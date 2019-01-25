Штурман рассказал о моменте столкновения Су-34

Была облачность. Какое-то время (штурман) наблюдал ведомый самолет. Потом перевёл внимание на приборы, и затем почувствовал удар. Их самолёт рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос), затем Су-34 начал заваливаться на правое крыло.

В прессе публикуются материалы со ссылкой на свидетельства одного из лётчиков, находившегося в небе во время столкновения самолётов Су-34 на Дальнем Востоке. Речь идёт о штурмане, который выжил после столкновения бомбардировщиков над Японским морем.Напомним, что столкновение привело к гибели нескольких военнослужащих ВКС РФ (тела двоих военнослужащих обнаружены). Предварительной причиной гибели лётчиков после катапультирования ранее было названо то, что они запутались в парашютах.Информационная служба ТАСС приводит заявление лётчика, ссылаясь на неназванного собеседника:На данный момент штурман Су-34 проходит по делу о столкновении двух самолётов в качестве свидетеля. По его показаниям, после удара и начала кабрирования боевой машины, произошло катапультирование. Он видел купол парашюта командира.Напомним, что катастрофа произошла примерно в 35 км от побережья Японского моря. Оба допустивших столкновение самолёта – из состава 277-го полка, базирующегося на аэродроме Хурба в Хабаровском крае.