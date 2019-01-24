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Экс-президента Украины Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы

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Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Приговор зачитал председательствующий судья Владислав Девятко, ранее уже признавший вину Януковича по данному делу.

Экс-президента Украины Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы



Согласно зачитанного приговора, бывший президент Украины Виктор Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы заочно по делу о "госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны". По данным статьям судья признал вину экс-президента доказанной. Попытка обвинения Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины провалилась, по этой статье суд украинского экс-лидера оправдал. Кроме этого оставлено в силе постановление об аресте имущества Януковича.

Приговор вынесен заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины и в суд не явился. Сам экс-президент ни одного пункта обвинения не признал.

Адвокат Александр Горошинский, осуществлявший в суде защиту Януковича, заявил, что вынесенный приговор является незаконным и был вынесен под давлением нынешней украинской власти в преддверии выборов президента Украины.

Напомним, что обвинение просило суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

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