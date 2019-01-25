Курильские острова. Объективный вопрос или арена прозападного доктринёрства?

22 января 2019 года состоялись переговоры в Кремле между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Официальный Кремль изначально позиционировал данные переговоры как очередной этап и просто рабочий визит японского коллеги. А запланирован данный визит был ещё в прошлом году в Сингапуре. По окончании визита публику ждала очередная волна официальных восхищений. Переговоры просто продолжаются, правда, результата никакого нет, но ведь кто против мило посидеть да поговорить… Во всяком случае, дипломатические посиделки не омрачает призрак Ивана Васильевича Бунши с вездесущим занудным вопросом: «А кто будет оплачивать банкет?»В это же время в информационном пространстве творился настоящий ад, который для некоторых товарищей был как серпом по рейтингу, а для других знатной возможностью взлететь, хотя бы на время.Синдзо Абэ перед переговорами вернулся на родину предков, немного побился в падучей на могиле отца в театральном порыве и, наконец, пообещал «прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент». Под историческим моментом, естественно, понималась попытка отторгнуть часть территории России в виде Курильских островов (от 2-х до 4-х островов – точное количество не определено, т.к. аппетит приходит во время еды). Сам г-н Абэ принадлежит к весьма специфической «трудовой династии» — его дед по материнской линии Нобусукэ Киси также был премьер-министром, а сам почивший отец — главой МИДа.Театральную постановку Синдзо оценили и в Японии, и даже у нас некоторые особенные эксперты. И если в Японии была разыграна политическая карта в пользу действующего правительства (даже после безрезультатной беседы официальный Токио высоко оценил «результаты переговоров»), то доморощенные товарищи оппозиционного толка просто старались несколько неуклюже вставить шпильку. Так, начал муссироваться слух, что «самурайская клятва» Абэ – уже ответ на вопрос Курильских островов. Где либеральные эксперты разглядели в потомственном госчиновнике, который начал карьеру на уровне секретаря у собственного папочки, самурайские корни – большой вопрос. Но это было только начало.На подмостках появились всевозможные эксперты самого разного идеологического вектора. Как делаются телевизионные эксперты на современном телевидении, верно, загадка. Особенно если это граждане западного толка. Складывается впечатление, что их набирают по принципу – слюна изо рта не капает. А если индивид в первые десять минут на людей не бросается, то он и вовсе интеллигент.Однако обратим внимание на те стандартные и затёртые аргументы в пользу передачи островов Японии, которые всё продолжали вращаться в информационном вихре этих дней.Аргумент первый – нужен мирный договор, аж кушать не могу. В данном аргументе прекрасно всё. Для начала возникает сермяжный вопрос. Как же мы раньше без него жили? Как Королёв покорял без договора космос? Как мы строили и развивали атомную промышленность? Как спустили на воду мощнейшие до сих пор атомные ледоколы? Более того, мирного договора нет между Ираном и Ираком после войны 1980-88 годов, правда, после хаоса принесённого США, это значения не имеет. Нет мирного договора и между «цивилизованной» Британией и Аргентиной после Фолклендского конфликта, что не помешало странам стать торговыми партнёрами и возобновить дипотношения.Но далее шизофрения увеличивается, и под первый аргумент подводят подпорку некоей гарантии дружбы и взаимной безопасности. И западные оппоненты как-то забывают, что мирный договор – это всего лишь официальная бумага, знаменующая прекращение боевых действия и закрепляющая определившиеся границы. Напомню границы между победившей державой и страной, проигравшей войну. И если учесть эти факты, то отдача территорий проигравшей стороне – это не просто исторический нонсенс, это исторический идиотизм.А как только прозападный оппонент предложит расширить формат до договора о ненападении, можно смело, схватив учебник истории Великой Отечественной войны, начать колотить господина по голове, приговаривая: «Договор о ненападении между Германией и СССР 1939 года!» Правда, и эта филькина грамота имеет больший вес, т.к. она была подписана двумя независимыми державами, а не между державой и страной, которая даже не имеет права судить «союзнических» военнослужащих, которые пользуют их граждан половым путём на регулярной основе с 1945-го года.Аргумент второй – за пару камней в море нам дадут финансовую помощь. Данный аргумент мало чем отличается от жлобских догматов о 300 сортах колбасы. Но закроем глаза на «тонкое» духовное устройство некоторых граждан и зададимся вопросом: а что кроется под аморфным термином «помощь»? Бесконечные кредиты на кабальных условиях под видом благодеяния? Вроде бы уже проходили, а в эту самую секунду ещё более унизительным путём проходит соседняя Украина. Может быть, покупка акций отечественных компаний? Или скупка недвижимости? В обществе, в котором ленд-лиз, по сути, купля-продажа, считается «неоценимой» помощью, возможно всё.Уровень роста экономики Японии, по самым пессимистичным прогнозам, – 0,5%, а по самым оптимистичным – 0,8%. Экономический рост же в России – 1,5%. При всём желании свить петлю, подвесить под потолок верёвку, установить на табуретку часть представителей нашего экономического блока и под брызги шампанского и звуки кабацкой песни Сергея Шнурова «Дорожная» выбить опору – статистика есть статистика. К тому же методы Синдзо Абэ в экономической сфере среди профессиональных экономистов вызывают волну критики. Его ставка на искусственную девальвацию японской валюты вызывает недоумение. Проще говоря, Абэ включил станок по печати денег, который по его хитрому плану выведет страну из кризиса. Правда, на данный момент это привело к увеличению стоимости энергоносителей, бегству капитала, увеличению госдолга и так далее.Аргумент третий – много японских технологий в обмен. Технологичность – вещь, блуждающая во времени. Вчерашние монополисты в области высоких технологий сегодня могут быть задворками мира или, по крайней мере, потерять своё прежнее влияние, и наоборот. И автор подразумевает не Римскую империю или Древнюю Грецию. К примеру, Китай, во временном отрезке лишь недавно отошедший от «столетия унижений», сейчас осваивает космос. А бывшая британская колония Сингапур возвестила миру экономическое чудо и старается сделать технологический рывок.Но главный вопрос, который ставит в тупик даже самых прожжённых популистов: а какие конкретно высокие технологии может предложить Япония России? Без обиняков. Какие конкретно? Они где-то изложены? Или это доктринёрские позиции западников родом из 90-х, когда из Японии везли видеомагнитофоны (у меня один такой есть и даже работает), телевизоры и прочее?Главное же состоит не в островах, которыми всех дразнят, а в исключительной экономической зоне вокруг этих самых островов. В добыче рыбы, перспективном использовании шельфа, новых военных базах и т.д. И Абэ может хоть голову о могилу отца разбить, но реальность далека от сантиментов.