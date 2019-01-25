День штурмана ВМФ России

Сухарева башня на открытке 1927 года, именно здесь размещалась первая Школа математических и навигацких наук

В преддверии Дня штурмана ВМФ курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде провели тренировку для юнармейцев на комплексном тренажере «Мостик-2000», фото: Минобороны

В преддверии Дня штурмана ВМФ курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде провели тренировку для юнармейцев на комплексном тренажере «Мостик-2000», фото: Минобороны

По материалам из открытых источников.