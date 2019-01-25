В Израиле заявили, что сирийские офицеры очень плохо учатся использованию С-300

Технически ЗРК С-300 были готовы к использованию уже вскоре после их поставки в Сирию. Тогда же Россия направила в Сирию три группы офицеров и техников, которые должны проводить обучение военнослужащих армии Сирии и техническое обслуживание комплексов противовоздушной обороны. Предполагалось, что процесс подготовки будет завершён до конца 2018 года.

Более половины присланных для прохождения курса сирийских офицеров этот курс пройти не смогли.

Израильская служба информации Nziv, ссылаясь на источники в Сирии, пишет о проблемах, которые возникли при развёртывании поставленных Россией сирийской армии зенитных ракетных комплексов С-300.Напомним, что решение о поставках ЗРК С-300 в Сирию было принято после израильской провокации, в результате которой расчёт ПВО САА нанёс ошибочный удар по российскому самолёту РЭР (радиоэлектронной разведки).В публикации Nziv утверждается, что якобы сирийские военнослужащие очень плохо осваивают поставленную из Россию военную технику ПВО.Из материала:То же издание, ссылаясь на так называемую сирийскую оппозицию, заявляет, что сирийские расчёты С-300 «до сих пор не освоили навыков управления системами». Также добавляется, что комплексы в Сирии могут быть поставлены на боевое дежурство с сирийскими расчётами не ранее чем через полгода.В статье говорится о том, что представители Минобороны России якобы жаловались президенту Сирии Башару Асаду на то, что уровень подготовки военнослужащих войск ПВО сирийской правительственной армии остаётся на крайне низком уровне. При этом приводится термин «на позорно низком уровне».Из материала:Официальных комментариев Минобороны РФ по этому вопросу на данный момент не публикуется.