ПАСЕ потребовала от России "срочно освободить украинских военнопленных"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой потребовала от России немедленно освободить украинских моряков, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.В ходе рассмотрения инцидента в Керченском проливе, депутаты ПАСЕ приняли украинскую поправку к резолюции, согласно которой арестованные украинские моряки подпадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. Кроме этого, ПАСЕ в своей резолюции осудила Россию за "использование военной силы против украинских военных кораблей и их экипажей", а также призвала немедленно освободить украинских военнослужащих, обеспечив их необходимой медицинской, юридической и консульской помощью. Голосование состоялось по итогам срочных дебатов ПАСЕ в Страсбурге. За резолюцию проголосовали 103 парламентария, против - 3, еще 16 - воздержались.Кроме этого, ассамблея ПАСЕ подтвердила приверженность своим резолюциям, лишившим российскую делегацию полномочий в ПАСЕ в связи с воссоединением Крыма с РФ.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Азовскому морю, предложенную Украиной. По его словам, мнение "просвещенной Европы" никоим образом не касается России, поскольку является "оголтелой, абсолютно наглой антироссийской риторикой, привезенной с Украины".ПАСЕ не является законодательным органом и не может разрабатывать и принимать юридически обязывающие акты. Все резолюции ассамблеи носят рекомендательный характер.