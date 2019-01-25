Как нарушали Договор о РСМД

Конструкция и характеристики крылатых ракет 9М728 и 9М729. Фото Минобороны РФ / mil.ru

Комплекс ПРО Aegis Ahsore на румынской авиабазе Девеселу. Фото News.usni.org

Ракетный комплекс BGM-109G Gryphon с ракетой Tomahawk. Снят с вооружения в соответствии с ДРСМД. Фото US Army