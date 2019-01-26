Репортаж Колорадского Таракана. Как мы Злуку отмечали

Приветствую всех зашедших на мой огонек читателей, листателей и прочих! Сейчас я вам буду рассказывать и показывать великое празднество великого Дня в истории Украины!Вообще, по поводу Злуки была уже неплохая такая заметочка.Вообще, конечно, Грушевский и Аксененко в таком изложении Скоморохова на том свете себе все отгрызут, до чего дотянутся, но тоже ничего так вышло. Для вас – самое то, чистый фактаж, без всяких там патриотических позывов.Я, как нормальный украинец, конечно, указал бы господину россиянину на некоторые, скажем откровенно, кривоватые толкования, но… Как сказала бы Тараканушка, не пихай лаврушку под конец варки борща, если сначала не положил.Так что бес с ней, с такой трактовкой. Переживем.Но вот что я подумал.К истории надо приникать, уж если серьезно, то со всем тщанием. То есть не клеклой поллитровкой, а такой вот бутылью, в полгарнца. А то и в гарнец. Гарнец – он разный бывает, но по сути – от 3,5 до 4 литров. Вот так как-то.А потому такой день поехал я лицезреть не абы куда, а в Подволочиськ. То есть туда, где 100 лет назад протянули друг другу руки украинцы и западные украинцы, встретившись на мосту, обнялись да опростали бутыли гарнцовые, не унижая себя закуской.И пошла с тех самых пор соборная Украина…Вообще, открою вам тайну, Злуку устроили сразу в пяти местах. То есть так: где к тому времени мосты остались целы через пограничную реку Збруч, там и злучалися.Напомню, война была. И целый мост – явление было весьма редкое. Уцелели мосты в местах глухих. Хотя они и через 100 лет не сильно-то развитыми стали, если честно.Если кто-то хочет проверить – геть к карте, смотрите сами. Каждый год День Злуки отмечают по кругу в местах:— на границе Лановецького района (село Осники) с Теофипольским;— на границе Шумского района (село Ходаки) с Белогорским;— на границе Подволочиського района (пгт Подволочиськ) с Волочиським;— на границе Гусятинского района (пгт Гусятин) с Чемеровецким;— на границе Борщевского района (Скала-Подольская) с Чемеровецким районом (село Гуков).Главным местом отмечания по кругу каждый год становится один из этих пяти пунктов. В этом году была очередь Гукова, но там село в полторы тысячи человек, и я туда не решился соваться. Затопчут с радости. А поехал я в Подволочиськ, поскольку и место цивильное, и куме сказал, что весело будет. Весело было – да…Утром, 22 января, с кучкой таких же… «очень умных организмов» был я на том самом мосту.Все было очень миленько, провинциально и без суеты. Шел снег, вообще было около десяти градусов мороза.Чайная палатка. По доброй (или не очень) украинской традиции — с печеньками. Но печеньки не от Нуланд, и не от ПоРошена. Наоборот, от заклятого конкурента фирмы "Рошен".Это для тех, кто не в курсе. Вывозной алтарь местного краеведческого музея.Первыми пришли панове из ОПГ, точнее, УПГ — Украинская партия Галичина. Это как бы "Свобода", только без загонов. И без боевиков.А с другой стороны как раз тягнибоковские подтянулись. Числом поболее.Ну а дальше понятно, "свободовские" "галичан" хлебом-солью встречали, потом чай (и не только), песни пели, все как положено.А потом как-то все быстро... испарились. Так-то понятно, орево — оревом, а рабочий день даже для сотрудников мэрий, школ и больниц никто не отменял. И все очень быстро так разбежались.Остались только очень патриотично напое... настроенные, вот! Те, кому очень интересно было посмотреть военно-историческую реконструкцию на тему того, как независимость защищали.Даже "историческая" техника была.Броневичок вполне себе, Ленина не хватало.А вот винтовки — да. Самой старой, как похвастались участники, 117 лет. И ничего, бабахает! Умели делать, однако...Самые колоритные были, конечно, "красные". И не просто "красные", а революционные матросы!Наверное, так было в натуре — орел из прошлого на бляхе и жовто-блакитка на рукаве.Не специалист, но мне не показалось, что это у них в 1919 году ДП-27 лежит и "Льюиса" реконструирует?Конечно, "красных" прогнали, стали все жить-поживать и горилку попивать. А в завершение я решил показать вам свои попытки портретной работы.Светлые и радостные лица наших граждан, ставших свидетелями такого исторического события, как 100 лет появления на свет соборной Украины!Чувствуется гордость за свою страну и все прочее! 100 лет — это не шутка все-таки. Или шутка. Потому что если по Грушевскому — ну так себе история. Но когда другой нет — и эта сойдет. Главное, чтобы было что отпраздновать! Мы такой народ, любим праздники.Пока они не со слезами на глазах, да вот.А на том я прощаюсь со всеми, кто почтил мою работу своим вниманием, всем спасибо и до новых встреч! Будем жить!