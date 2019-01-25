День штурмана ВМФ России
Ежегодно 25 февраля на флоте отмечается День штурмана Военно-морского флота России. Профессиональный праздник всех российских военнослужащих, деятельность которых напрямую связана с прокладкой курса кораблей, судов, а также авиации ВМФ России, контролем за исправной работой всех навигационных приборов и исчислением перемещений. По традиции этот праздник отмечается на каждом из оперативно-стратегических объединений военно-морского флота Российской Федерации.
Дата 25 января имеет историческое обоснование. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал указ, в котором говорилось: «…быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». В соответствии с царской волей была организована «Школа математических и навигацких наук», которая первоначально располагалась в Москве.
Будущий российский император (получил титул в 1721 году) возлагал на флот большие надежды и прекрасно понимал, что навигация играет важную роль в координации передвижения отдельных судов и эскадры. При этом в то далекое время ориентироваться штурманам приходилось исключительно по картам, которые не отличались тогда особой достоверностью, и звездному небу.
Новобранцы штурманской школы изучали математические науки, навигацию, а также различные хитрости мореходных учений, которые только можно было узнать на тот момент времени. Открытая в Москве школа располагалась в Сухаревой башне, которая, к сожалению, была разрушена в 1934 году в рамках Генеральной реконструкции Москвы. Башню строили в два этапа с 1692 по 1695 год и с 1698 по 1701 год, когда башню реконструировали, выстроив третий ярус. На тот момент это было величественное здание высотой 64 метра. В 1701 году именно третий ярус башни заняла школа математических и навигацких наук, в которой обучалось 500 человек.
Школа математических и навигацких наук в Сухаревой башне, созданная Петром I, была первым в России артиллерийским, инженерным и морским училищем, исторической предтечей и предшественником всей современной системы инженерно-технического образования в нашей стране. Данная школа просуществовала до 1753 года. Обучение здесь проходили не только военные, но и гражданские специалисты. В числе преподавателей были как лучшие российские, так и приглашенные лично царем иностранные специалисты. В годы работы школа готовила молодых людей во все роды оружия и службы, которые требовали наличия некоторых научных знаний или просто знания русской грамоты. Из школы помимо моряков выходили артиллеристы, инженеры, учителя в другие школы, архитекторы, геодезисты, гражданские чиновники, мастеровые и т.д.
При этом сама профессия штурмана появилась с момента появления кораблестроения, в том числе и на Руси. Появившаяся необходимость в совершении длительных морских или речных переходов требовала от корабелов необходимых знаний и навыков. Рыбаки и купцы, которые рассчитывали вернуться домой живыми и невредимыми с уловом и товаром, не могли игнорировать погодные условия, особенности фарватеров, прибрежного и морского ландшафта и другие моменты. Но централизованная подготовка специалистов морского дела началась в России именно при Петре I.
С начала XVIII века наука и технологии шагнули далеко вперед. В области навигации был сделан настоящий прорыв. Современные боевые корабли могут получать всю необходимую информацию прямо со спутников, в том числе и сведения о различных препятствиях. В то же время появление и повсеместное распространение сложной техники и оборудования требует и наличия подготовленных к работе с ней специалистов, поэтому подготовка штурманов для нужд военно-морского флота по-прежнему ведется очень тщательно и скрупулезно. Более того, штурманы все равно имеют представление обо всех методах навигации, которые были накоплены за все предыдущие столетия, свои знания они смогут применить и при полном отказе имеющегося на корабле оборудования.
День штурмана ВМФ России начали отмечать именно 25 января сравнительно недавно. Так 15 июля 1996 года главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал флота Громов Феликс Николаевич издал приказ №253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». В соответствии с этим приказом, начиная с 1997 года, День штурмана начали отмечать 25 января, увязав данный день с исторической датой. Любопытно, что до этого День штурмана ВМФ России отмечался два раза в год: 21 марта и 23 сентября (в дни весеннего и осеннего равноденствия).
Сегодня штурманская служба ВМФ России насчитывает порядка трех тысяч специалистов, около тысячи из которых – это офицеры. Помимо этого штурманская служба – это более 200 человек профессорско-преподавательского состава российских военно-морских учебных заведений, порядка 50 из них имеют ученую степень, а более 30 человек – ученое звание, сообщает официальный сайт Минобороны РФ. Сегодня День штурмана Военно-Морского Флота – это профессиональный праздник для всех, кому по долгу службы приходится исполнять свой долг и решать важные задачи по обеспечению навигационной безопасности плавания надводных и подводных кораблей, судов обеспечения в различных регионах земного шара – от ледяных арктических морей до жарких и влажных тропиков.
В Минобороны подчеркивают, что штурманская специальность, которая появилась в России одновременно с первыми кораблями, в высшей степени востребована и сегодня и является одной из самых главных специальностей в ВМФ. Без работы штурманов невозможно представить себе ни движение кораблей, ни их действий по применению находящегося на борту штатного вооружения. К примеру, только в 2016 году конкурс в военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность по России составлял 3,5 человека на место, а флот по-прежнему заинтересован в качественном отборе кандидатов для поступления.
По словам главного штурмана ВМФ России, к штурманской службе флота в настоящее время относится более 10 учебных подразделений, главными из которых по праву являются кафедры Штурманской службы ВМФ в Военно-морской академии, кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях, расположенных в Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининграде и во Владивостоке, кафедры, ведущие подготовку специалистов технических средств кораблевождения (ТСК) в Санкт-Петербурге и во Владивостоке, а также в учебных центрах ВМФ России. В распоряжении штурманской службы в настоящее время есть все необходимое для качественной подготовки и переподготовки специалистов – учебные аудитории и лаборатории, специальные тренажеры. Для морской подготовки будущих штурманов на флоте широко применяются несколько учебных кораблей, а также 10 учебных катеров.
В современных реалиях процесс подготовки штурманов для российского флота учитывает и процесс его активного обновления техникой в соответствии с реализуемой государственной кораблестроительной программой. Сегодня состав флота ежегодно пополняется надводными и подводными кораблями новых поколений, оснащенными новым вооружением и техникой, в том числе современными навигационными комплексами и системами. Перед флотом России сегодня стоят важные задачи, которые заключаются в действиях в составе межвидовых, разнородных и однородных группировок в различных районах мирового океана. Это требует качественной профессиональной подготовки специалистов для флота, в том числе и штурманов.
25 января «Военное обозрение» поздравляет всех штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации и ветеранов штурманской службы с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников.
Дата 25 января имеет историческое обоснование. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал указ, в котором говорилось: «…быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». В соответствии с царской волей была организована «Школа математических и навигацких наук», которая первоначально располагалась в Москве.
Будущий российский император (получил титул в 1721 году) возлагал на флот большие надежды и прекрасно понимал, что навигация играет важную роль в координации передвижения отдельных судов и эскадры. При этом в то далекое время ориентироваться штурманам приходилось исключительно по картам, которые не отличались тогда особой достоверностью, и звездному небу.
Новобранцы штурманской школы изучали математические науки, навигацию, а также различные хитрости мореходных учений, которые только можно было узнать на тот момент времени. Открытая в Москве школа располагалась в Сухаревой башне, которая, к сожалению, была разрушена в 1934 году в рамках Генеральной реконструкции Москвы. Башню строили в два этапа с 1692 по 1695 год и с 1698 по 1701 год, когда башню реконструировали, выстроив третий ярус. На тот момент это было величественное здание высотой 64 метра. В 1701 году именно третий ярус башни заняла школа математических и навигацких наук, в которой обучалось 500 человек.
Сухарева башня на открытке 1927 года, именно здесь размещалась первая Школа математических и навигацких наук
Школа математических и навигацких наук в Сухаревой башне, созданная Петром I, была первым в России артиллерийским, инженерным и морским училищем, исторической предтечей и предшественником всей современной системы инженерно-технического образования в нашей стране. Данная школа просуществовала до 1753 года. Обучение здесь проходили не только военные, но и гражданские специалисты. В числе преподавателей были как лучшие российские, так и приглашенные лично царем иностранные специалисты. В годы работы школа готовила молодых людей во все роды оружия и службы, которые требовали наличия некоторых научных знаний или просто знания русской грамоты. Из школы помимо моряков выходили артиллеристы, инженеры, учителя в другие школы, архитекторы, геодезисты, гражданские чиновники, мастеровые и т.д.
При этом сама профессия штурмана появилась с момента появления кораблестроения, в том числе и на Руси. Появившаяся необходимость в совершении длительных морских или речных переходов требовала от корабелов необходимых знаний и навыков. Рыбаки и купцы, которые рассчитывали вернуться домой живыми и невредимыми с уловом и товаром, не могли игнорировать погодные условия, особенности фарватеров, прибрежного и морского ландшафта и другие моменты. Но централизованная подготовка специалистов морского дела началась в России именно при Петре I.
С начала XVIII века наука и технологии шагнули далеко вперед. В области навигации был сделан настоящий прорыв. Современные боевые корабли могут получать всю необходимую информацию прямо со спутников, в том числе и сведения о различных препятствиях. В то же время появление и повсеместное распространение сложной техники и оборудования требует и наличия подготовленных к работе с ней специалистов, поэтому подготовка штурманов для нужд военно-морского флота по-прежнему ведется очень тщательно и скрупулезно. Более того, штурманы все равно имеют представление обо всех методах навигации, которые были накоплены за все предыдущие столетия, свои знания они смогут применить и при полном отказе имеющегося на корабле оборудования.
В преддверии Дня штурмана ВМФ курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде провели тренировку для юнармейцев на комплексном тренажере «Мостик-2000», фото: Минобороны
День штурмана ВМФ России начали отмечать именно 25 января сравнительно недавно. Так 15 июля 1996 года главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал флота Громов Феликс Николаевич издал приказ №253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». В соответствии с этим приказом, начиная с 1997 года, День штурмана начали отмечать 25 января, увязав данный день с исторической датой. Любопытно, что до этого День штурмана ВМФ России отмечался два раза в год: 21 марта и 23 сентября (в дни весеннего и осеннего равноденствия).
Сегодня штурманская служба ВМФ России насчитывает порядка трех тысяч специалистов, около тысячи из которых – это офицеры. Помимо этого штурманская служба – это более 200 человек профессорско-преподавательского состава российских военно-морских учебных заведений, порядка 50 из них имеют ученую степень, а более 30 человек – ученое звание, сообщает официальный сайт Минобороны РФ. Сегодня День штурмана Военно-Морского Флота – это профессиональный праздник для всех, кому по долгу службы приходится исполнять свой долг и решать важные задачи по обеспечению навигационной безопасности плавания надводных и подводных кораблей, судов обеспечения в различных регионах земного шара – от ледяных арктических морей до жарких и влажных тропиков.
В Минобороны подчеркивают, что штурманская специальность, которая появилась в России одновременно с первыми кораблями, в высшей степени востребована и сегодня и является одной из самых главных специальностей в ВМФ. Без работы штурманов невозможно представить себе ни движение кораблей, ни их действий по применению находящегося на борту штатного вооружения. К примеру, только в 2016 году конкурс в военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность по России составлял 3,5 человека на место, а флот по-прежнему заинтересован в качественном отборе кандидатов для поступления.
В преддверии Дня штурмана ВМФ курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде провели тренировку для юнармейцев на комплексном тренажере «Мостик-2000», фото: Минобороны
По словам главного штурмана ВМФ России, к штурманской службе флота в настоящее время относится более 10 учебных подразделений, главными из которых по праву являются кафедры Штурманской службы ВМФ в Военно-морской академии, кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях, расположенных в Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининграде и во Владивостоке, кафедры, ведущие подготовку специалистов технических средств кораблевождения (ТСК) в Санкт-Петербурге и во Владивостоке, а также в учебных центрах ВМФ России. В распоряжении штурманской службы в настоящее время есть все необходимое для качественной подготовки и переподготовки специалистов – учебные аудитории и лаборатории, специальные тренажеры. Для морской подготовки будущих штурманов на флоте широко применяются несколько учебных кораблей, а также 10 учебных катеров.
В современных реалиях процесс подготовки штурманов для российского флота учитывает и процесс его активного обновления техникой в соответствии с реализуемой государственной кораблестроительной программой. Сегодня состав флота ежегодно пополняется надводными и подводными кораблями новых поколений, оснащенными новым вооружением и техникой, в том числе современными навигационными комплексами и системами. Перед флотом России сегодня стоят важные задачи, которые заключаются в действиях в составе межвидовых, разнородных и однородных группировок в различных районах мирового океана. Это требует качественной профессиональной подготовки специалистов для флота, в том числе и штурманов.
25 января «Военное обозрение» поздравляет всех штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации и ветеранов штурманской службы с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников.
- Автор:
- Юферев Сергей
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