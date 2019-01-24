Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В Швеции оперативно отреагировали на "перехват" российским истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика, в ответ обвинив российские самолеты в нарушении воздушного пространства страны, произошедшее еще в прошлую субботу, 19 января. По данным вооруженных сил Швеции, два самолета ВКС РФ в субботу якобы на короткое время зашли в воздушное пространство Швеции, заявила пресс-служба Минобороны Швеции в сообщении для прессы.Согласно заявления Вооруженных сил Швеции, 19 января этого года российский самолет типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker совершал полет над международными водами Балтийского моря. При полете в районе южнее Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции) российские самолеты, не запросив разрешения, на короткое время зашли в воздушное пространство Швеции. Командование Вооруженных сил Швеции считает этот инцидент нарушением, о котором было незамедлительно доложено правительству страны.Ранее российское Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который с выключенным транспондером совершал полет над нейтральными водами Балтийского моря, направляясь к государственной границе РФ.