нарушениях избирательного закона уже сегодня. И не просто сообщил, но и пригрозил, что не допустит ничего подобного в дальнейшем.
Кто-то забыл, откуда "всплыл" Аваков? При ком он рулил в Харькове? Да и министром МВД он стал во многом благодаря Тимошенко. Информация прошла незамеченной, но Арсен Аваков уже заявил о своей поддержке Юлии Тимошенко на предстоящих выборах.
А Аваков – это, знаете, сила. Это не только полиция, это еще и тербаты. Не все. Но многие, которые сейчас крышуются именно МВД. И которые создавались не деньги… А, вообще, не поймана – и говорить тут пока что нечего.
Но и это ещё не все. Помните такую фигуру, как Ярош? Тот самый бывший лидер «Правого сектора» (запрещён в России)? Надеюсь, среди читателей нет идеалистов, которые верят в то, что Ярош больше не радикал и не управляет боевиками? Да и в ПС у него достаточно прочные позиции.
Так вот, Ярош тоже заявил о поддержке Тимошенко. Чем не силовое сопровождение? Учитывая, что в составе всех этих националистических банд множество тех, кто прошел Донбасс, кто обучался в военных лагерях. Да и с оружием там проблем нет.
Но есть ещё одна партия, которую упорно замалчивают и на Украине, и в России. Партия действительно серьезная. Я о "Свободе" Тягнибока.
Вроде бы какое отношение имеет "Свобода" к БЮТ? Тягнибок обязательно будет участвовать в президентской кампании. Он прямой конкурент Порошенко и Тимошенко.
Казалось бы, никакого. Но это только на первый взгляд.
Шансов избраться у Тягнибока мизер. И он это прекрасно понимает. Поэтому использует максимально возможности избирательной кампании для популяризации собственных идей и "Свободы". Второго тура ему не видать, как собственных ушей. Но что дальше-то?
А дальше выполнение собственной программы. Точнее, программы партии. Парадокс, но партия "Свобода" сегодня выступает за... федерализацию Украины. Да-да, именно так. И выполнение этого пункта программы возможно только при "своем" президенте и "своей" Раде.
Теперь надо вернуться к началу разговора. Кто из реальных претендентов на президентское кресло пойдет на создание федеративного государства? Кому отдаст голоса лидер "Свободы" во втором туре. Ответ, я думаю, очевиден.
Таким образом, Галичина будет голосовать за БЮТ. Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск "отрезают" пропорошенковские Карпаты. Блокируют территории, где поддержка Гидранта безусловна. А это означает, что там появятся сложности с использованием административного ресурса и там. Наблюдателей будет множество.
Вот такие "пирожки" жарятся сегодня у нас. Прямо сказать, рискованные "пирожки". А жарят их те, кто сегодня молчит. Нет секрета в том, что успех любо предвыборной кампании во многом зависит от наличия средств. Любое кресло в политике стоит денег. Этого факта никто не скрывает.
Помните, кто больше всего заработал за время президентства Порошенко? Да, именно сам Порошенко и заработал. А остальные олигархи?
Сегодня среди политической элиты нашей страны всё больше и больше разговоров о том, что одним из организаторов и вдохновителей майдана был именно Порошенко. Не самый богатый на тот момент человек Украины. Не самый заметный на политическом небосклоне "революции".
Вспомните, сколько разговоров было тогда о том, кто будет руководить "шоколадным королем". Каких только фамилий не называлось. А в итоге? В итоге Гидрант самый богатый человек Украины. Все остальные в минусе.
Олигархи молчат! Молчит Ахметов. Молчит Фирташ. Молчит даже Коломойский. Такое молчание наводит на очень серьезные размышления. Не те это люди, чтобы прощать ограбление собственных карманов. Но тут я не могу совсем аргументированно писать. Для меня эта сфера не совсем закрыта, но только в плане услышанного «за кадром».
В целом же президентская кампания у нас будет веселой. Возможно, даже до крови веселой. Финансы и силовое прикрытие у всех серьезное. Возможность поднять народ на бунт тоже есть. Понимание того, что проигравший теряет всё, тоже есть.
Вот такая насекомая аналитика от Таракана для вас. Может, не вписывающаяся в официальную точку зрения политиков и Украины, и России. Может, спорная где-то. Для тех, кто не привык читать мелкий шрифт на договорах. А там зачастую скрыта самая суть!
Обещаю вам много чего интересного в этой кампании. Но вот что люди говорят, так это то, что выборы будут «нашими». И просто так все переписать/переврать, 143% за Порошенко – вот этого не допустят.
И, кстати, если пани Юля скажет хоть слово про договор с Путиным… У нас в центре Украины еще свежа память о ее программах по строительству социального жилья, про скидочные программы в ее бывших супермаркетах сети «АТБ-Маркет» для пенсионеров…
Так что Гидрант не зря самолетами в Испанию что-то вывозит, ох не зря. На всякий, как говорится, случай. Потому что на Украине (да и в Украине тоже) все в курсе, что случай, собака свинская, всяким бывает.
А потому ждите продолжений и обвала в ваши головы правдивейшей информации от меня!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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