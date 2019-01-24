От "Асад должен уйти" к "Мадуро должен уйти"

Коллективный «демократический» Запад с мантры «Асад должен уйти» переключился на «Мадуро должен уйти». Демократия – вещь такая: кто-то из легитимно избранных глав государств непременно должен «уйти», если в управляемой им стране есть нефть, газ или, как минимум, транспортные коридоры для всего этого.Мадуро держится уже который год, закупая у России военную технику, приглашая на свои аэродромы с визитом российские стратегические ракетоносцы и вводя альтернативные варианты валюты, чтобы «демократы» полностью не перекрыли экономический кислород. Теперь вдобавок для «демократов» президент Венесуэлы объявил о разрыве дипотношений с США в ответ на то, что Вашингтон «признал легитимным» главного оппонента Николаса Мадуро.Но и это, судя по всему, не главное. Основная деталь может крыться в заявлениях отдельных экспертов о том, что если США вздумают вновь разместить ракеты меньшей и средней дальности в Европе (например, в дополнение к объектам в польском Редзиково и румынском Девеселу), то Россия вполне готова ответить своими ракетными установками на севере Венесуэлы, откуда подлётное время до Флориды – считанные минуты.Именно после этого в Венесуэле США и обнаружили крайне острый «недостаток демократии». При этом нужно констатировать, что к военному вторжению Вашингтон готовился как минимум в течение нескольких месяцев. Ранее на «ВО» выходили материалы о том, что США направили Бразилии бронетехнику (включая САУ), часть которой вдруг (случайно...) оказалась на венесуэльских границах.На этом фоне в распоряжении правоохранителей Венесуэлы оказалась аудиозапись, на которой лидеры так называемой «демократической оппозиции» страны обсуждают вопрос военной помощи от США для смены режима. Обсуждение проводил и тот самый "главный демократ" Венесуэлы - американская "лошадка" Хуан Гайдо, которого помимо США и Канады принялись признавать президентом отдельные страны Латинской Америки, включая, например, Аргентину, Колумбию, Бразилию, Перу и Парагвай. Это вообще удивительный приём западной "демократии" - признавать главой государства человека при отсутствии самого факта проведения всенародных выборов и не признавать таковым человека, который в действительно заручился поддержкой большинства граждан в ходе выборной кампании.Теперь Венесуэла погружается в самое настоящее двоевластие, когда в стране "два президента". Один - реальный, всенародно избранный, другой - тот, которого президентом фактически назначает главный сценарист и режиссёр этого политического хаоса - США.Интересно, как бы в самих США отреагировали, если бы группа государств признала легитимными не тех политиков, за которых в Штатах проголосовали граждане и которые получили в итоге наибольший процент, а тех, кто удобен (да просто "симпатичен") с точки зрения той или иной страны? Вопрос риторический.Сегодня в Венесуэле ситуация фактически свелась к единственному вопросу: выстоит ли Мадуро, или Венесуэла войдёт в число тех государств мира, которые Вашингтон "отдемократизировал" по подготовленным шаблонам с непредсказуемым политическим будущим и получением контроля над нефтегазовым сектором?Если это не откровенное вмешательство в дела суверенного государства и не нарушение международных норм и законов, тогда что? Хотя... о чём это... Когда это Штатам мешали какие-то международные нормы?..