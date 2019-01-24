Новости

Китай значительно сократил сухопутные войска НОАК

19
Китай значительно сократил сухопутные войска. Впервые в истории, после начала военной реформы, численность СВ НОАК составила менее 50% от общей численности китайской армии, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Китай значительно сократил сухопутные войска НОАК



По данным издания, в ходе проводимой с 2015 года реформы китайской армии, было сокращено более половины небоевых частей и подразделений, а число офицеров в рядах НОАК снижено на 30 процентов. Впервые ВМС, ВВС, ракетные войска и силы стратегического обеспечения, отвечающие за кибервойны, по своей численности превысили половину вооруженных сил КНР, превосходя по этому показателю сухопутные войска, которые являлись главным компонентом НОАК.

Основной задачей, проводимой в НОАК реформы, является снижение значения сухопутных войск, как основного компонента в условиях современной войны, и одновременное поднятие значения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ракетных частей и кибервойск, как основных в современных условиях.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска армии Китая являлись основной ударной силой, и в них служило подавляющее большинство китайских военнослужащих: в 2013 году из 2,3 миллиона военных на военно-морские и военно-воздушные силы страны приходилось всего 235 и 398 тысяч солдат и офицеров соответственно.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что проводимая реформа превращает китайскую армию в универсальную и современную боевую силу, которая превращается из оборонительной армии в новую структуру, позволяющую Китаю демонстрировать свои возросшие возможности далеко за пределами национальных границ, а также отстаивать свои интересы на море.

Ранее сообщалось о планах НОАК сократить сухопутные войска на 300 тысяч человек.
Использованы фотографии:
https://inosmi.ru/scmp_com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
СМИ: Китай разместил противокорабельные ракетные комплексы на спорных Парасельских островах. Будут ли санкции?..
Гонконгское издание призывает Россию возглавить военную операцию против "Исламского государства"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
19 комментариев

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти