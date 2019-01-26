Изделие с резьбой. Модульная ручная граната Nammo SOHG (Норвегия)
Ручные гранаты очень давно зарекомендовали себя в качестве эффективного и надежного средства поражения живой силы и незащищенной техники противника. Однако в некоторых случаях мощность одной гранаты может быть недостаточной для решения стоящей задачи, а применение нескольких изделий затруднено или нецелесообразно. В таких случаях применение может найти оригинальная разработка норвежской компании Nammo. C целью повышения гибкости применения оружия был создан проект модульной гранаты SOHG.
Работы по теме SOHG (Scalable Offensive Hand Grenade – «Масштабируемая наступательная ручная граната») стартовали на рубеже последних десятилетий. Вскоре компания-разработчик представила готовые изделия и начала поиск заказчиков. В последние годы неоднократно сообщалось об интересе к такому оружию, проявляемому теми или иными структурами. За этим следовало подписание контрактов на поставку серийных изделий.
Концепция изделия
Проект Nammo SOHG предлагает оригинальную модульную гранату с переменной мощностью. В зависимости от текущей задачи, бойцу может быть нужно оружие той или иной мощности, и норвежский проект предлагает простое, но эффективное решение. Предлагается использование модульной конструкции, в основе которой лежит существующая наступательная граната Nammo HGO 115-3,5. Путем некоторых доработок конструкции серийное изделие превращается в элемент нового комплекса.
Граната Nammo SOHG в самой простой конфигурации с использованием одного модуля. Фото Facebook.com/armyaewe
Конструктивно модульная «масштабируемая» граната состоит из нескольких основных элементов. Она включает запал и основной модуль, основанный на конструкции изделия HGO 115-3,5. В зависимости от текущих потребностей, боец может собрать в один блок до трех модулей и оснастить их общим запалом. Таким образом, к цели отправляется либо один стандартный заряд взрывчатого вещества без осколочной рубашки, либо два или три.
Конструкция модулей гранаты SOHG определена таким образом, что сборка отдельных изделий в оружие нужной конфигурации занимает минимальное время. Подготовка нескольких модулей может производиться даже в полевых условиях, в том числе непосредственно перед метанием гранаты. Эта особенность оружия позволяет оптимизировать логистику и упростить его применение.
В основе модульной гранаты Nammo SOHG лежит конструкция наступательной HGO 115-3,5. Последняя, как утверждает компания-разработчик, полностью соответствует требованиям к оружию своего класса. При подрыве эта граната образует ударную волну достаточной мощности, но при этом разбрасывает ограниченное число осколков, что снижает риски для метающего. Утверждается, что такие особенности позволяют применять гранату против живой силы на открытой местности и в помещениях, а также обеспечивают разрушение непрочных стен или детонацию самодельных взрывных устройств.
Основываясь на такой конструкции, модульная граната SOHG имеет те же функции и пригодна для решения схожего круга задач. При этом возможность использования одного, двух или трех модулей понятным образом влияет на мощность взрыва и практические показатели изделия.
Конструкция
Основой гранаты Nammo SOHG является универсальный модуль с зарядом взрывчатого вещества. Он представляет собой компактное устройство в цилиндрическом пластиковом корпусе с креплениями для запала и других модулей. Несколько таких изделий могут соединяться друг с другом в одну удлиненную гранату. Конструкция, в целом, не мешает собирать оружие большой длины, но производитель не рекомендует объединять более трех модулей.
Модуль SOHG имеет пластиковый корпус, состоящий из двух половин. Нижняя представляет собой стакан с продольными и поперечными канавками на внешней поверхности. На боку стакана предусматриваются несколько защелок для крепления крышки. В проекте SOHG на дне пластикового корпуса имеется выступающая трубка с резьбой. Именно она отвечает за сборку нескольких модулей в одну гранату и является главным отличием нового корпуса. Сверху корпус-стакан закрывается цилиндрической крышкой. В ее центре имеется втулка с резьбой для ввинчивания запала или для соединения с другим модулем.
Модули гранаты SOHG (стоят вверх дном), хорошо видна резьба для соединения друг с другом. Фото Facebook.com/armyaewe
Внутри корпуса помещается заряд взрывчатого вещества. Компания Nammo предлагает заполнять гранаты составом Composition B на основе тротила и гексогена либо взрывчаткой типа PBXN-110. В первом случае граната вмещает 115 г взрывчатого вещества, во втором – 130 г. Внутри заряда предусматривается трубчатый канал для средств воспламенения.
Модуль гранаты SOHG имеет общую высоту порядка 90 мм и диаметр 53 мм. Масса изделия – 140 г. При сборке нескольких модулей в более крупную гранату ее размеры и масса увеличиваются известным образом.
В составе системы SOHG предлагается использовать стандартный запал, применяемый со всеми гранатами разработки Nammo. Такой запал имеет трубчатый корпус с капсюлем-детонатором, помещаемый внутрь гранаты. Снаружи остается внешний корпус с ударно-спусковым механизмом, закрепляемый на втулке с резьбой. Накол капсюля осуществляется при помощи пружины. Ударник удерживается во взведенном положении при помощи предохранительного рычага, зафиксированного чекой. Компания Nammo предлагает оригинальный вариант двойной чеки, обеспечивающей большую безопасность обращения с оружием. Чека извлекается при помощи «традиционного» кольца. От срабатывания ударника до подрыва гранаты проходит 3,5 сек. Допускается отклонение в 0,5 сек.
Запал ввинчивается в соответствующее гнездо модуля. После установки запала общая высота гранаты (с одним модулем) увеличивается до 85 мм, поперечник – до 65 мм. Запал весит 65 г. Форс пламени по внутренним каналам корпусов передается от одного запала к нескольким зарядам взрывчатого вещества. По всей видимости, мощности имеющегося детонатора достаточно для воспламенения одного, двух или трех последовательно расположенных зарядов.
В зависимости от текущих потребностей, боец может собрать гранату требуемой конфигурации. Простейшая конфигурация предусматривает использование запала и одного стандартного модуля. В таком виде граната SOHG почти ничем не отличается от базовой HGO 115-3,5. При необходимости нижняя трубка такой гранаты может быть ввинчена в гнездо второго модуля, после чего оружие повышает основные характеристики. Второй модуль может соединяться с третьим, в результате чего граната показывает максимально возможные параметры.
Применение разного количества модулей позволяет в широком диапазоне изменять основные параметры гранаты. Так, количество взрывчатого вещества типа Comp B может изменяться от 115 до 345 г. Для смеси PBXN-110 этот диапазон составляет 140-420 г. Вероятно, допускается комбинирование модулей с отличающимися взрывчатыми веществами, за счет чего масса заряда изменяется иным образом.
Процесс соединения модулей. Фото Overtdefense.com
Вероятно, модули гранаты Nammo SOHG совместимы с существующими корпусами от HGO 115-3,5. Однако совместное использование изделий двух типов может накладывать некоторые ограничения. Так, корпус «обычной» осколочной гранаты не имеет нижней трубки с резьбой, из-за чего его можно применять только в качестве «конечного» элемента модульного оружия. Кроме того, совместное использование гранат двух типов нецелесообразно с точки зрения логистики.
Продажи
Модульная граната Nammo SOHG вышла на международный рынок вооружений в начале текущего десятилетия и достаточно быстро смогла заинтересовать потенциальных покупателей. В первую очередь, будущих заказчиков привлекала оригинальная концепция, основанная на применении набора стандартных модулей. Уже имеются несколько контрактов на поставку, и в ближайшее время могут появиться новые.
Еще в начале текущего десятилетия начались переговоры между компанией Nammo и Командованием специальных операций США (SOCOM). Тогда же специалисты SOCOM провели первые испытания зарубежного оружия, по результатам которых сделали весьма интересные выводы. Вскоре норвежским оружием заинтересовалась армия США.
По результатам испытаний отмечалось, что граната из двух модулей по своим боевым качествам и эффективности заметно превосходит существующие изделия своего класса. В частности, такое оружие показало способность гарантировано поражать живую силу противника в помещении средних размеров. Также было установлено, что граната SOHG с двумя модулями способна разрушить однокомнатную глинобитную постройку.
В течение нескольких лет разные структуры Пентагона, заинтересованные в перспективном вооружении, проводили необходимые испытания и вели переговоры с зарубежными оружейниками. В 2015 году Командование спецопераций объявило о начале закупок новейших модульных гранат Nammo SOHG. В соответствии с существующим контрактом, поставки будут продолжаться до 2022 финансового года. За новое оружие SOCOM за несколько лет должно было заплатить 40 млн долларов. Количество заказанных гранат / модулей пока не уточнялось.
Вторым заказчиком стала армия Финляндии. Военные этой страны к середине десятилетия провели испытания зарубежного оружия и остались довольны. В 2015-16 годах началась поставка серийных гранат. Это оружие дополнило имеющиеся на вооружении образцы. Состоится ли полная замена другого оружия – неясно.
В ближайшем времени может появиться новое американо-норвежское соглашение, темой которого станет поставка модульных гранат армии США. Сухопутные войска несколько лет назад провели испытания изделий SOHG и посчитали их пригодными к принятию на вооружение. Последние годы ушли на составление новых планов, переговоры с будущим поставщиком и поиск финансирования. По результатам этих мероприятий, должен появиться новый контракт. Впрочем, сроки его подписания, объемы и стоимость все еще остаются неизвестными.
Гранаты Nammo SOHG в разных конфигурациях, от наименее мощной до "максимально". Фото Sadefensejournal.com
Военные других стран проявляют определенный интерес к необычной гранате норвежской разработки, но пока это не приводит к появлению реальных договоров на поставку. Как всегда бывает с новыми оригинальными образцами вооружения, восхищение на выставках не обязательно ведет к подписанию контрактов.
Перспективы
Нельзя не отметить, что в основе проекта Nammo SOHG лежат весьма оригинальные идеи. Норвежские оружейники предложили незначительно переделать существующую ручную гранату и превратить ее в модуль перспективного комплекса. Использование разного количества таких модулей, по их задумке, должно упрощать решение широкого круга задач. Бойцы получают возможность использовать гранату в той или иной конфигурации, наиболее полно соответствующей текущей обстановке.
В целом, предложенная концепция модульной гранаты выглядит разумной и перспективной. Действительно, в некоторых ситуациях мощность одной гранаты может быть недостаточной для поражения имеющихся целей, а применение нескольких изделий нецелесообразно или даже невозможно. Кроме того, модульная граната в конфигурации с максимальной мощностью оказывается удобным средством повышения огневой мощи подразделений для решения отдельных задач.
Важной особенностью гранаты SOHG, равно как и предыдущей HGO 115-3.5 является отсутствие металлического корпуса, дробящегося на осколки. Фактически ручные гранаты от Nammo не являются осколочными и поражают цель преимущественно за счет ударной волны. Отсутствие осколков, способных поражать «мягкие цели» на существенных расстояниях, снижает риски для использующих ее бойцов. При этом воздействие на цели, как показали испытания, не сокращается.
Впрочем, у новой разработки компании Nammo можно найти и недостатки. Одним из главных можно считать отсутствие заметного осколочного воздействия на цель. Современные ручные гранаты поражают живую силу при помощи осколков, и именно этим обуславливается их эффективность. Кроме того, проблемой может стать даже сама модульная архитектура гранаты. Сборка оружия в нужной конфигурации в условиях боя может быть затруднительна. Чтобы не заниматься ею во время боя, солдату придется брать с собой запас модульных гранат в разной конфигурации. Стоит учитывать, что изделие SOHG в «максимальной комплектации» отличается большими размерами, способными затруднить его переноску и применение.
По всей видимости, необычная концепция и специфическое соотношение характеристик способны отпугнуть потенциальных заказчиков. Тем не менее, американские военные уже испытали норвежское оружие и пожелали приобрести его. К настоящему времени были подписаны первые контракты на поставку серийных «масштабируемых наступательных гранат», и еще одно соглашение должно появиться в обозримом будущем. Получит ли компания Nammo новые заказы, и кто пожелает приобретать изделия SOHG – покажет время.
По материалам:
https://nammo.com/
https://nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo_handbook_aw_screen_updated.pdf
https://overtdefense.com/
http://sadefensejournal.com/
https://strategypage.com/
Работы по теме SOHG (Scalable Offensive Hand Grenade – «Масштабируемая наступательная ручная граната») стартовали на рубеже последних десятилетий. Вскоре компания-разработчик представила готовые изделия и начала поиск заказчиков. В последние годы неоднократно сообщалось об интересе к такому оружию, проявляемому теми или иными структурами. За этим следовало подписание контрактов на поставку серийных изделий.
Концепция изделия
Проект Nammo SOHG предлагает оригинальную модульную гранату с переменной мощностью. В зависимости от текущей задачи, бойцу может быть нужно оружие той или иной мощности, и норвежский проект предлагает простое, но эффективное решение. Предлагается использование модульной конструкции, в основе которой лежит существующая наступательная граната Nammo HGO 115-3,5. Путем некоторых доработок конструкции серийное изделие превращается в элемент нового комплекса.
Граната Nammo SOHG в самой простой конфигурации с использованием одного модуля. Фото Facebook.com/armyaewe
Конструктивно модульная «масштабируемая» граната состоит из нескольких основных элементов. Она включает запал и основной модуль, основанный на конструкции изделия HGO 115-3,5. В зависимости от текущих потребностей, боец может собрать в один блок до трех модулей и оснастить их общим запалом. Таким образом, к цели отправляется либо один стандартный заряд взрывчатого вещества без осколочной рубашки, либо два или три.
Конструкция модулей гранаты SOHG определена таким образом, что сборка отдельных изделий в оружие нужной конфигурации занимает минимальное время. Подготовка нескольких модулей может производиться даже в полевых условиях, в том числе непосредственно перед метанием гранаты. Эта особенность оружия позволяет оптимизировать логистику и упростить его применение.
В основе модульной гранаты Nammo SOHG лежит конструкция наступательной HGO 115-3,5. Последняя, как утверждает компания-разработчик, полностью соответствует требованиям к оружию своего класса. При подрыве эта граната образует ударную волну достаточной мощности, но при этом разбрасывает ограниченное число осколков, что снижает риски для метающего. Утверждается, что такие особенности позволяют применять гранату против живой силы на открытой местности и в помещениях, а также обеспечивают разрушение непрочных стен или детонацию самодельных взрывных устройств.
Основываясь на такой конструкции, модульная граната SOHG имеет те же функции и пригодна для решения схожего круга задач. При этом возможность использования одного, двух или трех модулей понятным образом влияет на мощность взрыва и практические показатели изделия.
Конструкция
Основой гранаты Nammo SOHG является универсальный модуль с зарядом взрывчатого вещества. Он представляет собой компактное устройство в цилиндрическом пластиковом корпусе с креплениями для запала и других модулей. Несколько таких изделий могут соединяться друг с другом в одну удлиненную гранату. Конструкция, в целом, не мешает собирать оружие большой длины, но производитель не рекомендует объединять более трех модулей.
Модуль SOHG имеет пластиковый корпус, состоящий из двух половин. Нижняя представляет собой стакан с продольными и поперечными канавками на внешней поверхности. На боку стакана предусматриваются несколько защелок для крепления крышки. В проекте SOHG на дне пластикового корпуса имеется выступающая трубка с резьбой. Именно она отвечает за сборку нескольких модулей в одну гранату и является главным отличием нового корпуса. Сверху корпус-стакан закрывается цилиндрической крышкой. В ее центре имеется втулка с резьбой для ввинчивания запала или для соединения с другим модулем.
Модули гранаты SOHG (стоят вверх дном), хорошо видна резьба для соединения друг с другом. Фото Facebook.com/armyaewe
Внутри корпуса помещается заряд взрывчатого вещества. Компания Nammo предлагает заполнять гранаты составом Composition B на основе тротила и гексогена либо взрывчаткой типа PBXN-110. В первом случае граната вмещает 115 г взрывчатого вещества, во втором – 130 г. Внутри заряда предусматривается трубчатый канал для средств воспламенения.
Модуль гранаты SOHG имеет общую высоту порядка 90 мм и диаметр 53 мм. Масса изделия – 140 г. При сборке нескольких модулей в более крупную гранату ее размеры и масса увеличиваются известным образом.
В составе системы SOHG предлагается использовать стандартный запал, применяемый со всеми гранатами разработки Nammo. Такой запал имеет трубчатый корпус с капсюлем-детонатором, помещаемый внутрь гранаты. Снаружи остается внешний корпус с ударно-спусковым механизмом, закрепляемый на втулке с резьбой. Накол капсюля осуществляется при помощи пружины. Ударник удерживается во взведенном положении при помощи предохранительного рычага, зафиксированного чекой. Компания Nammo предлагает оригинальный вариант двойной чеки, обеспечивающей большую безопасность обращения с оружием. Чека извлекается при помощи «традиционного» кольца. От срабатывания ударника до подрыва гранаты проходит 3,5 сек. Допускается отклонение в 0,5 сек.
Запал ввинчивается в соответствующее гнездо модуля. После установки запала общая высота гранаты (с одним модулем) увеличивается до 85 мм, поперечник – до 65 мм. Запал весит 65 г. Форс пламени по внутренним каналам корпусов передается от одного запала к нескольким зарядам взрывчатого вещества. По всей видимости, мощности имеющегося детонатора достаточно для воспламенения одного, двух или трех последовательно расположенных зарядов.
В зависимости от текущих потребностей, боец может собрать гранату требуемой конфигурации. Простейшая конфигурация предусматривает использование запала и одного стандартного модуля. В таком виде граната SOHG почти ничем не отличается от базовой HGO 115-3,5. При необходимости нижняя трубка такой гранаты может быть ввинчена в гнездо второго модуля, после чего оружие повышает основные характеристики. Второй модуль может соединяться с третьим, в результате чего граната показывает максимально возможные параметры.
Применение разного количества модулей позволяет в широком диапазоне изменять основные параметры гранаты. Так, количество взрывчатого вещества типа Comp B может изменяться от 115 до 345 г. Для смеси PBXN-110 этот диапазон составляет 140-420 г. Вероятно, допускается комбинирование модулей с отличающимися взрывчатыми веществами, за счет чего масса заряда изменяется иным образом.
Процесс соединения модулей. Фото Overtdefense.com
Вероятно, модули гранаты Nammo SOHG совместимы с существующими корпусами от HGO 115-3,5. Однако совместное использование изделий двух типов может накладывать некоторые ограничения. Так, корпус «обычной» осколочной гранаты не имеет нижней трубки с резьбой, из-за чего его можно применять только в качестве «конечного» элемента модульного оружия. Кроме того, совместное использование гранат двух типов нецелесообразно с точки зрения логистики.
Продажи
Модульная граната Nammo SOHG вышла на международный рынок вооружений в начале текущего десятилетия и достаточно быстро смогла заинтересовать потенциальных покупателей. В первую очередь, будущих заказчиков привлекала оригинальная концепция, основанная на применении набора стандартных модулей. Уже имеются несколько контрактов на поставку, и в ближайшее время могут появиться новые.
Еще в начале текущего десятилетия начались переговоры между компанией Nammo и Командованием специальных операций США (SOCOM). Тогда же специалисты SOCOM провели первые испытания зарубежного оружия, по результатам которых сделали весьма интересные выводы. Вскоре норвежским оружием заинтересовалась армия США.
По результатам испытаний отмечалось, что граната из двух модулей по своим боевым качествам и эффективности заметно превосходит существующие изделия своего класса. В частности, такое оружие показало способность гарантировано поражать живую силу противника в помещении средних размеров. Также было установлено, что граната SOHG с двумя модулями способна разрушить однокомнатную глинобитную постройку.
В течение нескольких лет разные структуры Пентагона, заинтересованные в перспективном вооружении, проводили необходимые испытания и вели переговоры с зарубежными оружейниками. В 2015 году Командование спецопераций объявило о начале закупок новейших модульных гранат Nammo SOHG. В соответствии с существующим контрактом, поставки будут продолжаться до 2022 финансового года. За новое оружие SOCOM за несколько лет должно было заплатить 40 млн долларов. Количество заказанных гранат / модулей пока не уточнялось.
Вторым заказчиком стала армия Финляндии. Военные этой страны к середине десятилетия провели испытания зарубежного оружия и остались довольны. В 2015-16 годах началась поставка серийных гранат. Это оружие дополнило имеющиеся на вооружении образцы. Состоится ли полная замена другого оружия – неясно.
В ближайшем времени может появиться новое американо-норвежское соглашение, темой которого станет поставка модульных гранат армии США. Сухопутные войска несколько лет назад провели испытания изделий SOHG и посчитали их пригодными к принятию на вооружение. Последние годы ушли на составление новых планов, переговоры с будущим поставщиком и поиск финансирования. По результатам этих мероприятий, должен появиться новый контракт. Впрочем, сроки его подписания, объемы и стоимость все еще остаются неизвестными.
Гранаты Nammo SOHG в разных конфигурациях, от наименее мощной до "максимально". Фото Sadefensejournal.com
Военные других стран проявляют определенный интерес к необычной гранате норвежской разработки, но пока это не приводит к появлению реальных договоров на поставку. Как всегда бывает с новыми оригинальными образцами вооружения, восхищение на выставках не обязательно ведет к подписанию контрактов.
Перспективы
Нельзя не отметить, что в основе проекта Nammo SOHG лежат весьма оригинальные идеи. Норвежские оружейники предложили незначительно переделать существующую ручную гранату и превратить ее в модуль перспективного комплекса. Использование разного количества таких модулей, по их задумке, должно упрощать решение широкого круга задач. Бойцы получают возможность использовать гранату в той или иной конфигурации, наиболее полно соответствующей текущей обстановке.
В целом, предложенная концепция модульной гранаты выглядит разумной и перспективной. Действительно, в некоторых ситуациях мощность одной гранаты может быть недостаточной для поражения имеющихся целей, а применение нескольких изделий нецелесообразно или даже невозможно. Кроме того, модульная граната в конфигурации с максимальной мощностью оказывается удобным средством повышения огневой мощи подразделений для решения отдельных задач.
Важной особенностью гранаты SOHG, равно как и предыдущей HGO 115-3.5 является отсутствие металлического корпуса, дробящегося на осколки. Фактически ручные гранаты от Nammo не являются осколочными и поражают цель преимущественно за счет ударной волны. Отсутствие осколков, способных поражать «мягкие цели» на существенных расстояниях, снижает риски для использующих ее бойцов. При этом воздействие на цели, как показали испытания, не сокращается.
Впрочем, у новой разработки компании Nammo можно найти и недостатки. Одним из главных можно считать отсутствие заметного осколочного воздействия на цель. Современные ручные гранаты поражают живую силу при помощи осколков, и именно этим обуславливается их эффективность. Кроме того, проблемой может стать даже сама модульная архитектура гранаты. Сборка оружия в нужной конфигурации в условиях боя может быть затруднительна. Чтобы не заниматься ею во время боя, солдату придется брать с собой запас модульных гранат в разной конфигурации. Стоит учитывать, что изделие SOHG в «максимальной комплектации» отличается большими размерами, способными затруднить его переноску и применение.
По всей видимости, необычная концепция и специфическое соотношение характеристик способны отпугнуть потенциальных заказчиков. Тем не менее, американские военные уже испытали норвежское оружие и пожелали приобрести его. К настоящему времени были подписаны первые контракты на поставку серийных «масштабируемых наступательных гранат», и еще одно соглашение должно появиться в обозримом будущем. Получит ли компания Nammo новые заказы, и кто пожелает приобретать изделия SOHG – покажет время.
По материалам:
https://nammo.com/
https://nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo_handbook_aw_screen_updated.pdf
https://overtdefense.com/
http://sadefensejournal.com/
https://strategypage.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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