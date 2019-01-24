В квартале расположения посольства РФ в Дамаске произошёл теракт

Из Сирии приходит подтверждение сообщения о том, что в столице страны произошёл террористический акт. В сообщениях местных СМИ говорится, что мощный взрыв прогремел в районе Адави. Обращает на себя тот факт, что именно в этом районе Дамаска располагаются российская дипломатическая миссия. Посольство и консульский отдел РФ располагаются в комплексе зданий по улице Омар Бен Аль-Хаттаб в Адави.Сообщается, что мощность взрывного устройства составляла несколько кг в тротиловом эквиваленте. Нет точных сведений о том, где именно (как далеко от посольства РФ) прогремел взрыв и о числе жертв и пострадавших. Местные жители заявляют, что, возможно, взорвалась одна из припаркованных на одной из улиц Дамаска автомашина. По последним данным, жертв нет. Это по-настоящему счастливая случайность, если информация соответствует действительности.На данный момент ни одна из террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке, включая Сирийскую Арабскую Республику, ответственность за теракт на себя не взяла.Квартал, где располагается российское посольство, подвергался атакам и раньше. При этом сам комплекс зданий дипмиссии РФ в Дамаске был вынужденно превращён в самую настоящую крепость. Когда несколько кварталов сирийской столицы контролировались боевиками, те нередко осуществляли обстрелы российского дипломатического ведомства в САР с применением миномётов и самодельных неуправляемых ракет.