Куда ведут манёвры Америки вокруг «Северного потока-2»?
В Германии опубликовали результаты опроса об отношении немцев к строительству газопровода «Северный поток-2». Опрос проводился социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы «RTL». Как показало исследование, строительство газопровода одобряют 73 процента опрошенных. Лишь 16 процентов выступают «против».
Американский СПГ пошёл мимо Европы
Это не первое обращение института Forsa и медиагруппы RTL к замеру общественного мнения в Германии по поводу строительства нового газопровода на Балтике. Прошлым летом они уже проводили подобное исследование. Тогда за продолжение строительства «Северного потока-2» выступили 66 процентов опрошенных.
То есть за прошедшие полгода поддержка проекта возросла примерно на семь процентных пунктов, несмотря на массированную атаку западных СМИ, предпринятую против строительства газопровода. Аргументация противников строительства позаимствована из риторики вашингтонской администрации, включая заявления президента США Дональда Трампа.
Вкратце она сводится к двум тезисам. Главный из них политический – новый газопровод сделает Германию зависимой от России. Второй тезис сугубо экономический. Соединённые Штаты открыто говорят о продвижении на европейский рынок своего сжиженного природного газа, объясняя это желанием сократить сложившийся дисбаланс в торговле Америки и Европы.
Как летом, так и нынешней зимой немцы не согласились с Дональдом Трампом, что Россия через поставки газа будет контролировать Германию. В июле американского лидера не поддержали 84 процента опрошенных социологическим институтом Forsa, в январе – 90 процентов. Тем самым граждане Германии признали экономический, а не политических характер газового проекта.
На эту оценку повлияло понимание того, что СПГ из Америки будет значительно дороже российского трубопроводного газа, и раскошеливаться на него немцы пока не готовы. Собственно, вокруг цены газа и идут главные дискуссии в местных СМИ, называют разные цифры. В тени спора остаётся вопрос о ресурсных возможностях США. А он очень интересный.
Начнём с того, что сегодня в Соединённых Штатах работают только три терминала по сжижению газа. Вместе они выдают за год порядка 30 млн. тонн СПГ. Это немного. Примерно вполовину меньше того газа, что принесут в Германию трубы «Северного потока-2». Больше того, основной поток американского СПГ идёт сейчас не в Европу, а в страны Азии, где ценник на газ много выше.
Торговать там выгоднее, потому эпизодичные заходы танкеров-газовозов из-за океана за девять месяцев прошлого года поставили в Старый Свет только 1,3 млн. тонн СПГ. Это данные Управления информации Минэнерго США. Оно же отмечает, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года поставки американского газа в Европу сократились (с 2,65 млн. тонн) практически вдвое.
В декабре Международное консалтинговое агентство ICIS, что называется, разложило на составляющие ноябрьские поставки СПГ на европейский рынок и получило примечательную картину. На долю США пришлось всего 8 % месячных поставок сжиженного природного газа в Европу.
Это только пятое место среди участников рынка. Выше Америки расположились Катар (25% поставок СПГ в Европу), Россия (17%), Алжир (15%) и Нигерия (11%). Как-то не вяжется этот расклад с неоднократными заявлениями Вашингтона о том, что он рассматривает европейский рынок, как перспективный, приоритетный и будет наращивать сюда экспорт своего СПГ.
С прицелом на украинский транзит
Вряд ли эта ситуация сильно переменится после введения в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа. Сейчас в США их строится пять. Получается, в обозримой перспективе объём американского СПГ может возрасти до 80 млн. тонн. Меж тем, на недавних переговорах Пекина и Вашингтона китайцы согласились на ежегодный импорт 70 млн. тонн сжиженного газа.
Так что после окончательного оформления этой сделки Европе мало что останется, ведь в очередь за газом стоят ещё потребители из Японии, стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Отсюда простой вывод: газопровод «Северный поток-2» никак не мешает экспортным возможностям СПГ из США.
Почему же они так настойчиво торпедируют этот проект, что даже позволили себе угрожать своим союзникам, как это сделал недавно посол США в Германии Ричард Гренелл? (Как помним, в середине января он разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможных санкциях со стороны Вашингтона за их участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».)
Ответ на этот вопрос надо искать не в Германии, а на Украине. Как известно, после появления обходящих морских газопроводов, Киев теряет ценность газового транзитёра. Максимум, что при благоприятных раскладах останется на его долю, – это 30-40 млрд. кубометров газа. Доходы Украины за транзит с $2-2,5 млрд. упадут до $0,5-0,7 миллиарда.
Европейцам это не очень нравится. Ведь им придётся самим как-то компенсировать выпадающие доходы Украины, чтобы удержать её от полной разрухи. Еврокомиссия на неделе начала жёсткий торг с Россией, но вынуждена была отложить его до мая, в связи с выборной компанией на Украине.
Однако безрадостные перспективы Киева не нравятся не только Брюсселю, но и Вашингтону. У американцев свой интерес. Он пока не проявился публично и открыто, но многое указывает на то, что транзит российского газа через Украину хотели бы взять в свои руки США. Для них это был бы политический джокер, с помощью которого можно оказывать давление как на Россию, так и на Евросоюз.
Пример зимы 2009 года, когда из-за остановки транзита газа из России Европа была поставлена в крайне затруднительное положение, говорит в пользу такой версии. Причём, эффективность политического давления на участников газового проекта будет соразмерна с объёмом транзита газа. Именно этим планам Америки мешает строящийся газопровод «Северный поток-2».
В данном случае речь не идёт о том, что Вашингтон будет контролировать газовый транзит через своё влияние на Киев. Уже давно обсуждается приобретение газотранспортной системы Украины западными (американскими) инвесторами. Сегодня этот актив входит в государственную украинскую компанию «Нафтогаз».
Её уже не раз пытались продать. Сдерживало то, что по условиям соглашения об Ассоциации с Евросоюзом «Нафтогаз» должен был приведён в соответствие с нормами третьего энергопакета ЕС. То есть, нужно было сделать «предпродажную подготовку» компании и поделить её на две – торгующую газом и оператора газотранспортной системы.
Иностранных инвесторов по большей части интересует транспортировка газа. Кабинет министров Украины отнёсся к этому с пониманием и принял решение о создании компании «Магистральные газопроводы Украины». Правда, дальнейшего развития документ не получил. Так как неясность с российским транзитом практически обнуляла этот актив.
Вот чем вызвана такая бешеная активность американцев в борьбе с «Северным потоком-2». Её стимулирует готовность украинских властей завершить реформу «Нафтогаза». В понедельник на встрече с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошом Шефчовичем министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал гарантии, что к 1 января 2020 года энергокомпания будет разделена. Об этом Шефчович написал в своём Twitter.
Новость из Брюсселя должна взбодрить американцев. От них теперь нужно ждать «новых инициатив». В этой связи поддержка газопровода «Северный поток-2», высказанная гражданами Германии в ходе опроса института Forsa, будет совсем не лишней для нашего «Газпрома».
Укладка газопровода в территориальных водах Германии
Американский СПГ пошёл мимо Европы
Это не первое обращение института Forsa и медиагруппы RTL к замеру общественного мнения в Германии по поводу строительства нового газопровода на Балтике. Прошлым летом они уже проводили подобное исследование. Тогда за продолжение строительства «Северного потока-2» выступили 66 процентов опрошенных.
То есть за прошедшие полгода поддержка проекта возросла примерно на семь процентных пунктов, несмотря на массированную атаку западных СМИ, предпринятую против строительства газопровода. Аргументация противников строительства позаимствована из риторики вашингтонской администрации, включая заявления президента США Дональда Трампа.
Вкратце она сводится к двум тезисам. Главный из них политический – новый газопровод сделает Германию зависимой от России. Второй тезис сугубо экономический. Соединённые Штаты открыто говорят о продвижении на европейский рынок своего сжиженного природного газа, объясняя это желанием сократить сложившийся дисбаланс в торговле Америки и Европы.
Как летом, так и нынешней зимой немцы не согласились с Дональдом Трампом, что Россия через поставки газа будет контролировать Германию. В июле американского лидера не поддержали 84 процента опрошенных социологическим институтом Forsa, в январе – 90 процентов. Тем самым граждане Германии признали экономический, а не политических характер газового проекта.
На эту оценку повлияло понимание того, что СПГ из Америки будет значительно дороже российского трубопроводного газа, и раскошеливаться на него немцы пока не готовы. Собственно, вокруг цены газа и идут главные дискуссии в местных СМИ, называют разные цифры. В тени спора остаётся вопрос о ресурсных возможностях США. А он очень интересный.
Начнём с того, что сегодня в Соединённых Штатах работают только три терминала по сжижению газа. Вместе они выдают за год порядка 30 млн. тонн СПГ. Это немного. Примерно вполовину меньше того газа, что принесут в Германию трубы «Северного потока-2». Больше того, основной поток американского СПГ идёт сейчас не в Европу, а в страны Азии, где ценник на газ много выше.
Торговать там выгоднее, потому эпизодичные заходы танкеров-газовозов из-за океана за девять месяцев прошлого года поставили в Старый Свет только 1,3 млн. тонн СПГ. Это данные Управления информации Минэнерго США. Оно же отмечает, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года поставки американского газа в Европу сократились (с 2,65 млн. тонн) практически вдвое.
В декабре Международное консалтинговое агентство ICIS, что называется, разложило на составляющие ноябрьские поставки СПГ на европейский рынок и получило примечательную картину. На долю США пришлось всего 8 % месячных поставок сжиженного природного газа в Европу.
Это только пятое место среди участников рынка. Выше Америки расположились Катар (25% поставок СПГ в Европу), Россия (17%), Алжир (15%) и Нигерия (11%). Как-то не вяжется этот расклад с неоднократными заявлениями Вашингтона о том, что он рассматривает европейский рынок, как перспективный, приоритетный и будет наращивать сюда экспорт своего СПГ.
С прицелом на украинский транзит
Вряд ли эта ситуация сильно переменится после введения в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа. Сейчас в США их строится пять. Получается, в обозримой перспективе объём американского СПГ может возрасти до 80 млн. тонн. Меж тем, на недавних переговорах Пекина и Вашингтона китайцы согласились на ежегодный импорт 70 млн. тонн сжиженного газа.
Так что после окончательного оформления этой сделки Европе мало что останется, ведь в очередь за газом стоят ещё потребители из Японии, стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Отсюда простой вывод: газопровод «Северный поток-2» никак не мешает экспортным возможностям СПГ из США.
Почему же они так настойчиво торпедируют этот проект, что даже позволили себе угрожать своим союзникам, как это сделал недавно посол США в Германии Ричард Гренелл? (Как помним, в середине января он разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможных санкциях со стороны Вашингтона за их участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».)
Ответ на этот вопрос надо искать не в Германии, а на Украине. Как известно, после появления обходящих морских газопроводов, Киев теряет ценность газового транзитёра. Максимум, что при благоприятных раскладах останется на его долю, – это 30-40 млрд. кубометров газа. Доходы Украины за транзит с $2-2,5 млрд. упадут до $0,5-0,7 миллиарда.
Европейцам это не очень нравится. Ведь им придётся самим как-то компенсировать выпадающие доходы Украины, чтобы удержать её от полной разрухи. Еврокомиссия на неделе начала жёсткий торг с Россией, но вынуждена была отложить его до мая, в связи с выборной компанией на Украине.
Однако безрадостные перспективы Киева не нравятся не только Брюсселю, но и Вашингтону. У американцев свой интерес. Он пока не проявился публично и открыто, но многое указывает на то, что транзит российского газа через Украину хотели бы взять в свои руки США. Для них это был бы политический джокер, с помощью которого можно оказывать давление как на Россию, так и на Евросоюз.
Пример зимы 2009 года, когда из-за остановки транзита газа из России Европа была поставлена в крайне затруднительное положение, говорит в пользу такой версии. Причём, эффективность политического давления на участников газового проекта будет соразмерна с объёмом транзита газа. Именно этим планам Америки мешает строящийся газопровод «Северный поток-2».
В данном случае речь не идёт о том, что Вашингтон будет контролировать газовый транзит через своё влияние на Киев. Уже давно обсуждается приобретение газотранспортной системы Украины западными (американскими) инвесторами. Сегодня этот актив входит в государственную украинскую компанию «Нафтогаз».
Её уже не раз пытались продать. Сдерживало то, что по условиям соглашения об Ассоциации с Евросоюзом «Нафтогаз» должен был приведён в соответствие с нормами третьего энергопакета ЕС. То есть, нужно было сделать «предпродажную подготовку» компании и поделить её на две – торгующую газом и оператора газотранспортной системы.
Иностранных инвесторов по большей части интересует транспортировка газа. Кабинет министров Украины отнёсся к этому с пониманием и принял решение о создании компании «Магистральные газопроводы Украины». Правда, дальнейшего развития документ не получил. Так как неясность с российским транзитом практически обнуляла этот актив.
Вот чем вызвана такая бешеная активность американцев в борьбе с «Северным потоком-2». Её стимулирует готовность украинских властей завершить реформу «Нафтогаза». В понедельник на встрече с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошом Шефчовичем министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал гарантии, что к 1 января 2020 года энергокомпания будет разделена. Об этом Шефчович написал в своём Twitter.
Новость из Брюсселя должна взбодрить американцев. От них теперь нужно ждать «новых инициатив». В этой связи поддержка газопровода «Северный поток-2», высказанная гражданами Германии в ходе опроса института Forsa, будет совсем не лишней для нашего «Газпрома».
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- .gazprom.ru
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