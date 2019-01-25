В Киеве заявили о возможности "возвращения" Кубани и Кавказа силой

Один из представителей украинского войска

Нельзя оттягивать вопрос на 50 лет. Через такое время уже некого будет возвращать.

На Украине в очередной раз заявили о том, что готовы «возвращать Кубань и Кавказ». На этот раз с подобного рода заявлениями выступил командир националистического украинского вооружённого формирования, по совместительству депутат ВРУ, Андрей Билецкий. По словам Билецкого, «рано или поздно возвращать Кубань и Кавказ Украине придётся. Возможно, силой».Нардеп ВРУ заявил, что связан его посыл с тем, что на этих территориях проживает «достаточное число людей с высоким уровнем национального украинского сознания».Сам термин «возвращать» было бы странно как-то комментировать. Но всё же... Если Билецкий ищет людей с «высоким уровнем национального самосознания», тогда ему следовало было начать с «возвращения силой», например, пары провинций Канады. Там уж точно уровень «свидомости» порой превышает киевский в разы.Далее Билецкий переключился на Крым и Донбасс. По его словам, с «силовым возвращением» тянуть никак нельзя, так как «вообще нельзя играться с такими вещами».Командир украинского формирования, в котором использовалась и используется нацистская символика:Напомним, что ранее разные украинские политики, включая представителей правительства, уже призывали «возвращать» не только Крым и Донбасс, но также Ростовскую, Воронежскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Краснодарский край. И эта говорильня продолжается уже пятый год, причём за это время сама Украина успела потерять не менее 5 млн человек в качестве переселенцев, включая беженцев в указанные регионы Российской Федерации.