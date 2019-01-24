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Лукашевич: Киев готовит наступление в Донбассе

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Киевские силовики продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Лукашевич: Киев готовит наступление в Донбассе



Поспред заявил, что украинская сторона продолжает регулярно нарушать режим прекращения огня, при этом наиболее напряженными остаются участки Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, окрестности Светлодарска, участок разведения сил и средств в Золотом. В тоже самое время ВСУ продолжают перебрасывать в район линии разграничения тяжелое вооружение.

По словам Лукашевича, только за период с 16 по 22 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 87 единиц тяжелого вооружения, размещенного в нарушении договоренностей сторон, а за линией отвода - еще 99 единиц. К линии разграничения стягивается ствольная и реактивная артиллерия, включая "тяжелые" 152-мм гаубицы "Акация", 122-мм "Гвоздика" и Д-30 "Лягушка". Зафиксировано прибытие в район конфликта грузовых составов с военной техникой.

Кроме этого, украинские силы ООС продолжают подготовку к наступательным действиям, проводя учения по отработке навыков захвата новых рубежей.

Между тем, украинские СМИ, ссылаясь на заявление командующего силами ООС в Донбассе Наева, сообщают о подготовке "российских оккупантов" к полномасштабному наступлению, не только "по всей линии соприкосновения в Донбассе", но и по всей границе. По словам Наева о подготовке наступления говорит то, что Россия сосредоточила значительные силы на своей территории на западном направлении, а также увеличила количество зашифрованных радиоэфиров.
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https://www.obozrevatel.com/
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