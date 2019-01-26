"Код да Винчи". О том, каким должен быть боевой корабль 2020 года

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и судопроизводства

Предшественник PPA — фрегат клааса FREMM. В средней части корпуса, за высотой фальшбортов, укрылись пусковые установки ПКР

Модернистский фрегат "Лафайетт", подаривший облик целому поколению еврофрегатов. Справа — как выглядит его настоящая верхняя палуба, под радиоотражающим декоративным навесом

45-метровый фальшборт в носовой части фрегата "Горшков", придающий кораблю законченный плавный силуэт