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В Совете Европы заявили о многомиллионном долге России

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Задолженность Москвы перед Советом Европы (СЕ) составляет на сегодняшний день около €60 млн., передает РИА Новости заявление пресс-секретаря генсека организации Дэниеля Хольтгена.




Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пресс-секретарь отметил, что названная им сумма примерная, то есть может быть чуть больше или меньше.

Таким образом Хольтген подтвердил слова, ранее сказанные главой МИД Финляндии (страны-председателя в комитете министров до мая текущего года) Тимо Сойни в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что его ведомство в ближайшие месяцы постарается найти компромисс по возвращению России к работе СЕ и по выплате ее долга в размере 60 млн. евро.

Напомним, в 2014 году Россию лишили ряда полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, из-за воссоединения с Крымом и ситуации на востоке Украины. В следующем году Парламентская Ассамблея дважды обсуждала восстановление полномочий российской делегации, но в результате санкции только расширялись.

Россия отказалась работать в организации на таких условиях, и в последующие два года даже не пыталась аккредитоваться. А летом 2017-го стало известно об отказе Москвы от выплаты взносов в бюджет Совета Европы.

Осенью прошлого года генсек СЕ Турбьерн Ягланд напомнил, что через два года после приостановки выплаты взносов (то есть летом 2019-го) Россию могут исключить из организации.

В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2019 году Россия также не будет выплачивать взнос. Его сумма должна была составить около €30 млн. При этом глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва хочет остаться в составе организации, однако готова уйти, если другие страны примут такое решение. Ранее Россия призвала СЕ закрепить положение, что никто не имеет права лишать делегацию ее полномочий.
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Совет Европы
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