Китай значительно сократил сухопутные войска НОАК
Китай значительно сократил сухопутные войска. Впервые в истории, после начала военной реформы, численность СВ НОАК составила менее 50% от общей численности китайской армии, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.
По данным издания, в ходе проводимой с 2015 года реформы китайской армии, было сокращено более половины небоевых частей и подразделений, а число офицеров в рядах НОАК снижено на 30 процентов. Впервые ВМС, ВВС, ракетные войска и силы стратегического обеспечения, отвечающие за кибервойны, по своей численности превысили половину вооруженных сил КНР, превосходя по этому показателю сухопутные войска, которые являлись главным компонентом НОАК.
Основной задачей, проводимой в НОАК реформы, является снижение значения сухопутных войск, как основного компонента в условиях современной войны, и одновременное поднятие значения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ракетных частей и кибервойск, как основных в современных условиях.
Ранее сообщалось, что Сухопутные войска армии Китая являлись основной ударной силой, и в них служило подавляющее большинство китайских военнослужащих: в 2013 году из 2,3 миллиона военных на военно-морские и военно-воздушные силы страны приходилось всего 235 и 398 тысяч солдат и офицеров соответственно.
Агентство "Синьхуа" сообщает, что проводимая реформа превращает китайскую армию в универсальную и современную боевую силу, которая превращается из оборонительной армии в новую структуру, позволяющую Китаю демонстрировать свои возросшие возможности далеко за пределами национальных границ, а также отстаивать свои интересы на море.
Ранее сообщалось о планах НОАК сократить сухопутные войска на 300 тысяч человек.
По данным издания, в ходе проводимой с 2015 года реформы китайской армии, было сокращено более половины небоевых частей и подразделений, а число офицеров в рядах НОАК снижено на 30 процентов. Впервые ВМС, ВВС, ракетные войска и силы стратегического обеспечения, отвечающие за кибервойны, по своей численности превысили половину вооруженных сил КНР, превосходя по этому показателю сухопутные войска, которые являлись главным компонентом НОАК.
Основной задачей, проводимой в НОАК реформы, является снижение значения сухопутных войск, как основного компонента в условиях современной войны, и одновременное поднятие значения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ракетных частей и кибервойск, как основных в современных условиях.
Ранее сообщалось, что Сухопутные войска армии Китая являлись основной ударной силой, и в них служило подавляющее большинство китайских военнослужащих: в 2013 году из 2,3 миллиона военных на военно-морские и военно-воздушные силы страны приходилось всего 235 и 398 тысяч солдат и офицеров соответственно.
Агентство "Синьхуа" сообщает, что проводимая реформа превращает китайскую армию в универсальную и современную боевую силу, которая превращается из оборонительной армии в новую структуру, позволяющую Китаю демонстрировать свои возросшие возможности далеко за пределами национальных границ, а также отстаивать свои интересы на море.
Ранее сообщалось о планах НОАК сократить сухопутные войска на 300 тысяч человек.
- Использованы фотографии:
- https://inosmi.ru/scmp_com/
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