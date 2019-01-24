В СМИ заявили, что на разбившемся Ту-22М3 была крылатая ракета
Телеграм-канал с примечательным названием «Взгляд человека в лампасах», на который ссылается деловая газета "Взгляд", сегодня публикует заметку с якобы подробностями о катастрофе ракетоносца Ту-22М3, в результате которой погибли три лётчика ВКС России. В заметке заявлено, что на самом деле Ту-22М3 заходил на посадку в Мурманской области «не пустым».
Ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик не имел на борту боекомплекта. Телеграм-канал, который упомянут выше, приводит заявление со ссылкой на «неназванный источник в ВКС РФ», утверждающий, что определённый боекомплект на борту Ту-22М3 всё же был.
В посте говорится, что на борту Ту-22М3 была крылатая ракета Х-22Н и 750 осколочно-фугасно-зажигательных (ОФЗ) боеприпасов для авиационной пушки.
Далее на канале Telegram «Взгляд человека в лампасах» идут рассуждения о том, почему Минобороны изначально не сообщило о наличии ракеты и ОФЗ-боеприпасов на борту самолёта? Одна из озвученных версий – стандартное заявление до выяснения всех деталей и обстоятельств катастрофы. Вторая – «чтобы не нагнетать».
Насколько можно верить тому, что представлено на этом мессенджер-канале – вопрос, на который ответ может дать только официальное заявление представителей министерства обороны. До этого момента всё выглядит непроверенными суждениями или гаданием на кофейной гуще.
Справочно:
Один из лётчиков разбившегося в Оленегорске Ту-22М3 выжил и сейчас находится на лечении в Москве. О его состоянии не сообщается.
Ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик не имел на борту боекомплекта. Телеграм-канал, который упомянут выше, приводит заявление со ссылкой на «неназванный источник в ВКС РФ», утверждающий, что определённый боекомплект на борту Ту-22М3 всё же был.
В посте говорится, что на борту Ту-22М3 была крылатая ракета Х-22Н и 750 осколочно-фугасно-зажигательных (ОФЗ) боеприпасов для авиационной пушки.
Далее на канале Telegram «Взгляд человека в лампасах» идут рассуждения о том, почему Минобороны изначально не сообщило о наличии ракеты и ОФЗ-боеприпасов на борту самолёта? Одна из озвученных версий – стандартное заявление до выяснения всех деталей и обстоятельств катастрофы. Вторая – «чтобы не нагнетать».
Насколько можно верить тому, что представлено на этом мессенджер-канале – вопрос, на который ответ может дать только официальное заявление представителей министерства обороны. До этого момента всё выглядит непроверенными суждениями или гаданием на кофейной гуще.
Справочно:
Один из лётчиков разбившегося в Оленегорске Ту-22М3 выжил и сейчас находится на лечении в Москве. О его состоянии не сообщается.
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