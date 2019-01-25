В Каракасе рассказали о приёмах по закрытию посольства США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американское посольство в Каракасе «рассадником хаоса». По распоряжению Мадуро, диппредставительство США будет закрыто, несмотря на то, что Вашингтон пытается сохранить своё присутствие в венесуэльской столице.Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что у «Мадуро нет полномочий по закрытию посольства, так как он является бывшим президентом». Исполняющим обязанности президента Венесуэлы США решили признать 35-летнего Хуана Гайдо (Гуайдо), который самопровозгласил себя главой государства во время одного из митингов.Ранее в Венесуэле предложили «помочь» американским дипломатам со скорым отъездом – отключить электричество, газо- и водоснабжение в здании посольства. На то, чтобы собрать вещи и покинуть Венесуэлу, американским диппредставителям Николас Мадуро дал 72 часа – время уже идёт.Нужно отметить, что Венесуэла отзывает из США своих дипломатов. В Штатах действуют 8 консульств Боливарианской республики, включая консульства в Майами, Новом Орлеане и Нью-Йорке.Накануне главы Уругвая и Мексики, признавая Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, призвали его к диалогу с оппозиционными силами.Однако для тех, кто подогревает напряжённость в Венесуэле, на самом деле никакой диалог не нужен. Всё работает по известному украинскому сценарию. И если Мадуро сдастся, то в стране могут начаться необратимые изменения с непрогнозируемыми последствиями в том числе и для конституционного строя.