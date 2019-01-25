США увеличат объёмы оружейного плутония и создадут новую ракету для АПЛ
Бюджетное управление Конгресса США представило доклад, в котором говорится о необходимости модернизации ядерных сил, а также о тех средствах, которые могут на эту модернизацию понадобиться в течение ближайших десяти лет.
Выясняется, что новые бюджетные оценки по развитию программы ЯО в США примерно на четверть больше предыдущих.
Если в предыдущем докладе (от 2017 года) расходы оценивались примерно в 400 млрд долларов на 10 лет, то теперь планка выросла почти до полутриллиона долларов (494 млрд). Это притом, что оценки сумм от 2017 года оказались на 15% выше оценок сумм от года 2015. Другими словами, следует констатировать, что год от года расходы США на ядерные силы растут внушительными темпами.
По словам члена палаты представителей Конгресса США Мака Торнберри (Республиканская партия), «любой рост расходов в данном случае оправдан, так как речь идёт о стратегической безопасности».
На что США собираются выделять дополнительные средства?
Это разработка баллистической ракеты с зарядом «малой мощности» для подводных лодок, разработка новой крылатой ракеты морского пуска, увеличение объёмов производства оружейного плутония.
Финансовые параметры программы, подготовленной Пентагоном и Минэнерго США выглядят следующим образом:
234 млрд долларов – стратегические системы доставки ЯО, включая подводные лодки и стратегические бомбардировщики;
106 млрд долларов – развитие лабораторий по производству ядерного оружия, содержание арсеналов ЯО, техническое его обслуживание;
77 млрд долларов – системы управления ЯО, координация проектов в области стратегических ядерных сил;
15 млрд долларов – финансирование дополнительных проектов, в том числе проекта по разработке упомянутой новой крылатой ракеты;
62 млрд долларов – «прогнозируемые дополнительные затраты».
Выясняется, что новые бюджетные оценки по развитию программы ЯО в США примерно на четверть больше предыдущих.
Если в предыдущем докладе (от 2017 года) расходы оценивались примерно в 400 млрд долларов на 10 лет, то теперь планка выросла почти до полутриллиона долларов (494 млрд). Это притом, что оценки сумм от 2017 года оказались на 15% выше оценок сумм от года 2015. Другими словами, следует констатировать, что год от года расходы США на ядерные силы растут внушительными темпами.
По словам члена палаты представителей Конгресса США Мака Торнберри (Республиканская партия), «любой рост расходов в данном случае оправдан, так как речь идёт о стратегической безопасности».
На что США собираются выделять дополнительные средства?
Американский подводник
Это разработка баллистической ракеты с зарядом «малой мощности» для подводных лодок, разработка новой крылатой ракеты морского пуска, увеличение объёмов производства оружейного плутония.
Финансовые параметры программы, подготовленной Пентагоном и Минэнерго США выглядят следующим образом:
234 млрд долларов – стратегические системы доставки ЯО, включая подводные лодки и стратегические бомбардировщики;
106 млрд долларов – развитие лабораторий по производству ядерного оружия, содержание арсеналов ЯО, техническое его обслуживание;
77 млрд долларов – системы управления ЯО, координация проектов в области стратегических ядерных сил;
15 млрд долларов – финансирование дополнительных проектов, в том числе проекта по разработке упомянутой новой крылатой ракеты;
62 млрд долларов – «прогнозируемые дополнительные затраты».
- Использованы фотографии:
- пресс-служба командования подводных сил ВМС США
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