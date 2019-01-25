Командование ЛДНР богатеет за счёт солдат и волонтёров



На фото подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко На фото подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко

Помощь волонтёров и различных благотворительных организаций была жизненно необходима для ополчения ЛДНР еще в 2014-2015 годах. Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда постоянная поддержка и благотворительность не только позволяет выжить солдатам, но и даёт возможность разбогатеть их командирам.Недавно довелось столкнуться с идиотской ситуацией. Можно было бесплатно получить для военнослужащих Новороссии высококачественный антибиотик. Поскольку любые серьезные манипуляции с гуманитарной помощью сейчас необходимо координировать с военными чинами (себе дороже – можно и на обвинение в контрабанде нарваться), с соответствующим предложением обратились к знакомому капитану. Увы, вместо ожидаемого энтузиазма пришлось столкнуться с весьма прохладной реакцией – в конце концов пришлось даже отказаться от своей затеи.В последнее время все чаще слышишь о подобных случаях. Конечно, нельзя всех стричь под одну гребенку, но в отдельных случаях стабильно оказываемая помощь со стороны волонтеров привела командиров в излишне благостное состояние духа. В итоге бравые офицеры не готовы и пальцем пошевелить, чтобы получить для своих солдаты медицинские препараты или какую-то другую помощь.А сколько раз доводилось наблюдать ситуации, когда рядовой состав никто даже не пытается обучать использованию средств связи, оптики или гемостопов, купленных и доставленных добрыми людьми! Когда полученные «девайсы» просто лежат для красоты в штабе или бездумно ломаются, потому что лень прочитать перед использованием инструкцию – ну а чё, еще привезут!С другой стороны, стабильная помощь со стороны благотворительных организаций и частных лиц приводит к странному явлению: вместо того чтобы требовать от своего командования положенное им по условия контракта вещевое довольствие, солдаты предпочитают отмалчиваться, надеясь получить все необходимое от волонтеров.В итоге получается форменный маразм: вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся и тратить собранные средства на какие-то полезные вещи, волонтеры срочно-припадочно начинают выискивать деньги, чтобы обуть какое-то очередное подразделение, которое в полном составе выехало на месяц на передовую в кроссовках. Почему? А потому, что положенные берцы им никто не выдал, да они и требовать не стали. И уж тем более тратить на обувь свои кровные… Проще надеяться на помощь от небезразличных людей...В итоге волосы на голове шевелятся, когда читаешь о небоевых потерях: обморожения, пневмония и т. д. Постепенное освинение командования, которое значительную часть довольствия уже полностью переложило на волонтеров, просто поражает. Солдаты положенного им не добиваются, бучу не устраивают, значит, можно хорошо сэкономить и недополученные военнослужащими комплекты формы, берцы, амуницию и т. д. продать.Подобное «непротивление злу насилием» порождает монстров. И тогда, опять же, доходит до абсурда, когда солдат вынужден либо покупать все за свои кровные, либо надеяться на волонтеров не только в вопросах обмундирования или амуниции, обеспечении бронежилетом и нормальной каской, но и в приобретении ГСМ для техники, мешков для песка и лопат для рытья окопов. А их мужественные командиры тем временем стремительно жиреют и раздумывают: а нельзя ли как-то так извернуться, чтобы и боекомплект солдаты сами где-то добывали?Ситуация абсурдная – не помогать нельзя, потому что это реально чьи-то жизни, здоровье и так далее. В то же время нередко сталкиваешься с подразделениями, в которых солдаты из довольствия получают только кирзовые сапоги и комплект гнилой, расползающейся по швам формы, отслужившей уже несколько сроков. И ничего, никто даже не пытается возмущаться, опасаясь, что это может быть чревато проблемами.Явление носит глобальный характер, но кураторов, судя по всему, все устраивает: по крайней мере, о каких-либо серьезных проверках или массовых арестах слышать не доводилось.Количество желающих помогать военнослужащим Донбасса в условиях затяжного минского недоразумения постепенно снижается. Люди устают, теряют веру, вынуждено переключаются на собственные проблемы и т. д. Рано или поздно живительный ручеек помощи начнет иссякать. Как тогда будет воевать рядовой состав народной милиции ЛДНР, непонятно.