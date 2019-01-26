"Код да Винчи". О том, каким должен быть боевой корабль 2020 года
Рука гениального зодчего скользнула по чертежу, и корпус распался надвое, словно из-под днища фрегата вырос другой корабль. Впрочем, что там за корабль торчит из-под днища, к великому любопытству читателей, мы узнаем чуть позже.
Фрегат класса PPA имеет не самую обычную конструкцию, но восприятие его инноваций несколько сглажено за счет относительно невысокой стоимости (на фоне других инновационных проектов в области современного кораблестроения
и судопроизводства).
Сквозь застекленный мостик видно больше, чем с верхней палубы: на средиземноморский пейзаж наложены виртуальные образы. Технология «дополненной реальности» (AR) шагнула с экранов смартфонов на «умные» стекла мостика боевого корабля. При взгляде на проходящее встречным курсом суда на стекле отобразятся их параметры и идентификатор MMSI. Будут даны пояснения к наблюдаемым навигационным знакам, гидрологическая обстановка, сигнализация о препятствиях и значения глубин. Больше никакой суеты и разрозненных постов. Численность личного состава вахты сокращена вдвое.
Рулевые и вахтенные заслуживают максимально полного представления об окружающей обстановке. Здесь следовало бы упомянуть о «повышенной ситуационной осведомленности», но мы воздержимся от умных фраз, зачастую подменяющих собой здравый смысл. «Leonardo-Finmeccanica naval cockpit» это действительно шаг на пути к флоту новой эпохи.
Среди других неожиданных решений — при создании фрегата PPA уделялось значительно меньше внимания технологии «стелс», определявшей облик европейских флотов на протяжении последних двадцати лет. Как и ранее, надстройка простирается «от борта до борта», а её поверхности выполнены с учетом радиоотражения и требований снижения заметности. Но больше никаких фальшбортов в носовой и средней части корпуса, придававших прежним кораблям пухлый «коробчатый» вид и ощущение, что они крупнее, чем есть на самом деле. Также, как отказ от попыток скомпоновать ангар, газоходы, фальшборты и надстройку в единую громоздкую «пирамиду».
Часть вооружения установлена прямо на палубе, в пусковых контейнерах. Создатели PPA почти не делали попыток облагородить внешний облик, отказавшись от идеи скрыть палубное оборудование под декоративной верхней палубой. Все якорные приводы, шлюпбалки, лебедки, грузоподъемное и пр. оборудование выставлены на обозрение, как на кораблях середины ХХ века.
Специалисты «Финкантьери» подвергли сомнению выгоду от масштабных мер по снижению заметности. Или просто сэкономили, ограничившись необходимым минимумом? Фрегаты класса PPA отнюдь не похожи патрульные корабли мирного времени: они еще более «зубасты», чем их предшественники FREMM. А по составу ударного вооружения они обещают войти в разряд сильнейших среди современных фрегатов и эсминцев.
Третья особенность — силовая установка с многократным дублированием привода. Схема носит не самое простое обозначение CODAGOL (Combined Diesel And Gas Or (diesel)-eLectric).
Согласно расчетам, один работающий дизель обеспечит фрегату возможность маневрирования на скорости 10-18 узлов. При подключении второго дизеля скорость хода превысит 20 уз. Следующая опция — отключить оба дизеля и запустить газовую турбину (28-29 уз.). Четвертая опция — одновременное подключение обоих ДД и ГТД, что обеспечивает полный ход 32 узла (проектное значение). Пятый вариант — в случае повреждения дизелей и турбины (или главного редуктора) фрегат способен продолжать движение на одном или двух гребных электромоторах, приводимых в действие основными или аварийными дизель-генераторами. Данный режим также считается основным при патрулировании на малых скоростях (до 7 узлов).
С увеличением скорости гребные электромоторы смогут вместе или по-отдельности переключаться в генераторный режим, повышая энергетические возможности фрегата.
Итальянскому флоту неведомы проблемы с «Коломенскими дизелями»; впрочем, все оборудование — немецкого производства (MTU/MAN), за исключением лицензионного ГТД LM2500, собранного усилиями итальянской Avia.
Интересно, что спустя многие десятилетия моряки вновь вернулись к необходимости высокой скорости для кораблей с ракетным оружием. Вместо ставших привычными 24-28 узлов новый фрегат развивает на полном ходу 32 узла. И здесь — вуаля! — настаёт черёд для бульба острой, режущей формы, о котором упоминалось в начале статьи.
Исторически итальянцы делали ставку на скорость, которая в реальности не давала им ничего, лишь нарушая баланс других характеристик. С другой стороны, мощь и компактность современных ЭУ позволяет достигать 30+ уз. без заметных усилий и компромиссов в конструкции.
«Режущий» бульб и корпус необычной формы указывают, что «Финкантьери» всерьез заинтересовались идеей с прорезанием волн на ходу (вместо переваливания через волну за счет собственной плавучести у большинства кораблей). Данное решение способствует топливной экономичности и уменьшению амплитуды килевой качки, что не столько важно для удобства моряков, сколько для повышения точности управления диаграммами радаров и частичного снятия ограничений на применение оружия в шторм. Главный минус, сильное заливание палубы, для современного корабля не имеет никакого значения.
Далее нас не ждут никакие сюрпризы. Все остальные элементы фрегата PPA будут иметь более традиционный облик, соответствующий другим проектам последних лет.
Оптимизированная по форме «башня» надстройки с отказом от антенных устройств с механическим приводом. Основной двухдиапазонный радар с восемью активными фазированными антеннами (ФАР) должен обеспечить все задачи по обнаружению, сопровождению целей и управлению ракетным и артиллерийским оружием.
Создание на базе единого корпуса трёх модификаций — от наиболее простой «патрульной» PPA-LIGHT до перворанговой PPA-FULL. С намерением заменить одним, унифицированным проектом сразу пять предыдущих типов военных кораблей ВМС Италии.
Ставка на управляемое оружие. От программируемых зенитных боеприпасов к 76-мм автомату и управляемых 127-мм снарядов «Вулкано», до КР большой дальности нескольких типов. Заявлено применение общеевропейской морской ракеты Scalp-Naval и ракеты TESEO-EVO собственной разработки, для поражения морских и наземных целей.
* * *
Полное обозначение проекта — Pattugliatori Polivalenti d'Altura. По словарю «многоцелевые сторожевые глубоководные». Полагаю, что для зарубежных кораблей в Генштабе используют более простые и понятные обозначения, соответствующие нормам русского языка и дающее представление об их назначении (подобно классификации НАТО для нашего оружия).
PPA — не пластмассовая модель под стеклом с выставки «Армия и флот 2019». Головной фрегат серии «Paolo Thaon di Revel» запланирован к спуску на воду уже в мае текущего года. Еще два корпуса были заложены в прошлом году. Планируемый состав серии — 7 единиц. Удивительно, что новость о создании таких мощных боевых единиц никак не освещается специализированными СМИ. Впрочем, у нас слишком много новостей о собственной программе перевооружения флота гидрографическими катерами и буксирами.
В данном случае мы имеем боевой корабль дальней морской зоны длиной 143 метра и полным водоизмещением от 5830 до 6270 тонн в зависимости от модификации.
Расчетная численность экипажа для модификации «Лайт» — 90 чел., для «полной» модификации — 120 человек.
Главный разработчик проекта — судостроительный гигант «Финкантьери» (Триест). Все радиоэлектронные системы разработаны итальянской компанией «Леонардо», одним из крупнейших оборонных холдингов в мире.
Вооружение:
— 16 вертикальных пусковых установок для зенитных ракет семейства «Астер» и крылатых ракет большой дальности SCALP-Naval;
— 8 наклонных ПУ для противокорабельных ракет Otomat/Teseo Mk.2E (TESEO-EVO) с возможностью атаки наземных целей;
— две артустановки калибра 76 и 127 мм, с включенными в боекомплект управляемыми снарядами. Дальность огня боеприпасами «Вулкано», согласно заявлениям производителя, составляет: до 60 км («бюджетный», неуправляемый), до 80 км (с активным ИК наведением) и до 100 км (с ИНС+GPS наведением на цель);
— для самообороны в ближней зоне предусмотрены две 25 мм дистанционно управляемые установки;
— противолодочное оружие: самонаводящиеся торпеды калибра 533 и 324 мм (только для «полной» версии) и 324 мм (2х3) для всех остальных модификаций фрегата;
— фрегат оборудован полетной палубой (25х16 метров) и ангаром для двух противолодочных/многоцелевых вертолетов; в транцевой корме предусмотрена рампа для 11-метровой скоростной лодки;
— в средней части корпуса расположен 20-тонный кран и место для размещения целевой нагрузки. На представленных схемах: две полужесткие лодки или 15-метровых десантных катера или 8 стандартных контейнеров. Также до 5 контейнеров может быть установлено в свободном пространстве под полетной палубой. Всё — в соответствии с общей тенденцией для современных надводных кораблей.
Ключевой элемент системы управления оружием — радиолокационный комплекс «Кронос» от компании «Леонардо», состоящий в упрощенном варианте из четырех полотен АФАР, работающих в сантиметровом диапазоне. Фрегаты «полной» версии будут оснащены двухдиапазонной версией в составе 8 АФАР (четыре антенны С-диапазона и четыре антенны системы StarFire, работающих в диапазоне Х). Первые используют диапазон с длинами волн 3,5-7,5 см, способствующий большей дальности обнаружения целей, вторые — диапазон с более короткими длинами волн (2,5-3,75 см), что обеспечивает лучшую разрешающую способность при сопровождении малоразмерных целей в ближней зоне.
В дополнение к «Кроносу» используется РЛС общего обнаружения «Леонардо» SPS-732 для скрытного наблюдения, препятствующая преждевременному обнаружения фрегата. Её принцип основан на излучении импульсов разной интенсивности в широком диапазоне частот, которые неотличимы от радиопомех для средств РТР противника; процессор SPS-732 постепенно накапливает данные и по теории вероятности определяет положение цели.
Как и большинство ровесников, фрегаты класса PPA комплектуются всеракурсной ИК-системой обнаружения в ближней зоне.
Защиту от подводных угроз обеспечивают сразу четыре системы разработки «Леонардо»: буксируемая активная антенна ATAS с дальностью обнаружения подлодок до 40 км; буксируемая антенна «Блэк Снейк» для обнаружения торпед; противодиверсионная система сигнализации — для защиты стоящего в гавани фрегата от боевых пловцов; и система обнаружения теплового следа. Все выглядит здорово, кроме одного момента — в описании отсутствует подкильный гидролокатор.
В остальном проект выше всяких похвал. Пожалуй, лучший фрегат среди всех аналогичных проектов начала XXI века.
Самая неполиткорректная глава
В концепции фрегата PPA, как и у всех его предшественников, присутствует один странный и труднообъяснимый недостаток. Это не конструктивный просчет, это именно сама концепция, требования заказчика.
Самые совершенные средства обнаружения сочетаются с мизерным зенитным боекомплектом, в данном случае — 16 ЗУР семейства «Астер». В боекомплекте ракеты двух типов: «Астер-15», за счет отсутствия первой ступени обладающие лучшей оперативностью для перехвата в ближней зоне, и двухступенчатые «Астер-30» с дальностью полета 100+ км, предназначенные для борьбы с носителями.
Всего 16 пусковых ячеек, часть из которых предполагается «отдать» под размещение ударных КР SCALP-Naval. В эпоху, когда средства воздушного нападения являются основной и, по сути, единственной реалистичной угрозой для надводных кораблей!
Перед нами суперфрегат за 600+ млн. евро, у которого имеется все, кроме средств ПВО. Он способен обнаруживать воздушные цели в любом количестве, но после нескольких залпов останется совершенно безоружен перед угрозой с воздуха.
У него отсутствует даже замкнутый контур ближней ПВО — ультрасовременный 76-мм автомат с собственной РЛС и программируемыми снарядами обеспечивает защиту только на кормовых углах.
Как представляется автору, ситуация имеет следующее объяснение. Командование флотов и европейские разработчики морских вооружений уверены, что ни один из потенциальных противников не способен произвести массированное воздушное нападение на соединение кораблей в открытом море (подвижная цель, чьи координаты нуждаются в постоянном уточнении). Поднять в воздух ударные и обеспечивающие группы, догнать цель, строго выдержать интервалы и направления, рассчитать точку пуска и осуществить загоризонтный пуск ПКР, при этом случайно «не высунувшись» из-за горизонта и не попав под зенитный огонь. Даром что у фрегата всего дюжина ЗУР, подобную ошибку он не простит.
Практически ни у кого в мире нет ни технических средств, ни опыта, ни подготовки для осуществления подобной воздушной операции.
Поэтому состав вооружения еврофрегатов рассчитан лишь на противодействие «точечным», случайным нападениям в составе пары самолетов и др. подобным провокациям с воздуха.
Еще одно объяснение может скрываться в низкой эффективности зенитного огня. Гораздо большие шансы против самонаводящихся ракет обеспечивают системы постановки помех и средства РЭБ. К слову, фрегаты класса PPA оснащены современной системой радиоэлектронной борьбы ZEUS, способной ставить помехи в широком диапазоне частот. А дюжина ЗУР на борту позволяет исключить возможность бомбардировки фрегата обычными бомбами.
И еще один момент, вызывающий у автора чувство жалости к современному флоту. Столько усилий, лучшие современные технологии, а на выходе «контейнеровоз» на 8 контейнеров с гуманитарной помощью. Словно не военный флот, а флот МЧС.
Да, вероятность конфликтов малой интенсивности довольно высока. Да, приятно иметь многофункциональную платформу. Но если уж решили строить корабль за миллиард, готовый идти в смертный бой, то, наверное, стоит признать, что столь специфическое и дорогостоящее средство не предназначено для гуманитарных поставок. Просто не предназначено, оно способно нести только смерть. И его конструкция должна быть на 100% оптимизирована под эту задачу. Кесарю — кесарево.
Вместо того чтобы тратить внутренние объемы и палубное пространство для размещения «целевой нагрузки», может, стоит задуматься, как за счет этих резервов повысить возможности ВОЕННОГО корабля, на котором пойдут убивать, стараясь при этом не погибнуть от ответных действий противника.
Эпилог
Ситуация в области морских вооружений напоминает цитату из Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать вдвое быстрее».
Программа вступления в строй предшественников, многоцелевых фрегатов FREMM, еще только близится к завершению (в период 2013-2018 гг. в состав ВМС Италии успели вступить 7 из 10 запланированных кораблей). Но «Финкантьери» уже работает на перспективу следующих десятилетий. Не только ограничившись «техническим проектированием», но заложив три корабля, которые по состоянию на 2019 год могут рассматриваться как представители самого современного из существующих проектов подобного назначения.
Фрегат класса PPA имеет не самую обычную конструкцию, но восприятие его инноваций несколько сглажено за счет относительно невысокой стоимости (на фоне других инновационных проектов в области современного кораблестроения
Сквозь застекленный мостик видно больше, чем с верхней палубы: на средиземноморский пейзаж наложены виртуальные образы. Технология «дополненной реальности» (AR) шагнула с экранов смартфонов на «умные» стекла мостика боевого корабля. При взгляде на проходящее встречным курсом суда на стекле отобразятся их параметры и идентификатор MMSI. Будут даны пояснения к наблюдаемым навигационным знакам, гидрологическая обстановка, сигнализация о препятствиях и значения глубин. Больше никакой суеты и разрозненных постов. Численность личного состава вахты сокращена вдвое.
Рулевые и вахтенные заслуживают максимально полного представления об окружающей обстановке. Здесь следовало бы упомянуть о «повышенной ситуационной осведомленности», но мы воздержимся от умных фраз, зачастую подменяющих собой здравый смысл. «Leonardo-Finmeccanica naval cockpit» это действительно шаг на пути к флоту новой эпохи.
Среди других неожиданных решений — при создании фрегата PPA уделялось значительно меньше внимания технологии «стелс», определявшей облик европейских флотов на протяжении последних двадцати лет. Как и ранее, надстройка простирается «от борта до борта», а её поверхности выполнены с учетом радиоотражения и требований снижения заметности. Но больше никаких фальшбортов в носовой и средней части корпуса, придававших прежним кораблям пухлый «коробчатый» вид и ощущение, что они крупнее, чем есть на самом деле. Также, как отказ от попыток скомпоновать ангар, газоходы, фальшборты и надстройку в единую громоздкую «пирамиду».
Часть вооружения установлена прямо на палубе, в пусковых контейнерах. Создатели PPA почти не делали попыток облагородить внешний облик, отказавшись от идеи скрыть палубное оборудование под декоративной верхней палубой. Все якорные приводы, шлюпбалки, лебедки, грузоподъемное и пр. оборудование выставлены на обозрение, как на кораблях середины ХХ века.
Предшественник PPA — фрегат клааса FREMM. В средней части корпуса, за высотой фальшбортов, укрылись пусковые установки ПКР
Модернистский фрегат "Лафайетт", подаривший облик целому поколению еврофрегатов. Справа — как выглядит его настоящая верхняя палуба, под радиоотражающим декоративным навесом
45-метровый фальшборт в носовой части фрегата "Горшков", придающий кораблю законченный плавный силуэт
Специалисты «Финкантьери» подвергли сомнению выгоду от масштабных мер по снижению заметности. Или просто сэкономили, ограничившись необходимым минимумом? Фрегаты класса PPA отнюдь не похожи патрульные корабли мирного времени: они еще более «зубасты», чем их предшественники FREMM. А по составу ударного вооружения они обещают войти в разряд сильнейших среди современных фрегатов и эсминцев.
Третья особенность — силовая установка с многократным дублированием привода. Схема носит не самое простое обозначение CODAGOL (Combined Diesel And Gas Or (diesel)-eLectric).
Согласно расчетам, один работающий дизель обеспечит фрегату возможность маневрирования на скорости 10-18 узлов. При подключении второго дизеля скорость хода превысит 20 уз. Следующая опция — отключить оба дизеля и запустить газовую турбину (28-29 уз.). Четвертая опция — одновременное подключение обоих ДД и ГТД, что обеспечивает полный ход 32 узла (проектное значение). Пятый вариант — в случае повреждения дизелей и турбины (или главного редуктора) фрегат способен продолжать движение на одном или двух гребных электромоторах, приводимых в действие основными или аварийными дизель-генераторами. Данный режим также считается основным при патрулировании на малых скоростях (до 7 узлов).
С увеличением скорости гребные электромоторы смогут вместе или по-отдельности переключаться в генераторный режим, повышая энергетические возможности фрегата.
Итальянскому флоту неведомы проблемы с «Коломенскими дизелями»; впрочем, все оборудование — немецкого производства (MTU/MAN), за исключением лицензионного ГТД LM2500, собранного усилиями итальянской Avia.
Интересно, что спустя многие десятилетия моряки вновь вернулись к необходимости высокой скорости для кораблей с ракетным оружием. Вместо ставших привычными 24-28 узлов новый фрегат развивает на полном ходу 32 узла. И здесь — вуаля! — настаёт черёд для бульба острой, режущей формы, о котором упоминалось в начале статьи.
Исторически итальянцы делали ставку на скорость, которая в реальности не давала им ничего, лишь нарушая баланс других характеристик. С другой стороны, мощь и компактность современных ЭУ позволяет достигать 30+ уз. без заметных усилий и компромиссов в конструкции.
«Режущий» бульб и корпус необычной формы указывают, что «Финкантьери» всерьез заинтересовались идеей с прорезанием волн на ходу (вместо переваливания через волну за счет собственной плавучести у большинства кораблей). Данное решение способствует топливной экономичности и уменьшению амплитуды килевой качки, что не столько важно для удобства моряков, сколько для повышения точности управления диаграммами радаров и частичного снятия ограничений на применение оружия в шторм. Главный минус, сильное заливание палубы, для современного корабля не имеет никакого значения.
Далее нас не ждут никакие сюрпризы. Все остальные элементы фрегата PPA будут иметь более традиционный облик, соответствующий другим проектам последних лет.
Оптимизированная по форме «башня» надстройки с отказом от антенных устройств с механическим приводом. Основной двухдиапазонный радар с восемью активными фазированными антеннами (ФАР) должен обеспечить все задачи по обнаружению, сопровождению целей и управлению ракетным и артиллерийским оружием.
Создание на базе единого корпуса трёх модификаций — от наиболее простой «патрульной» PPA-LIGHT до перворанговой PPA-FULL. С намерением заменить одним, унифицированным проектом сразу пять предыдущих типов военных кораблей ВМС Италии.
Ставка на управляемое оружие. От программируемых зенитных боеприпасов к 76-мм автомату и управляемых 127-мм снарядов «Вулкано», до КР большой дальности нескольких типов. Заявлено применение общеевропейской морской ракеты Scalp-Naval и ракеты TESEO-EVO собственной разработки, для поражения морских и наземных целей.
* * *
Полное обозначение проекта — Pattugliatori Polivalenti d'Altura. По словарю «многоцелевые сторожевые глубоководные». Полагаю, что для зарубежных кораблей в Генштабе используют более простые и понятные обозначения, соответствующие нормам русского языка и дающее представление об их назначении (подобно классификации НАТО для нашего оружия).
PPA — не пластмассовая модель под стеклом с выставки «Армия и флот 2019». Головной фрегат серии «Paolo Thaon di Revel» запланирован к спуску на воду уже в мае текущего года. Еще два корпуса были заложены в прошлом году. Планируемый состав серии — 7 единиц. Удивительно, что новость о создании таких мощных боевых единиц никак не освещается специализированными СМИ. Впрочем, у нас слишком много новостей о собственной программе перевооружения флота гидрографическими катерами и буксирами.
В данном случае мы имеем боевой корабль дальней морской зоны длиной 143 метра и полным водоизмещением от 5830 до 6270 тонн в зависимости от модификации.
Расчетная численность экипажа для модификации «Лайт» — 90 чел., для «полной» модификации — 120 человек.
Главный разработчик проекта — судостроительный гигант «Финкантьери» (Триест). Все радиоэлектронные системы разработаны итальянской компанией «Леонардо», одним из крупнейших оборонных холдингов в мире.
Вооружение:
— 16 вертикальных пусковых установок для зенитных ракет семейства «Астер» и крылатых ракет большой дальности SCALP-Naval;
— 8 наклонных ПУ для противокорабельных ракет Otomat/Teseo Mk.2E (TESEO-EVO) с возможностью атаки наземных целей;
— две артустановки калибра 76 и 127 мм, с включенными в боекомплект управляемыми снарядами. Дальность огня боеприпасами «Вулкано», согласно заявлениям производителя, составляет: до 60 км («бюджетный», неуправляемый), до 80 км (с активным ИК наведением) и до 100 км (с ИНС+GPS наведением на цель);
— для самообороны в ближней зоне предусмотрены две 25 мм дистанционно управляемые установки;
— противолодочное оружие: самонаводящиеся торпеды калибра 533 и 324 мм (только для «полной» версии) и 324 мм (2х3) для всех остальных модификаций фрегата;
— фрегат оборудован полетной палубой (25х16 метров) и ангаром для двух противолодочных/многоцелевых вертолетов; в транцевой корме предусмотрена рампа для 11-метровой скоростной лодки;
— в средней части корпуса расположен 20-тонный кран и место для размещения целевой нагрузки. На представленных схемах: две полужесткие лодки или 15-метровых десантных катера или 8 стандартных контейнеров. Также до 5 контейнеров может быть установлено в свободном пространстве под полетной палубой. Всё — в соответствии с общей тенденцией для современных надводных кораблей.
Ключевой элемент системы управления оружием — радиолокационный комплекс «Кронос» от компании «Леонардо», состоящий в упрощенном варианте из четырех полотен АФАР, работающих в сантиметровом диапазоне. Фрегаты «полной» версии будут оснащены двухдиапазонной версией в составе 8 АФАР (четыре антенны С-диапазона и четыре антенны системы StarFire, работающих в диапазоне Х). Первые используют диапазон с длинами волн 3,5-7,5 см, способствующий большей дальности обнаружения целей, вторые — диапазон с более короткими длинами волн (2,5-3,75 см), что обеспечивает лучшую разрешающую способность при сопровождении малоразмерных целей в ближней зоне.
В дополнение к «Кроносу» используется РЛС общего обнаружения «Леонардо» SPS-732 для скрытного наблюдения, препятствующая преждевременному обнаружения фрегата. Её принцип основан на излучении импульсов разной интенсивности в широком диапазоне частот, которые неотличимы от радиопомех для средств РТР противника; процессор SPS-732 постепенно накапливает данные и по теории вероятности определяет положение цели.
Как и большинство ровесников, фрегаты класса PPA комплектуются всеракурсной ИК-системой обнаружения в ближней зоне.
Защиту от подводных угроз обеспечивают сразу четыре системы разработки «Леонардо»: буксируемая активная антенна ATAS с дальностью обнаружения подлодок до 40 км; буксируемая антенна «Блэк Снейк» для обнаружения торпед; противодиверсионная система сигнализации — для защиты стоящего в гавани фрегата от боевых пловцов; и система обнаружения теплового следа. Все выглядит здорово, кроме одного момента — в описании отсутствует подкильный гидролокатор.
В остальном проект выше всяких похвал. Пожалуй, лучший фрегат среди всех аналогичных проектов начала XXI века.
Самая неполиткорректная глава
В концепции фрегата PPA, как и у всех его предшественников, присутствует один странный и труднообъяснимый недостаток. Это не конструктивный просчет, это именно сама концепция, требования заказчика.
Самые совершенные средства обнаружения сочетаются с мизерным зенитным боекомплектом, в данном случае — 16 ЗУР семейства «Астер». В боекомплекте ракеты двух типов: «Астер-15», за счет отсутствия первой ступени обладающие лучшей оперативностью для перехвата в ближней зоне, и двухступенчатые «Астер-30» с дальностью полета 100+ км, предназначенные для борьбы с носителями.
Всего 16 пусковых ячеек, часть из которых предполагается «отдать» под размещение ударных КР SCALP-Naval. В эпоху, когда средства воздушного нападения являются основной и, по сути, единственной реалистичной угрозой для надводных кораблей!
Перед нами суперфрегат за 600+ млн. евро, у которого имеется все, кроме средств ПВО. Он способен обнаруживать воздушные цели в любом количестве, но после нескольких залпов останется совершенно безоружен перед угрозой с воздуха.
У него отсутствует даже замкнутый контур ближней ПВО — ультрасовременный 76-мм автомат с собственной РЛС и программируемыми снарядами обеспечивает защиту только на кормовых углах.
Как представляется автору, ситуация имеет следующее объяснение. Командование флотов и европейские разработчики морских вооружений уверены, что ни один из потенциальных противников не способен произвести массированное воздушное нападение на соединение кораблей в открытом море (подвижная цель, чьи координаты нуждаются в постоянном уточнении). Поднять в воздух ударные и обеспечивающие группы, догнать цель, строго выдержать интервалы и направления, рассчитать точку пуска и осуществить загоризонтный пуск ПКР, при этом случайно «не высунувшись» из-за горизонта и не попав под зенитный огонь. Даром что у фрегата всего дюжина ЗУР, подобную ошибку он не простит.
Практически ни у кого в мире нет ни технических средств, ни опыта, ни подготовки для осуществления подобной воздушной операции.
Поэтому состав вооружения еврофрегатов рассчитан лишь на противодействие «точечным», случайным нападениям в составе пары самолетов и др. подобным провокациям с воздуха.
Еще одно объяснение может скрываться в низкой эффективности зенитного огня. Гораздо большие шансы против самонаводящихся ракет обеспечивают системы постановки помех и средства РЭБ. К слову, фрегаты класса PPA оснащены современной системой радиоэлектронной борьбы ZEUS, способной ставить помехи в широком диапазоне частот. А дюжина ЗУР на борту позволяет исключить возможность бомбардировки фрегата обычными бомбами.
И еще один момент, вызывающий у автора чувство жалости к современному флоту. Столько усилий, лучшие современные технологии, а на выходе «контейнеровоз» на 8 контейнеров с гуманитарной помощью. Словно не военный флот, а флот МЧС.
Да, вероятность конфликтов малой интенсивности довольно высока. Да, приятно иметь многофункциональную платформу. Но если уж решили строить корабль за миллиард, готовый идти в смертный бой, то, наверное, стоит признать, что столь специфическое и дорогостоящее средство не предназначено для гуманитарных поставок. Просто не предназначено, оно способно нести только смерть. И его конструкция должна быть на 100% оптимизирована под эту задачу. Кесарю — кесарево.
Вместо того чтобы тратить внутренние объемы и палубное пространство для размещения «целевой нагрузки», может, стоит задуматься, как за счет этих резервов повысить возможности ВОЕННОГО корабля, на котором пойдут убивать, стараясь при этом не погибнуть от ответных действий противника.
Эпилог
Ситуация в области морских вооружений напоминает цитату из Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать вдвое быстрее».
Программа вступления в строй предшественников, многоцелевых фрегатов FREMM, еще только близится к завершению (в период 2013-2018 гг. в состав ВМС Италии успели вступить 7 из 10 запланированных кораблей). Но «Финкантьери» уже работает на перспективу следующих десятилетий. Не только ограничившись «техническим проектированием», но заложив три корабля, которые по состоянию на 2019 год могут рассматриваться как представители самого современного из существующих проектов подобного назначения.
- Автор:
- Олег Капцов
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