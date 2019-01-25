Долгожданный прорыв: чем на самом деле является «Охотник»?

Недавно в сеть выложили первое фото перспективного российского БПЛА, известного под обозначением С-70 «Охотник». Несмотря на первые сомнения в его подлинности, эксперты со временем сошлись во мнении, что это и вправду он. Тем более что уже вскоре нас порадовали новой порцией теперь уже качественных фото, где аппарат можно разглядеть во всей красе.Сразу стоит оговориться, что материал не претендует на истину в последней инстанции и является попыткой понять, чем же на самом деле является пресловутый БПЛА. Осторожность в данном вопросе не помещает, так как сколь-нибудь детальной информации про новую разработку «Сухого» просто не встретить. Проект крайне секретный, даже по меркам российского ВПК, не привыкшего делиться подробностями с широкой публикой.Достаточно вспомнить, как долго внешность аппарата оставалась в тайне. Кстати, новые фотографии некоторые пользователи Сети уже назвали «утечкой». Правда это или нет — мы не знаем.Согласно данным из открытых источников, «Охотник» представляет собой тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат. Его разрабатывают с 2012 года. Первую выкатку произвели в июне 2018 года, а в ноябре БПЛА совершил первые пробежки по ВПП в преддверии первого полета. Напомним, что испытания пробежками дают возможность оценить работу двигателей, систем управления и бортового оборудования. Инженеры получают важную информацию о том, как работают элероны, рули высоты и направления. Стоит также отметить, что, согласно данным из разных источников, сейчас часть бортовых систем БПЛА проверяют на Т-50-3 — одном из прототипов истребителя пятого поколения Су-57. В настоящий момент эту машину можно легко отличить от других прототипов по новой окраске: на ней можно различить силуэт «Охотника».Вообще, про унификацию бортового оборудования Су-57 и «Охотника» говорят часто. Это даже несколько странно в силу концептуальных различий между двумя комплексами. «Охотник», несмотря на то, что его иногда относят к шестому поколению, истребителем не является. В то же время, насколько можно судить, конкретных планов по созданию на базе Су-57 беспилотника тоже нет. По крайней мере, пока.Какова же концепция самого БПЛА? В его основе, как можно судить по внешнему виду, лежит технология стелс. Масса аппарата составляет предположительно 20 000 килограммов. Предположительно, скорость «Охотника» будет достигать 1000 километров в час, а его дальность составит до шести тысяч километров.По имеющимся данным, в концерне «Радиоэлектронные технологии» уже создали для нового БПЛА следующие системы:— информационно-управляющий комплекс;— мистему автоматического управления;— аппаратуру сопряжения с общеобъектовым оборудованием;— систему контроля и диагностики бортового оборудования;— инерциально-спутниковую навигационную систему.Удивительней всего, что целый ряд источников называет в качестве даты принятия «Охотника» на вооружение 2020-й год или даже раньше. В то же время каждый знакомый с историей современной авиации человек знает, что с момента первого полета авиационного комплекса (который «Охотник» еще не выполнил) и до принятия на вооружение может пройти десять или более лет. К этому стоит прибавить еще, как минимум, пять лет доведения до действительно боеспособного состояния и еще лет десять, пока в состав комплекса интегрируют все первоначально намеченные авиационные средства поражения. В этой связи невольно вспоминаются репортажи центральных российских СМИ в день первого полета Т-50, когда ведущие заявляли о «полной боеготовности» самолета. Стоит также отметить, что перед программой Т-50 и программой «Охотник» могут стоять разные задачи. Если последний изначально позиционировали как прототип истребителя будущего, то новый БПЛА является, скорее, стендом для отработки технологий, с которыми у России очень непростые отношения (речь конкретно про БПЛА).Если при виде «Охотника» вы испытали чувство дежавю, не удивляйтесь. Создание таких комплексов — один из главных авиационных трендов последних лет. Не стоит путать новый БПЛА и старый российский «Скат», который разрабатывала (разрабатывает?) компания «МиГ» и который ранее был представлен в качестве макета. Он имеет внешние отличия, хотя, например, предполагаемая масса «Ската» также составляет до 20 000 килограммов.Самый известный «родственник» аппарата «Охотник» — это американский БПЛА Northrop Grumman X-47B, совершивший первый полет еще в 2011 году. Напомним, что этот проект уже закрыли после постройки двух образцов. А ведь за спиной у X-47B были вполне реальные достижения. Еще в июле 2013 года беспилотник впервые совершил посадку на палубу авианосца. А в апреле 2015 года X-47B выполнил первую в истории процедуру дозаправки в воздухе полностью в автоматическом режиме. Причиной же сворачивания испытаний стала дороговизна. Может быть, были и какие-то критические конструктивные недостатки, но о них ничего не известно.Из европейских собратьев «Охотника» можно вспомнить французский Dassault nEUROn, выполнивший первый полет в 2012 году, а также британский Taranis, способный автономно взлетать и садиться, а также выполнять автономный полет по маршруту. Однако еще удивительней выглядит китайский скачек в этой сфере. Напомним, что за последнее время КНР явила миру целое семейство крупных малозаметных БПЛА. Напомним, что в январе этого года китайское телевидение представило летный образец новейшего беспилотного аппарата Sky Hawk. Похожий на российский БПЛА, но меньший по размеру.Кто-то видит в таких аппаратах прообраз боевых самолетов будущего: беспилотных, малозаметных, многофункциональных. С другой стороны, разработчикам из разных стран только предстоит решить основные задачи. Во-первых, любой (или почти любой БПЛА) можно нейтрализовать без прямого физического воздействия путем перехвата управления. Задача в большинстве случаев очень сложная, но не невозможная. Напомним, что 9 декабря 2011 года по иранскому телевидению показали кадры с захваченным американским RQ-170 Sentinel без видимых повреждений — одним из самых секретных, дорогих и сложных БПЛА в мире.Выходом из ситуации может стать автономизация беспилотников путем широкого применения нейронных сетей. Однако это ставит уже вопросы морально-этического плана. Ведь в этом случае только робот будет решать, кому жить, а кому — нет. Поэтому в качестве возможного сценария эксперты все чаще называют концепцию, при которой один управляемый человеком истребитель сможет контролировать и наводить на цель группу БПЛА. Возможно, Россия тоже решила пойти по этому пути. В этом случае понятны и слухи о максимальной унификации радиоэлектронного оборудования «Охотника» и Су-57. Однако стоит повториться, что пока что все это лишь планы на будущее.