Новости

В Лаосе показали модернизированные БРДМ-2М

6
Лаосская армия представила несколько модернизированных разведывательных машин БРДМ-2М, сообщает ресурс Janes.




БРДМ-2М (4х4) вместе с другой российской (советской) и китайской техникой были показаны во время парада, посвященного 70-летию образования Народной армии Лаоса.

Россия передала Лаосу технику в рамках программы военно-технического сотрудничества между странами, которая была согласована в январе прошлого года. В российском военном ведомстве отмечали, что поставляемое вооружение повысит оборонный потенциал лаосской армии.

Сообщается, что в отличие от базовой версии, лаосские БРДМ оснащены дизельными двигателями (в СССР на машины устанавливались бензиновые 8-цилиндровые бензиновые двигатели ГАЗ-41), электрооптической станцией, смонтированной на задней части башни, а также накладными стальными листами, прикрывающими различные уязвимые участки корпуса.

Лаосские военные также продемонстрировали бронетранспортеры, танки, буксируемые орудия, зенитные комплексы и другое вооружение, приобретенное как в России, так и в Китае.

Среди тяжелой техники были замечены переданные Россией танки Т-72Б1 «Белый орел», Т-54 и ПТ-76. Авиация, в том числе была представлена учебно-боевыми самолетами российского производства Як-130.



Ранее стало известно, что министерство обороны Лаоса передало российским коллегам партию исправных танков Т-34, которые будут принимать участие в парадах Победы на территории РФ.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Минобороны РФ подтвердило передачу Лаосу четырёх учебно-боевых Як-130
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
6 комментариев

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти