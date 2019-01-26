Изделие с резьбой. Модульная ручная граната Nammo SOHG (Норвегия)



Граната Nammo SOHG в самой простой конфигурации с использованием одного модуля. Фото Facebook.com/armyaewe



Модули гранаты SOHG (стоят вверх дном), хорошо видна резьба для соединения друг с другом. Фото Facebook.com/armyaewe



Процесс соединения модулей. Фото Overtdefense.com



Гранаты Nammo SOHG в разных конфигурациях, от наименее мощной до "максимально". Фото Sadefensejournal.com

По материалам:

https://nammo.com/

https://nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo_handbook_aw_screen_updated.pdf

https://overtdefense.com/

http://sadefensejournal.com/

https://strategypage.com/