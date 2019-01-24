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Ростех анонсировал выпуск гражданской версии новейшего пистолета "Удав"

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Госкорпорация "Ростех" начнет выпуск гражданской версии новейшего российского пистолета "Удав". По планам "Ростеха" новый пистолетный комплекс будет предназначаться для профессиональных спортсменов-стрелков, участвующих в соревнованиях международного класса. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в адрес "Военного обозрения".

Ростех анонсировал выпуск гражданской версии новейшего пистолета "Удав"



Как сообщает пресс-служба "Ростеха", новейший пистолет "Удав" калибра 9 мм прошел полный комплекс государственных испытаний и рекомендован к принятию на вооружение. Выпуск планируется в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка. При этом заявляется, что гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков. Кроме этого, в "Ростехе" анонсировали создание гражданской экспортной версии пистолета, которая сохранит мощность и точность, эргономичный дизайн и малый вес.

Разработчики обещают, что выпускаемая гражданская версия пистолета будет отвечать всем требованиям, предъявляемым профессиональными стрелками к короткоствольному оружию.

Пистолет разработан АО "ЦНИИТОЧМАШ", входящим в "Ростех". Емкость магазина составляет 18 патронов, вес "Удава" составляет 780 гр. Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9х21 мм. Кроме того, специально для пистолета «Удав» разработаны два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости. Пистолет способен работать в диапазоне температур от -50 до +70, одинаково удобен для левшей и правшей, а в конструкции предусмотрена возможность визуального и тактильного определения наличия патрона в патроннике.

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