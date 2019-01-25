В США оценили российский БЛА «Охотник»
Новый тяжелый ударный беспилотный аппарат, снимки которого недавно появились в интернете, может значительно осложнить жизнь американским военным, пишет военный обозреватель издания Business Insider Алекс Локки.
На размещенных в Сети фотографиях изображен БЛА, построенный по схеме «летающее крыло». Автор отмечает, что он похож на бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США, который в свою очередь является самым скрытным американским самолетом.
По его словам, для истребителей, обладающих сверхзвуковой скоростью и высокой маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение. Его отсутствие на российской машине говорит о том, что конструкторы, вероятно, отдали приоритет незаметности летательного аппарата в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.
Издание напоминает, что американские беспилотники используются для нанесения ударов только по наземным целям, поскольку из-за дозвуковой скорости являются легкой мишенью для истребителей противника. Однако в российском ОПК заявили, что БЛА «Охотник» станет прототипом истребителя 6 поколения, а это указывает на его способность вести воздушные бои.
Автор также предположил, что новый беспилотник может быть использован российскими военными в паре с истребителем пятого поколения Су-57.
Включив стелс-дрон в оперативный план для Су-57, Россия может значительно осложнить жизнь американским летчикам и военным планировщикам, которые заявляют сегодня, что уже разгадали все основные возможности российской авиации, пишет обозреватель.
На размещенных в Сети фотографиях изображен БЛА, построенный по схеме «летающее крыло». Автор отмечает, что он похож на бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США, который в свою очередь является самым скрытным американским самолетом.
По его словам, для истребителей, обладающих сверхзвуковой скоростью и высокой маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение. Его отсутствие на российской машине говорит о том, что конструкторы, вероятно, отдали приоритет незаметности летательного аппарата в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.
Издание напоминает, что американские беспилотники используются для нанесения ударов только по наземным целям, поскольку из-за дозвуковой скорости являются легкой мишенью для истребителей противника. Однако в российском ОПК заявили, что БЛА «Охотник» станет прототипом истребителя 6 поколения, а это указывает на его способность вести воздушные бои.
Автор также предположил, что новый беспилотник может быть использован российскими военными в паре с истребителем пятого поколения Су-57.
Включив стелс-дрон в оперативный план для Су-57, Россия может значительно осложнить жизнь американским летчикам и военным планировщикам, которые заявляют сегодня, что уже разгадали все основные возможности российской авиации, пишет обозреватель.
- Использованы фотографии:
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