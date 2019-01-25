В Совете Европы заявили о многомиллионном долге России
Задолженность Москвы перед Советом Европы (СЕ) составляет на сегодняшний день около €60 млн., передает РИА Новости заявление пресс-секретаря генсека организации Дэниеля Хольтгена.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пресс-секретарь отметил, что названная им сумма примерная, то есть может быть чуть больше или меньше.
Таким образом Хольтген подтвердил слова, ранее сказанные главой МИД Финляндии (страны-председателя в комитете министров до мая текущего года) Тимо Сойни в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что его ведомство в ближайшие месяцы постарается найти компромисс по возвращению России к работе СЕ и по выплате ее долга в размере 60 млн. евро.
Напомним, в 2014 году Россию лишили ряда полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, из-за воссоединения с Крымом и ситуации на востоке Украины. В следующем году Парламентская Ассамблея дважды обсуждала восстановление полномочий российской делегации, но в результате санкции только расширялись.
Россия отказалась работать в организации на таких условиях, и в последующие два года даже не пыталась аккредитоваться. А летом 2017-го стало известно об отказе Москвы от выплаты взносов в бюджет Совета Европы.
Осенью прошлого года генсек СЕ Турбьерн Ягланд напомнил, что через два года после приостановки выплаты взносов (то есть летом 2019-го) Россию могут исключить из организации.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2019 году Россия также не будет выплачивать взнос. Его сумма должна была составить около €30 млн. При этом глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва хочет остаться в составе организации, однако готова уйти, если другие страны примут такое решение. Ранее Россия призвала СЕ закрепить положение, что никто не имеет права лишать делегацию ее полномочий.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пресс-секретарь отметил, что названная им сумма примерная, то есть может быть чуть больше или меньше.
Таким образом Хольтген подтвердил слова, ранее сказанные главой МИД Финляндии (страны-председателя в комитете министров до мая текущего года) Тимо Сойни в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что его ведомство в ближайшие месяцы постарается найти компромисс по возвращению России к работе СЕ и по выплате ее долга в размере 60 млн. евро.
Напомним, в 2014 году Россию лишили ряда полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, из-за воссоединения с Крымом и ситуации на востоке Украины. В следующем году Парламентская Ассамблея дважды обсуждала восстановление полномочий российской делегации, но в результате санкции только расширялись.
Россия отказалась работать в организации на таких условиях, и в последующие два года даже не пыталась аккредитоваться. А летом 2017-го стало известно об отказе Москвы от выплаты взносов в бюджет Совета Европы.
Осенью прошлого года генсек СЕ Турбьерн Ягланд напомнил, что через два года после приостановки выплаты взносов (то есть летом 2019-го) Россию могут исключить из организации.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2019 году Россия также не будет выплачивать взнос. Его сумма должна была составить около €30 млн. При этом глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва хочет остаться в составе организации, однако готова уйти, если другие страны примут такое решение. Ранее Россия призвала СЕ закрепить положение, что никто не имеет права лишать делегацию ее полномочий.
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