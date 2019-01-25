Израильский JDAM-ER в распоряжении наших специалистов. Тель-Авив кичится, а Москва собирает бонусы
С момента последнего массированного ракетного удара тактической авиации Хель Хаавир и дронов-камикадзе «SkyStriker» по позициям сирийских батарей ЗРПК «Панцирь-С1» и опорным пунктам элитного иранского подразделения СпН «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции, прошло уже трое суток, но победные реляции израильских средств массовой информации относительно уничтоженных и повреждённых единиц техники войск ПВО Сирии, похоже, продолжат необоснованно сотрясать западноевропейское, ближневосточное и даже российское медиапространство на протяжении ещё далеко не одной недели. Так, к примеру, очередным «поверженным» объектом, нанесение удара по которому тщательно муссировалось компанией «ImageSat» (компания-оператор спутника мониторинга земной поверхности оптико-электронной разведки «EROS-B») 24 января, стал китайский радиолокационный комплекс JY-27 CETC, который был развёрнут в непосредственной близости от уничтоженного «Панциря», на территории аэропорта Дамаска и являлся средством целеуказания для батарей ЗРПК. Но давайте смотреть правде в глаза…
Во-первых, как мы уже отмечали в нашем предыдущем материале, поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» малозаметными БПЛА-камикадзе «SkyStriker» ни под каким соусом нельзя рассматривать в качестве из ряда вон выходящего события, поскольку та интенсивность удара и то количество задействованного ЦАХАЛом высокоточного оружия, которые наблюдались в ночь на 21 января, уже изначально предусматривали задействование командованием войск ПВО САР эшелонированного противоракетного зонтика, где такие средства ПВО дальнего рубежа, как зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э» и С-300ПМУ-2, должны были частично сократить наряд из нескольких десятков атакующих ракет «Делила», УАБ и «СкайСтрайкеров», оставляя трём-четырём батареям «Панцирей» лишь 20—30 единиц ВТО. В нашей же ситуации командование войск ПВО САР, по-видимому, не только не располагало «трёхсотками» в южных мухафазах САР, но и отказалось от применения комплексов «Бук-М2Э» для сокрытия позиций и экономии дорогостоящих ЗУР 9М317. Логично, что вся тяжесть работы по перехвату 50—60 израильских средств воздушного нападения была возложена лишь на плечи «Панцирей».
Во-вторых, выведение из строя РЛС ДРЛО JY-27A не является критической потерей для обороноспособности южного зонально-объектового района ПВО Сирии, поскольку данный радар, работающий в метровом VHF-диапазоне волн, был предназначен преимущественно для дальнего обнаружения стратегической разведывательной и тактической авиации ВВС Израиля и ОВВС коалиции, оперирующей на средних и больших высотах над Средиземным морем, Иорданией и Ираком, в то время как обнаружение сверхмалозаметных планирующих УАБ GBU-39/B и низковысотных тактических ракет «Делила» в спектр его задач не входило. Вывод из этого напрашивается один: любые хвалебные оды израильскому ракетно-бомбовому вооружению в сегодняшней ситуации выеденного яйца не стоят, подтверждением чего является уничтожение более чем 30 атакующих дронов, «умных бомб» и ракет.
Куда более важная информация появилась в нашем распоряжении утром 22 января благодаря оперативной работе сирийского военного эксперта и новостника под псевдонимом Qalaat Al Mudiq, который опубликовал на своей «Твиттер»-страничке небезынтересные фотографии корпуса от приобретённой оборонным ведомством Израиля 1000-фунтовой американской свободнопадающей авиабомбы Mk 83, а также специализированного комплекта управления и увеличения дальности действия, превращающего обычную бомбу в высокоточную планирующую УАБ с радиусом действия (относа) более 75 км от точки сброса с узлов подвески носителя. Некоторые обозреватели ввиду неосведомлённости усмотрели в данном комплекте «израильский БПЛА». В реальности же речь идёт о продвинутой израильской планирующей авиабомбе «Spice-1000» со 100-километровой дальностью, базовым компонентом которой как раз и является бомба Mk 83. Комплект для придания бомбе несущих качеств и управления представлен механизмом развёртывания крыла и машинками поворота хвостовых аэродинамических рулей.
Но наиболее пикантным моментом является то, что при перехвате этого изделия комплексом «Панцирь-С1» в районе сирийского города Катана (во время последнего ночного рейда израильских ВВС) сектор разлёта осколков от осколочно-стержневой БЧ зенитной ракеты 57Э6Е «окатил» лишь левое крыло комплекта (видно на фотографии). В итоге в целости и сохранности остались: редуктор раскрытия крыльев, хвостовой модуль с плоскостями аэродинамических рулей и некоторой элементной базой БРЭО (возможно, GPS-модулем, инерциальной навигационной системой, а также устройством синхронизации с шиной данных стандарта MIL-STD-1553B/1760).
Особый интерес для специалистов Центрального НИИ ВВКО России в этом оборудовании могут представлять диаграмма направленности антенны GPS, а также чувствительность приёмного устройства, на основании чего можно будет облегчить выработку мер противодействия «Spice-1000» на маршевом участке траектории с помощью комплексов радиоэлектронного противодействия L-диапазона. Ещё большее значение имеет ознакомление с диапазонами и режимами работы широкоугольных телевизионных и инфракрасных датчиков оптико-электронной головки самонаведения «Spice-1000», поскольку данная УАБ не использует телеметрических каналов передачи видеоизображения на борт самолёта-носителя; а это значит, что получить подобную информацию с помощью средств радиоэлектронной/радиотехнической разведки не представляется возможным.
Источники информации:
https://southfront.org/photos-of-israeli-spice-1000-guided-bombs-intercepted-by-syrian-military/
https://oleggranovsky.livejournal.com/4569.html
https://rg.ru/2019/01/24/krylatye-rakety-i-umnye-bomby-chem-izrail-nanosit-udary-po-sirii.html
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte029.en.html
Во-первых, как мы уже отмечали в нашем предыдущем материале, поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» малозаметными БПЛА-камикадзе «SkyStriker» ни под каким соусом нельзя рассматривать в качестве из ряда вон выходящего события, поскольку та интенсивность удара и то количество задействованного ЦАХАЛом высокоточного оружия, которые наблюдались в ночь на 21 января, уже изначально предусматривали задействование командованием войск ПВО САР эшелонированного противоракетного зонтика, где такие средства ПВО дальнего рубежа, как зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э» и С-300ПМУ-2, должны были частично сократить наряд из нескольких десятков атакующих ракет «Делила», УАБ и «СкайСтрайкеров», оставляя трём-четырём батареям «Панцирей» лишь 20—30 единиц ВТО. В нашей же ситуации командование войск ПВО САР, по-видимому, не только не располагало «трёхсотками» в южных мухафазах САР, но и отказалось от применения комплексов «Бук-М2Э» для сокрытия позиций и экономии дорогостоящих ЗУР 9М317. Логично, что вся тяжесть работы по перехвату 50—60 израильских средств воздушного нападения была возложена лишь на плечи «Панцирей».
Во-вторых, выведение из строя РЛС ДРЛО JY-27A не является критической потерей для обороноспособности южного зонально-объектового района ПВО Сирии, поскольку данный радар, работающий в метровом VHF-диапазоне волн, был предназначен преимущественно для дальнего обнаружения стратегической разведывательной и тактической авиации ВВС Израиля и ОВВС коалиции, оперирующей на средних и больших высотах над Средиземным морем, Иорданией и Ираком, в то время как обнаружение сверхмалозаметных планирующих УАБ GBU-39/B и низковысотных тактических ракет «Делила» в спектр его задач не входило. Вывод из этого напрашивается один: любые хвалебные оды израильскому ракетно-бомбовому вооружению в сегодняшней ситуации выеденного яйца не стоят, подтверждением чего является уничтожение более чем 30 атакующих дронов, «умных бомб» и ракет.
Куда более важная информация появилась в нашем распоряжении утром 22 января благодаря оперативной работе сирийского военного эксперта и новостника под псевдонимом Qalaat Al Mudiq, который опубликовал на своей «Твиттер»-страничке небезынтересные фотографии корпуса от приобретённой оборонным ведомством Израиля 1000-фунтовой американской свободнопадающей авиабомбы Mk 83, а также специализированного комплекта управления и увеличения дальности действия, превращающего обычную бомбу в высокоточную планирующую УАБ с радиусом действия (относа) более 75 км от точки сброса с узлов подвески носителя. Некоторые обозреватели ввиду неосведомлённости усмотрели в данном комплекте «израильский БПЛА». В реальности же речь идёт о продвинутой израильской планирующей авиабомбе «Spice-1000» со 100-километровой дальностью, базовым компонентом которой как раз и является бомба Mk 83. Комплект для придания бомбе несущих качеств и управления представлен механизмом развёртывания крыла и машинками поворота хвостовых аэродинамических рулей.
Но наиболее пикантным моментом является то, что при перехвате этого изделия комплексом «Панцирь-С1» в районе сирийского города Катана (во время последнего ночного рейда израильских ВВС) сектор разлёта осколков от осколочно-стержневой БЧ зенитной ракеты 57Э6Е «окатил» лишь левое крыло комплекта (видно на фотографии). В итоге в целости и сохранности остались: редуктор раскрытия крыльев, хвостовой модуль с плоскостями аэродинамических рулей и некоторой элементной базой БРЭО (возможно, GPS-модулем, инерциальной навигационной системой, а также устройством синхронизации с шиной данных стандарта MIL-STD-1553B/1760).
Особый интерес для специалистов Центрального НИИ ВВКО России в этом оборудовании могут представлять диаграмма направленности антенны GPS, а также чувствительность приёмного устройства, на основании чего можно будет облегчить выработку мер противодействия «Spice-1000» на маршевом участке траектории с помощью комплексов радиоэлектронного противодействия L-диапазона. Ещё большее значение имеет ознакомление с диапазонами и режимами работы широкоугольных телевизионных и инфракрасных датчиков оптико-электронной головки самонаведения «Spice-1000», поскольку данная УАБ не использует телеметрических каналов передачи видеоизображения на борт самолёта-носителя; а это значит, что получить подобную информацию с помощью средств радиоэлектронной/радиотехнической разведки не представляется возможным.
Источники информации:
https://southfront.org/photos-of-israeli-spice-1000-guided-bombs-intercepted-by-syrian-military/
https://oleggranovsky.livejournal.com/4569.html
https://rg.ru/2019/01/24/krylatye-rakety-i-umnye-bomby-chem-izrail-nanosit-udary-po-sirii.html
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte029.en.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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