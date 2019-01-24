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Генсек ООН назвал отношения России, США и Китая недееспособными

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По мнению генсека ООН, мир находится в состоянии перехода от однополярного к многополярному, отношения между странами стали неясными, особенно между тремя "наиболее важными державами" - Россией, США и Китаем, отношения между которыми «никогда не были такими недееспособными". Такая ситуация, в частности, сказывается на работе Совбеза ООН.

Генсек ООН назвал отношения России, США и Китая недееспособными



Гуттериш отметил, что некоторые государства стали оказывать значительное влияние в различных сценариях. Так, например, на ситуацию в Сирии невозможно смотреть, не учитывая роль Турции, Ирана и Саудовской Аравии. Также он добавил, что это касается и других конфликтов в мире.

Приводя пример «многополярной Европы» до Первой мировой войны, Гутерриш отметил отсутствие многостороннего механизма сотрудничества и управления, что, по его мнению, и привело к войне.

«Поэтому очень важно признать важность многосторонних механизмов", – подчеркнул он.

Тем временем стало известно о том, что на приём к Антониу Гутерришу попал президент Украины Пётр Порошенко. Сообщается, что Порошенко в очередной раз затронул тему о "возможном введении миротворцев на Донбасс". Напомним, что власти Украины намереваются главным образом "разместить" миротворцев на границах с РФ. А Павел Климкин ранее и вовсе предложил разместить МС в Крыму.
Использованы фотографии:
пресс-служба ООН
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