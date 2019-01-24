Французская армия вооружится мини-разведчиками Black Hornet
Министерство обороны Франция приняло решение о закупке партии миниатюрных дронов, заключив контракт на поставку мини-разведчиков Black Hornet (Черный шершень) с компанией FLIR Systems, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.
Французское военное ведомство не сообщает деталей сделки, касающиеся количества заказанных дронов и сроков их поставки, но имеющееся информация о сумме контракта в 89 млн. долларов, дает основания полагать, что французская армия получит более 2000 комплектов мини-разведчиков, поскольку известно, что в прошлом году Пентагон закупил мини-дроны Black Hornet почти по 41 тысяче долларов за единицу.
Миниатюрный беспилотник PD-100 Black Hornet представляет собой дрон вертолетного типа, весящий всего 18 грамм. Несмотря на такой малый вес, дрон несет три видеокамеры, способные вести съемку в любое время суток, а также оснащен тепловизором. Радиус действия мини-разведчика составляет около 2 км, время работы на одной зарядке - 25 минут. Black Hornet развивает скорость свыше 20 км/ч, не боится дождя и порывов ветра.
Полный комплект, включающий в себя два дрона, зарядку для дронов, позволяющую зарядить 90% батареи за 25 минут, и планшет управления, весит всего 1,3 кг и свободно переносится одним военнослужащим.
Французское военное ведомство не сообщает деталей сделки, касающиеся количества заказанных дронов и сроков их поставки, но имеющееся информация о сумме контракта в 89 млн. долларов, дает основания полагать, что французская армия получит более 2000 комплектов мини-разведчиков, поскольку известно, что в прошлом году Пентагон закупил мини-дроны Black Hornet почти по 41 тысяче долларов за единицу.
Миниатюрный беспилотник PD-100 Black Hornet представляет собой дрон вертолетного типа, весящий всего 18 грамм. Несмотря на такой малый вес, дрон несет три видеокамеры, способные вести съемку в любое время суток, а также оснащен тепловизором. Радиус действия мини-разведчика составляет около 2 км, время работы на одной зарядке - 25 минут. Black Hornet развивает скорость свыше 20 км/ч, не боится дождя и порывов ветра.
Полный комплект, включающий в себя два дрона, зарядку для дронов, позволяющую зарядить 90% батареи за 25 минут, и планшет управления, весит всего 1,3 кг и свободно переносится одним военнослужащим.
- Использованы фотографии:
- flir.com
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