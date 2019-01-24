Лукашевич: Киев готовит наступление в Донбассе
Киевские силовики продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.
Поспред заявил, что украинская сторона продолжает регулярно нарушать режим прекращения огня, при этом наиболее напряженными остаются участки Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, окрестности Светлодарска, участок разведения сил и средств в Золотом. В тоже самое время ВСУ продолжают перебрасывать в район линии разграничения тяжелое вооружение.
По словам Лукашевича, только за период с 16 по 22 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 87 единиц тяжелого вооружения, размещенного в нарушении договоренностей сторон, а за линией отвода - еще 99 единиц. К линии разграничения стягивается ствольная и реактивная артиллерия, включая "тяжелые" 152-мм гаубицы "Акация", 122-мм "Гвоздика" и Д-30 "Лягушка". Зафиксировано прибытие в район конфликта грузовых составов с военной техникой.
Кроме этого, украинские силы ООС продолжают подготовку к наступательным действиям, проводя учения по отработке навыков захвата новых рубежей.
Между тем, украинские СМИ, ссылаясь на заявление командующего силами ООС в Донбассе Наева, сообщают о подготовке "российских оккупантов" к полномасштабному наступлению, не только "по всей линии соприкосновения в Донбассе", но и по всей границе. По словам Наева о подготовке наступления говорит то, что Россия сосредоточила значительные силы на своей территории на западном направлении, а также увеличила количество зашифрованных радиоэфиров.
Поспред заявил, что украинская сторона продолжает регулярно нарушать режим прекращения огня, при этом наиболее напряженными остаются участки Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, окрестности Светлодарска, участок разведения сил и средств в Золотом. В тоже самое время ВСУ продолжают перебрасывать в район линии разграничения тяжелое вооружение.
По словам Лукашевича, только за период с 16 по 22 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 87 единиц тяжелого вооружения, размещенного в нарушении договоренностей сторон, а за линией отвода - еще 99 единиц. К линии разграничения стягивается ствольная и реактивная артиллерия, включая "тяжелые" 152-мм гаубицы "Акация", 122-мм "Гвоздика" и Д-30 "Лягушка". Зафиксировано прибытие в район конфликта грузовых составов с военной техникой.
Кроме этого, украинские силы ООС продолжают подготовку к наступательным действиям, проводя учения по отработке навыков захвата новых рубежей.
Между тем, украинские СМИ, ссылаясь на заявление командующего силами ООС в Донбассе Наева, сообщают о подготовке "российских оккупантов" к полномасштабному наступлению, не только "по всей линии соприкосновения в Донбассе", но и по всей границе. По словам Наева о подготовке наступления говорит то, что Россия сосредоточила значительные силы на своей территории на западном направлении, а также увеличила количество зашифрованных радиоэфиров.
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