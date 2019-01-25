Сценарий СССР 2.0

Все мы (или наши родители) родом из СССР, поэтому эта тема ещё долго не будет отпускать нас всех. Дискуссия на «ВО» по теме СССР говорит, на мой взгляд, и о ностальгии, весьма понятной, и о горечи утрат, упущенных возможностей, но также и о непонимании причин падения СССР и «текущего исторического момента»: сегодняшней путинской России. Некоторые же так «не хотят в СССР», что аж хотят.Сторонники возрождения СССР используют «бренд» «СССР 2.0», по аналогии с «Виндоуз X.0»: тот же «Виндоуз», только лучше. Как они собираются его строить, ничего вразумительного не слышно, только общие слова и заклинания насчёт мудрости народа, который на этот раз не оплошает. В то время как использование аббревиатуры СССР-2 говорит о том, что возможно только попытаться повторить эксперимент по построению советского общества с учётом, конечно, опыта СССР, но с неизвестным результатом. Разница вроде и небольшая, но существенная.Остаётся непонятным, по большому счёту, почему сегодняшние борцы за равенство и справедливость хотят возрождения именно СССР? Равенство в СССР имело своей оборотной стороной уравниловку и всевластье партийной бюрократии, настолько оторвавшейся от народа, что переродившейся во «вхожденческую» элиту, по Сергею Кургиняну. С другой стороны, сегодняшняя Россия является правопреемницей СССР, не отказывается от опыта и достижений СССР, у власти находится поколение, сформировавшееся в СССР. Можно сказать, что в каком-то смысле мы уже находимся в СССР 2.0!Поднявший на щит идею «СССР 2.0» режиссёр и политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, насколько я понимаю, рассчитывает, что сама российская путинская элита, примерно через два года, очистит свои ряды от остатков «вхожденцев» на Запад. Он уповает больше на её здравый смысл, на очевидность противоречий между достижениями научно-технического прогресса и существующими социально-политическими реалиями. Но рядовые участники его движения, или, говоря ленинским языком, разного рода «попутчики» говорят о некоем «дне людоеда», борьбе с режимом и с системой.Причём эти светлые люди считают, что революционную ситуацию в России создаёт сама власть, что она будет виновата, если революция случится, а сами они ни в чём не виноваты, они только предупреждают, а не подстрекают и разжигают. Как видим, приписываемая украинцам логика «А нас-то за что?» вполне международная и с большим бэкграундом. В качестве доказательства невинности революции приводят ленинскую сентенцию «о верхах, которые не могут, и низах, которые не хотят», но забывают сказать, что в начале 1917 года Ленин никакой революционной ситуации в России не видел, о чём, как всем известно, он неосторожно и высказался.Конечно, власть виновата, раз происходит революция, но не тем, что она глупа, или вертикаль власти тупая, а потому что она поражается кризисом, потому что власть в любой стране – это постоянная борьба за эту власть, причём не только разных внутренних элит, но и внешних. Но оставим теорию и перейдём к рассмотрению революционной ситуации, о которой нас предупреждают сторонники СССР 2.0.Нужно сказать спасибо народам Украины, коих много, которые предупредили своим горьким примером всех, кто способен думать, чем на деле закончится уличная борьба за справедливость и лучшую жизнь в современных условиях. Ведь наши «борцы» повторяют все лозунги киевского евромайдана, и они могут получить только его же результаты. Как в Киеве кричали на майдане о свободе, о праве на лучшую жизнь, что их «просто всё достало»! Сейчас вся «жизнь» там обрушилась в разы, времена президента Януковича кажутся благословенными, но все довольны и кричат «Слава Украине!» Под дубинкой нациста и надзором СБУ-ЦРУ только и остаётся кричать «Слава Украине!»Это к вопросу о низких зарплатах в России и снижению качества жизни: все эти проблемы можно легко решить лозунгом «Слава России!» На Украине на уличной протестной волне при поддержке Запада установился бандеровский националистический режим и легко решил все эти вопросы лозунгом «Слава Украине!» Наша либеральная интеллигенция под эгидой «Эха» и «Дождя», видимо, установит, с благословения Запада, аналогичный бандеровскому власовский режим. Если повезёт с революционной ситуацией. Власовцем №1 стал писатель Дима Быков, он уже выступил с программным провласовским заявлением, и что-то слабо слышны голоса возмущённого народа и прогрессивной интеллигенции. Скоро услышим от него и «Слава России!»Кто из наших «борцов с режимом» сознательные провокаторы, засланные по интернету бандеровцы, а кто, говоря ленинским языком, «наивные дурачки» — что гадать? Оба хуже, как говорил тов. Сталин, они уже дружно дружат «против Путина». Что будет, если им скопом повезёт: власть в России поразит кризис, если она каким-то образом расколется, как это произошло на Украине? Собственно, Вашингтон давно пытается расколоть путинскую элиту путём персональных санкций, но это ему никак не удаётся.Если всё же удастся расколоть российскую власть до самых верхов, как это произошло с украинской властью при Януковиче, тогда наши "борцы за справедливость" могут попытаться повторить опыт французских «жёлтых жилетов», которыми они так восхищаются, и дестабилизировать политическую ситуацию в России. Во французские внутренние дела с «жёлтыми жилетами» никто не вмешивается, во всяком случае, очевидным образом, совсем не то будет в России.Постпутинская элита будет бороться за власть, но ей откажут в легитимности Вашингтон и его сателлиты. Если какие-то регионы России откажутся подчиняться «авторитарной и недемократической» Москве и провозгласят свою независимость, их тут же признает Запад и окажет всевозможную поддержку по югославскому сценарию. Вопрос о СССР 2.0 даже не встанет на повестку дня, потому что возникнет угроза распада страны.Всё решится в столкновении постпутинской элиты с западными агентами влияния в российской элите и их прихлебателями на улицах. Если в этой внутренней заварухе спецслужбам Запада удастся зайти в Россию, тогда мы получим украинский вариант госпереворота, и скорее всего, в результате неизбежной, продиктованной Западом «декоммунизации» установится провласовская диктатура с опорой на Дим Быковых, Макаревичей и «Эхо Москвы» с «Дождём».Если спецслужбам Запада не удастся прорваться в Россию, то постпутинская элита разгромит коллаборационистов и подавит все мятежи. Наша власть останется при этом «авторитарной», поскольку опять не допустит в Россию «демократию» Запада.При любом развитии событий сторонникам СССР 2.0 и другим левым радикалам придётся несладко. Если утвердится прозападная власть, то все «коммуняки» будут декоммунизированны, как это произошло на Украине. Если победит постпутинская элита, она обрушит репрессии на левые силы как участников попытки госпереворота.Теоретически, повторить в России майданный госпереворот с помощью нашей «пятой колонны» и простофиль Западу уже не удастся. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, наблюдая киевский погром, сказал в одном из своих интервью, в общем, следующее: "В Москве видят в этом генеральную репетицию того, что мы хотели бы сделать с ними". Однако не только властная «Москва», но и большая часть российской элиты, от предпринимательской до военной и музыкальной, кроме Дим Быковых и Макаревичей, увидела в этом репетицию Запада против России и поэтому поддержала президента Владимира Путина в противостоянии с США и Западом в целом.Стратеги Запада сделали ошибку, инспирировав госпереворот на Украине. Об этом уже было написано, но стоит повторить: если бы они оставили президента Януковича в покое и стали будировать наши «болотные события» 2012 года, то имели бы шансы на госпереворот в Москве, сделав Украину базой этого госпереворота. Потом Украина упала бы к их ногам как перезревший плод. Но Запад позарился взять то, что плохо лежало. Украина при Януковиче именно «плохо лежала».Москва воспользовалась этой ошибкой западных стратегов, Владимир Путин нанёс ответный удар в Крыму, потом поддержал восставший перед неонацистской угрозой Донбасс, началась гибридная война Запада и России при поддержке Китая и незападного мира. Запад упустил момент для госпереворота в России, показал свои намерения, показал на примере Украины уготованную России судьбу, всей её элите, так что сегодня шансов расколоть властную российскую элиту практически нет. А без этого условия никакая революционная ситуация в стране, кроме как в мозгах революционеров, невозможна.Что касается СССР 2.0, то его сторонники, видимо, не знают, что СССР не смог показать более высокую производительность и культуру «освобождённого труда», на чём настаивал марксизм-ленинизм, и в этом всё дело! СССР показал возможность концентрации всех ресурсов страны на отдельных направлениях, скажем, обороноспособности, космосе, ядерной программе, где добился больших успехов, но ценой провалов в слишком многих областях жизни народа, настолько, что отставание от Запада стало очевидным для всех советских людей.Что касается эффективности управления, то пекущимся об этом хочется задать простой вопрос: а вы политически работать пробовали? Например, заняться легальной политической борьбой, создавать партии и работать в областных законодательных собраниях вплоть до Госдумы? И ещё, социальная нагрузка сегодняшнего российского государства на уровне или превышает европейские стандарты, «Яндекс» вам в помощь.