Сколько осталось до "ядерной полуночи"?
Как говорится в сообщении электронного журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», стрелки Часов Судного дня остались на прежней отметке – 23:58 до "конца света".
Эти часы являются символом угрозы наступления глобальной катастрофы, которая, по мнению «Бюллетеня», по-прежнему велика и связана с ухудшением ситуации с ядерным оружием, изменением климата на планете, а также с имеющимися на сегодняшний день предпосылками для «подрыва демократии» в связи с расширением пространства информационной войны в мире. О том, что зачастую подрывом демократии занимаются именно те, кто называет себя главными демократизаторами планеты, учёные предпочитают не говорить.
Президент журнала Рэйчел Бронсон подчеркнула, что теперешнее положение стрелок - это не знак стабильности, а решительное предупреждение. В частности, она связала тревожную ситуацию с обострением отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
Напомним, что стрелки Часов Судного дня стали показывать без двух минут до конца света в тот период, когда зимой прошлого года произошло резкое обострение отношений между США и КНДР. Отметка 23:58 демонстрировала, тем самым, количество гипотетических минут до наступления ядерной катастрофы.
До этого стрелки Часов были отодвинуты на 30 секунд дальше от "ядерной полуночи".
Отдельные эксперты скептически смотрят на сам принцип "работы часов", отмечая, что если ядерная война и начнётся, то у учёных просто не будет времени на перевод стрелок.
Эти часы являются символом угрозы наступления глобальной катастрофы, которая, по мнению «Бюллетеня», по-прежнему велика и связана с ухудшением ситуации с ядерным оружием, изменением климата на планете, а также с имеющимися на сегодняшний день предпосылками для «подрыва демократии» в связи с расширением пространства информационной войны в мире. О том, что зачастую подрывом демократии занимаются именно те, кто называет себя главными демократизаторами планеты, учёные предпочитают не говорить.
Президент журнала Рэйчел Бронсон подчеркнула, что теперешнее положение стрелок - это не знак стабильности, а решительное предупреждение. В частности, она связала тревожную ситуацию с обострением отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
Напомним, что стрелки Часов Судного дня стали показывать без двух минут до конца света в тот период, когда зимой прошлого года произошло резкое обострение отношений между США и КНДР. Отметка 23:58 демонстрировала, тем самым, количество гипотетических минут до наступления ядерной катастрофы.
До этого стрелки Часов были отодвинуты на 30 секунд дальше от "ядерной полуночи".
Отдельные эксперты скептически смотрят на сам принцип "работы часов", отмечая, что если ядерная война и начнётся, то у учёных просто не будет времени на перевод стрелок.
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