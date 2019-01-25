Как нарушали Договор о РСМД
В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, определявший отказ от ряда вооружений. Две страны в минимальные сроки выполнили требования Договора в части уничтожения оружия, и на время едва ли не забыли о нем. Тем не менее, в последние годы Вашингтон и Москва стали регулярно обмениваться обвинениями в нарушении Договора. Мало того, Соединенные Штаты в ближайшее время намереваются выйти из Договора, объясняя это нарушениями со стороны России.
Необходимо отметить, что обсуждения якобы имеющих место нарушений началось задолго до официальных заявлений президента США Дональда Трампа о выходе из Договора. Еще несколько лет назад американская сторона обвинила российские власти в создании перспективных видов вооружения, противоречащих условиям ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, а вскоре предъявила встречные претензии к Вашингтону. Вспомним, в чем две страны обвиняли друг друга и как отвергали подобные подозрения.
США против России
Нынешняя история с регулярными взаимными обвинениями и оправданиями началась около десяти лет назад. Еще в конце прошлого десятилетия представители американского руководства стали упоминать некие нарушения ДРСМД со стороны России. При этом в течение длительного времени они говорили только о самом факте существования нарушений, не вдаваясь в подробности. Конкретная информация о типах изделий, проектах или испытаниях, противоречащих Договору, сначала не называлась.
Россия реагировала на подобные обвинения очевидным образом. Претензии из «неофициальных» источников попросту игнорировались, а заявления представителей американского государства получали жесткий ответ. Москва утверждала, что не создает и не испытывает какие-либо системы, нарушающие ДРСМД. Кроме того, отмечалось отсутствие конкретных данных – это трактовалось как отсутствие доказательств нарушений.
В 2013 году сначала в прессе, а затем и в открытых официальных документах появились конкретные названия. Со ссылкой на источники в разведывательных структурах американская пресса писала о начале испытаний баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». СМИ узнали, что старты таких ракет осуществляются на полигоне Капустин Яр, а учебные мишени располагаются на полигоне Сары-Шаган. Длина такого маршрута находится в пределах ограничений Договора. Этот факт сочли нарушением.
Информация прессы заинтересовала американских политиков. Осенью того же года группа сенаторов обратилась к Государственному департаменту и потребовала отреагировать на якобы имеющие место нарушения ДРСМД. Вновь прозвучали обвинения, причем на этот раз, в отличие от предыдущих, в них присутствовали названия и индексы изделий.
Российская сторона отреагировала на эти события интересным образом. Вскоре стало известно, что ракета РС-26 имеет дальность полета более 5500 км и может считаться межконтинентальной. Таким образом, она не относится к классу ракет средней дальности, и потому не нарушает Договор о РСМД. В дальнейшем тема ракеты «Рубеж» неоднократно поднималась на самом высоком уровне, но, в целом, не оказывала большого влияния на политическую ситуацию. В марте 2018 года изделие РС-26 вообще перестало быть поводом для критики. Российские СМИ узнали, что проект «Рубеж» исключен из новой Госпрограммы вооружений на 2018-27 годы. Таким образом, США лишились одного из своих аргументов против России.
В середине 2014 года обвинения в нарушении ДРСМД впервые прозвучали на самом высоком уровне. Президент США Барак Обама направил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором говорилось о нарушениях, якобы имевших место в прошлые годы. Утверждалось, что разведка США смогла узнать об испытаниях некой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км. Позже стало известно, что речь идет об изделии с индексом 9М729.
Изделие 9М729 стало формальным поводом для сбора Специальной контрольной комиссии ДРСМД в 2016 году, а в дальнейшем оказалось основным аргументом со стороны США. С 2014 года и до сих пор именно с ракетой 9М729 связаны главные обвинения в адрес России. На основе таких обвинений Соединенные Штаты сейчас строят свою позицию, и в соответствии с последней составляют планы на будущее. Прошлой осенью американское руководство, продолжая настаивать на своих обвинениях, заявило о намерении выйти из Договора. В дальнейшем Вашингтон призвал Москву отказаться от ракет 9М729 или представить полную информацию об этом оружии.
23 января российское министерство обороны обстоятельно ответило на обвинения, связанные с ракетой 9М729. В ходе специального брифинга представители военного ведомства рассказали о происхождении этого изделия, обозначили его отличия и назвали основные характеристики. Подчеркивалось, что подобный брифинг и демонстрация реальной ракеты являются примером особой транспарентности, превышающей требования ДРСМД.
По российским данным, 9М729 является модернизированной версией существующей крылатой ракеты 9М728 комплекса «Искандер» и отличается составом бортовой аппаратуры. За счет обновления конструкции ракета стала длиннее, а дальность полета сократилась до 480 км. Для новой ракеты пришлось разработать модернизированную пусковую установку. От базовой машины «Искандера» она отличается способностью перевозки вдвое большего боекомплекта и несет сразу четыре ракеты.
На брифинге Минобороны присутствовали представители множества стран, но США и их основные союзники не проявили интерес к этому мероприятию. Позже американское посольство назвало брифинг «очередной попыткой скрыть нарушение». По всей видимости, Вашингтон не намерен прислушиваться к российским аргументам и собирается дальше продвигать свою позицию. Как будут развиваться события вокруг ракеты 9М729 – станет известно в ближайшие дни.
Россия против США
Россия с самого начала заняла жесткую позицию и стала отвергать все обвинения со стороны США, причем это было не слишком сложно ввиду слабости американской позиции. Вскоре Москва «перешла в наступление» и начала высказывать встречные претензии. Действительно, в деятельности Соединенных Штатов нашлось немало фактов, которые могут выглядеть как нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобные аргументы используются до сих пор, и Вашингтон не спешит сознаваться в своих нарушениях.
Основная претензия со стороны России касается развертываемых в Восточной Европе средств противоракетной обороны. В Румынии и Польше уже построены и поставлены на дежурство комплексы ПРО Aegis Ashore. Планируется модернизация этих комплексов, а также развертывание новых подобных объектов вблизи российских границ. Комплекс «Иджис Эшор» включает радиолокационную станцию наблюдения и наведения, боевую информационно-управляющую систему и универсальную пусковую установку Mk 41. Все эти компоненты были заимствованы у существующих надводных кораблей ВМС США.
По официальным данным, пусковые установки из состава Aegis Ashore могут использовать только зенитные ракеты типа SM-2 и SM-3. Другое корабельное вооружение, как утверждается, не может применяться на сухопутных Mk 41 ввиду отсутствия некоторых приборов и программного обеспечения. Тем не менее, Россия сомневается в правдивости официальной информации. Еще до постановки новых комплексов на дежурство Москва заявила, что развертываемые пусковые установки могут применять крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk. Это оружие имеет дальность более 1000 км, и потому его размещение на сухопутных установках противоречит ДРСМД. Таким образом, в ходе строительства сухопутных комплексов ПРО американская сторона тайно нарушила Договор.
Официальный Вашингтон ожидаемо отверг это обвинение. Утверждается, что при разработке сухопутной версии корабельного комплекса были приняты меры, исключающие применение крылатых ракет. Две страны до сих пор обмениваются заявлениями в контексте применения Aegis Ashore в качестве ударного средства, но так и не пришли к общему мнению. Россия продолжает обвинять, а США вновь отрицают свою вину.
В 2013 году еще одним поводом для критики действий Соединенных Штатов стал старт испытаний крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158B JASSM-ER. Это изделие предназначено для использования ударными самолетами и показывает дальность полета чуть менее 1000 км. Первые испытания ракет осуществлялись без применения самолетов: изделия стартовали с наземной пусковой установки. Этот факт стал поводом для критики в контексте Договора о РСМД. Впрочем, Вашингтон отверг обвинения и указал на характер проекта. Несмотря на испытания с применением сухопутных систем, ракета JASSM-ER все же предназначается для боевых самолетов.
В заявлениях российских официальных лиц с некоторых пор в качестве возможного нарушения ДРСМД упоминаются зарубежные беспилотные летательные аппараты. На вооружении Соединенных Штатов имеется множество типов такой техники, и часть этих машин способна нести вооружение для нанесения ударов по наземным объектам. По своим летно-техническим характеристикам БПЛА среднего и тяжелого класса похожи на современные крылатые ракеты. Кроме того, при помощи управляемых бомб или ракет они могут наносить удары по наземным целям. Ряд американских беспилотников имеет дальность полета более 500 км.
Ракетный комплекс BGM-109G Gryphon с ракетой Tomahawk. Снят с вооружения в соответствии с ДРСМД. Фото US Army
Таким образом, формально не являясь крылатыми ракетами наземного базирования, современные БПЛА могут решать схожие боевые задачи. При этом беспилотник, в отличие от ракеты, способен совершить далеко не один боевой вылет. В Договоре о РСМД беспилотные летательные аппараты не упоминались, и он никак не ограничивает их развитие. Тем не менее, подобная техника в известной мере похожа на изделия, создание и эксплуатация которых запрещены. Это позволяет российской стороне делать прозрачные намеки и говорить о нарушении духа Договора при формальном соблюдении его условий.
США отвергают обвинения, касающиеся испытания авиационных ракет на земле и производства беспилотных летательных аппаратов. При этом имеет место любопытная реакция. Зарубежные специалисты отмечают, что подобные события указывают на слабые места ДРСМД. Это соглашение составлялось три десятилетия назад с учетом существующих технологий и вооружений. Оно фактически писалось под конкретные образцы оружия и почти не учитывало прогресс будущих лет. Запрет на ракеты средней и малой дальности, а также необходимость развития других направлений приводит к наблюдаемым последствиям. Стороны Договора находят различные лазейки, при помощи которых можно обвинить оппонента в нарушениях.
США против Договора
Несколько дней назад руководство Соединенных Штатов огласило свои планы на ближайшее будущее в контексте Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Поскольку Россия не желает признавать или ликвидировать свои «нарушения», Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из соглашения. Процесс выхода стартует 2 февраля и потребует около полугода. Вследствие этого США снимут с себя все обязательства в рамках Договора, что, среди прочего, позволит им разрабатывать и ставить на вооружение новые ракетные комплексы.
Авиационная ракета AGM-158 JASSM - один из поводов для критики в сторону США. Фото Wikimedia Commons
По всей видимости, Договор о РСМД обречен, и никакие действия сторон не спасут его. Россия и Соединенные Штаты на протяжении долгих лет обмениваются обвинениями, а также отвергают чужие заявления. В иных обстоятельствах результатом всего этого стали бы отказ от обвинений и нормализация отношений. Однако Вашингтон не намерен прекращать противостояние по вопросу Договора. Более того, США, похоже, достаточно давно определились со своей позицией и желают выйти из соглашения «под благовидным предлогом».
В целом, текущая ситуация вокруг ДРСМД развивается исключительно в области политики и почти не затрагивает военно-техническую сферу. Различные образцы ракетного вооружения и прочие системы, упоминавшиеся в контексте Договора, по своей сути были поводом для критики с целью решения актуальных политических задач. Более того, в отдаленном прошлом обвинения обходились даже без указания конкретных образцов. Именно этим объясняется тот факт, что публикация данных о тех или иных вооружениях не сказывалась на позиции второй стороны. Яркий пример этого можно было наблюдать на днях, когда США проигнорировали брифинг о ракете 9М729 и оглашенные на нем данные.
США и Россия продолжают обвинять друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, одновременно отвергая претензии противной стороны. При этом все говорит о том, что обе страны старались соблюдать соглашение или, как минимум, создавать видимость этого. Тем не менее, в текущей ситуации официальный Вашингтон не считает необходимым ДРСМД и потому проводит политику, направленную на выход из него. До конца года Соединенные Штаты собираются окончательно выйти из Договора, что, среди прочего, позволит им создавать новые образцы вооружения и техники. И здесь политические вопросы вновь уступят свое место событиям в военно-технической сфере. Как эти процессы повлияют на отношения двух стран и международную обстановку в целом – большой вопрос.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://ria.ru/
https://zvezdaweekly.ru/
https://globalsecurity.org/
https://fas.org/
https://janes.com/
Необходимо отметить, что обсуждения якобы имеющих место нарушений началось задолго до официальных заявлений президента США Дональда Трампа о выходе из Договора. Еще несколько лет назад американская сторона обвинила российские власти в создании перспективных видов вооружения, противоречащих условиям ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, а вскоре предъявила встречные претензии к Вашингтону. Вспомним, в чем две страны обвиняли друг друга и как отвергали подобные подозрения.
США против России
Нынешняя история с регулярными взаимными обвинениями и оправданиями началась около десяти лет назад. Еще в конце прошлого десятилетия представители американского руководства стали упоминать некие нарушения ДРСМД со стороны России. При этом в течение длительного времени они говорили только о самом факте существования нарушений, не вдаваясь в подробности. Конкретная информация о типах изделий, проектах или испытаниях, противоречащих Договору, сначала не называлась.
Россия реагировала на подобные обвинения очевидным образом. Претензии из «неофициальных» источников попросту игнорировались, а заявления представителей американского государства получали жесткий ответ. Москва утверждала, что не создает и не испытывает какие-либо системы, нарушающие ДРСМД. Кроме того, отмечалось отсутствие конкретных данных – это трактовалось как отсутствие доказательств нарушений.
В 2013 году сначала в прессе, а затем и в открытых официальных документах появились конкретные названия. Со ссылкой на источники в разведывательных структурах американская пресса писала о начале испытаний баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». СМИ узнали, что старты таких ракет осуществляются на полигоне Капустин Яр, а учебные мишени располагаются на полигоне Сары-Шаган. Длина такого маршрута находится в пределах ограничений Договора. Этот факт сочли нарушением.
Информация прессы заинтересовала американских политиков. Осенью того же года группа сенаторов обратилась к Государственному департаменту и потребовала отреагировать на якобы имеющие место нарушения ДРСМД. Вновь прозвучали обвинения, причем на этот раз, в отличие от предыдущих, в них присутствовали названия и индексы изделий.
Российская сторона отреагировала на эти события интересным образом. Вскоре стало известно, что ракета РС-26 имеет дальность полета более 5500 км и может считаться межконтинентальной. Таким образом, она не относится к классу ракет средней дальности, и потому не нарушает Договор о РСМД. В дальнейшем тема ракеты «Рубеж» неоднократно поднималась на самом высоком уровне, но, в целом, не оказывала большого влияния на политическую ситуацию. В марте 2018 года изделие РС-26 вообще перестало быть поводом для критики. Российские СМИ узнали, что проект «Рубеж» исключен из новой Госпрограммы вооружений на 2018-27 годы. Таким образом, США лишились одного из своих аргументов против России.
В середине 2014 года обвинения в нарушении ДРСМД впервые прозвучали на самом высоком уровне. Президент США Барак Обама направил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором говорилось о нарушениях, якобы имевших место в прошлые годы. Утверждалось, что разведка США смогла узнать об испытаниях некой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км. Позже стало известно, что речь идет об изделии с индексом 9М729.
Изделие 9М729 стало формальным поводом для сбора Специальной контрольной комиссии ДРСМД в 2016 году, а в дальнейшем оказалось основным аргументом со стороны США. С 2014 года и до сих пор именно с ракетой 9М729 связаны главные обвинения в адрес России. На основе таких обвинений Соединенные Штаты сейчас строят свою позицию, и в соответствии с последней составляют планы на будущее. Прошлой осенью американское руководство, продолжая настаивать на своих обвинениях, заявило о намерении выйти из Договора. В дальнейшем Вашингтон призвал Москву отказаться от ракет 9М729 или представить полную информацию об этом оружии.
23 января российское министерство обороны обстоятельно ответило на обвинения, связанные с ракетой 9М729. В ходе специального брифинга представители военного ведомства рассказали о происхождении этого изделия, обозначили его отличия и назвали основные характеристики. Подчеркивалось, что подобный брифинг и демонстрация реальной ракеты являются примером особой транспарентности, превышающей требования ДРСМД.
По российским данным, 9М729 является модернизированной версией существующей крылатой ракеты 9М728 комплекса «Искандер» и отличается составом бортовой аппаратуры. За счет обновления конструкции ракета стала длиннее, а дальность полета сократилась до 480 км. Для новой ракеты пришлось разработать модернизированную пусковую установку. От базовой машины «Искандера» она отличается способностью перевозки вдвое большего боекомплекта и несет сразу четыре ракеты.
На брифинге Минобороны присутствовали представители множества стран, но США и их основные союзники не проявили интерес к этому мероприятию. Позже американское посольство назвало брифинг «очередной попыткой скрыть нарушение». По всей видимости, Вашингтон не намерен прислушиваться к российским аргументам и собирается дальше продвигать свою позицию. Как будут развиваться события вокруг ракеты 9М729 – станет известно в ближайшие дни.
Россия против США
Россия с самого начала заняла жесткую позицию и стала отвергать все обвинения со стороны США, причем это было не слишком сложно ввиду слабости американской позиции. Вскоре Москва «перешла в наступление» и начала высказывать встречные претензии. Действительно, в деятельности Соединенных Штатов нашлось немало фактов, которые могут выглядеть как нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобные аргументы используются до сих пор, и Вашингтон не спешит сознаваться в своих нарушениях.
Основная претензия со стороны России касается развертываемых в Восточной Европе средств противоракетной обороны. В Румынии и Польше уже построены и поставлены на дежурство комплексы ПРО Aegis Ashore. Планируется модернизация этих комплексов, а также развертывание новых подобных объектов вблизи российских границ. Комплекс «Иджис Эшор» включает радиолокационную станцию наблюдения и наведения, боевую информационно-управляющую систему и универсальную пусковую установку Mk 41. Все эти компоненты были заимствованы у существующих надводных кораблей ВМС США.
По официальным данным, пусковые установки из состава Aegis Ashore могут использовать только зенитные ракеты типа SM-2 и SM-3. Другое корабельное вооружение, как утверждается, не может применяться на сухопутных Mk 41 ввиду отсутствия некоторых приборов и программного обеспечения. Тем не менее, Россия сомневается в правдивости официальной информации. Еще до постановки новых комплексов на дежурство Москва заявила, что развертываемые пусковые установки могут применять крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk. Это оружие имеет дальность более 1000 км, и потому его размещение на сухопутных установках противоречит ДРСМД. Таким образом, в ходе строительства сухопутных комплексов ПРО американская сторона тайно нарушила Договор.
Официальный Вашингтон ожидаемо отверг это обвинение. Утверждается, что при разработке сухопутной версии корабельного комплекса были приняты меры, исключающие применение крылатых ракет. Две страны до сих пор обмениваются заявлениями в контексте применения Aegis Ashore в качестве ударного средства, но так и не пришли к общему мнению. Россия продолжает обвинять, а США вновь отрицают свою вину.
В 2013 году еще одним поводом для критики действий Соединенных Штатов стал старт испытаний крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158B JASSM-ER. Это изделие предназначено для использования ударными самолетами и показывает дальность полета чуть менее 1000 км. Первые испытания ракет осуществлялись без применения самолетов: изделия стартовали с наземной пусковой установки. Этот факт стал поводом для критики в контексте Договора о РСМД. Впрочем, Вашингтон отверг обвинения и указал на характер проекта. Несмотря на испытания с применением сухопутных систем, ракета JASSM-ER все же предназначается для боевых самолетов.
В заявлениях российских официальных лиц с некоторых пор в качестве возможного нарушения ДРСМД упоминаются зарубежные беспилотные летательные аппараты. На вооружении Соединенных Штатов имеется множество типов такой техники, и часть этих машин способна нести вооружение для нанесения ударов по наземным объектам. По своим летно-техническим характеристикам БПЛА среднего и тяжелого класса похожи на современные крылатые ракеты. Кроме того, при помощи управляемых бомб или ракет они могут наносить удары по наземным целям. Ряд американских беспилотников имеет дальность полета более 500 км.
Ракетный комплекс BGM-109G Gryphon с ракетой Tomahawk. Снят с вооружения в соответствии с ДРСМД. Фото US Army
Таким образом, формально не являясь крылатыми ракетами наземного базирования, современные БПЛА могут решать схожие боевые задачи. При этом беспилотник, в отличие от ракеты, способен совершить далеко не один боевой вылет. В Договоре о РСМД беспилотные летательные аппараты не упоминались, и он никак не ограничивает их развитие. Тем не менее, подобная техника в известной мере похожа на изделия, создание и эксплуатация которых запрещены. Это позволяет российской стороне делать прозрачные намеки и говорить о нарушении духа Договора при формальном соблюдении его условий.
США отвергают обвинения, касающиеся испытания авиационных ракет на земле и производства беспилотных летательных аппаратов. При этом имеет место любопытная реакция. Зарубежные специалисты отмечают, что подобные события указывают на слабые места ДРСМД. Это соглашение составлялось три десятилетия назад с учетом существующих технологий и вооружений. Оно фактически писалось под конкретные образцы оружия и почти не учитывало прогресс будущих лет. Запрет на ракеты средней и малой дальности, а также необходимость развития других направлений приводит к наблюдаемым последствиям. Стороны Договора находят различные лазейки, при помощи которых можно обвинить оппонента в нарушениях.
США против Договора
Несколько дней назад руководство Соединенных Штатов огласило свои планы на ближайшее будущее в контексте Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Поскольку Россия не желает признавать или ликвидировать свои «нарушения», Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из соглашения. Процесс выхода стартует 2 февраля и потребует около полугода. Вследствие этого США снимут с себя все обязательства в рамках Договора, что, среди прочего, позволит им разрабатывать и ставить на вооружение новые ракетные комплексы.
Авиационная ракета AGM-158 JASSM - один из поводов для критики в сторону США. Фото Wikimedia Commons
По всей видимости, Договор о РСМД обречен, и никакие действия сторон не спасут его. Россия и Соединенные Штаты на протяжении долгих лет обмениваются обвинениями, а также отвергают чужие заявления. В иных обстоятельствах результатом всего этого стали бы отказ от обвинений и нормализация отношений. Однако Вашингтон не намерен прекращать противостояние по вопросу Договора. Более того, США, похоже, достаточно давно определились со своей позицией и желают выйти из соглашения «под благовидным предлогом».
В целом, текущая ситуация вокруг ДРСМД развивается исключительно в области политики и почти не затрагивает военно-техническую сферу. Различные образцы ракетного вооружения и прочие системы, упоминавшиеся в контексте Договора, по своей сути были поводом для критики с целью решения актуальных политических задач. Более того, в отдаленном прошлом обвинения обходились даже без указания конкретных образцов. Именно этим объясняется тот факт, что публикация данных о тех или иных вооружениях не сказывалась на позиции второй стороны. Яркий пример этого можно было наблюдать на днях, когда США проигнорировали брифинг о ракете 9М729 и оглашенные на нем данные.
США и Россия продолжают обвинять друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, одновременно отвергая претензии противной стороны. При этом все говорит о том, что обе страны старались соблюдать соглашение или, как минимум, создавать видимость этого. Тем не менее, в текущей ситуации официальный Вашингтон не считает необходимым ДРСМД и потому проводит политику, направленную на выход из него. До конца года Соединенные Штаты собираются окончательно выйти из Договора, что, среди прочего, позволит им создавать новые образцы вооружения и техники. И здесь политические вопросы вновь уступят свое место событиям в военно-технической сфере. Как эти процессы повлияют на отношения двух стран и международную обстановку в целом – большой вопрос.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://ria.ru/
https://zvezdaweekly.ru/
https://globalsecurity.org/
https://fas.org/
https://janes.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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