Корпорация «Blue Origin» (США) осуществила успешный суборбитальный полёт
Американская частная аэрокосмическая корпорация «Blue Origin», созданная главой холдинга «Amazon» Джеффом Безосом, являющимся в настоящее время одним из богатейших людей планеты, сообщила (там есть и видеоролик) о проведении успешной миссии своего аппарата «New Shepard».
Над территорией своего огромного (670 кв.км) частного полигона и со своего частного космодрома в штате Техас компанией «Blue Origin» был произведён успешный суборбитальный полёт корабля «New Shepard» (названного так в честь американского астронавта Алана Шепарда).
Этот трёхместный пилотируемый космический корабль многоразового использования имеет во многом революционную конструкцию и рассчитан на осуществление вертикальных взлётов и посадок. Как и пусковая ступень, так и обитаемая капсула (с оборудованием, но пока без экипажа, вес которого имитируется грузом) благополучно приземлились, - пусковая ступень в автоматическом режиме, используя посадочные двигатели, а отсек экипажа – на парашютах.
Это был уже 10-й подобный тестовый старт, который хотя и был отложен на несколько недель по причине плохой погоды, но завершился успехом (удалось добиться крайне высокой точности и мягкости приземления обоих частей аппарата).
После достижения скорости в 363 км/ч "обитаемая" капсула отделилась от носителя и продолжила инерционное движение вверх до целевой высоты примерно в 107 км (что выше показателя в 50 миль, считающегося границей Космоса в США, и выше показателя в 62 мили, считающегося границей атмосферы Земли «Международной федерацией по освоению Космоса»).
В то же время, пока капсула поднималась вверх, стартовый модуль начал снижение, запустив режим посадки и развернув 4 посадочных опоры, и в итоге точно опустившись на «Blue Origin Landing Site». Через некоторое время и капсула опустилась на землю, используя 3 больших парашюта, и непосредственно перед самой посадкой – тормозные ракеты.
Напомним, что корпорация «Blue Origin» является одной из аэрокосмических компаний в мире, - несмотря на то, что в её штате всего 1800 сотрудников, она является лидером в реализации замены программы «Шаттл». И, в частности, используя разрабатываемую с 2015 года тяжёлую ракету-носитель «New Glenn» (названную в честь астронавта Джона Гленна), а также при помощи новейшего достраиваемого на мысе Канаверал стартового комплекса, эта корпорация планирует в 2020 году начать осуществление лунных миссий на постоянной коммерческой основе.
Однако пока, несмотря на уже сформированную очередь из желающих приобрести билеты на суборбитальный полёт в Космос на корабле «New Shepard», корпорация «Blue Origin» не объявила об их стоимости и о дате старта пилотируемой программы полётов, отметив только, что это будет в 2019 году.
Над территорией своего огромного (670 кв.км) частного полигона и со своего частного космодрома в штате Техас компанией «Blue Origin» был произведён успешный суборбитальный полёт корабля «New Shepard» (названного так в честь американского астронавта Алана Шепарда).
Этот трёхместный пилотируемый космический корабль многоразового использования имеет во многом революционную конструкцию и рассчитан на осуществление вертикальных взлётов и посадок. Как и пусковая ступень, так и обитаемая капсула (с оборудованием, но пока без экипажа, вес которого имитируется грузом) благополучно приземлились, - пусковая ступень в автоматическом режиме, используя посадочные двигатели, а отсек экипажа – на парашютах.
Это был уже 10-й подобный тестовый старт, который хотя и был отложен на несколько недель по причине плохой погоды, но завершился успехом (удалось добиться крайне высокой точности и мягкости приземления обоих частей аппарата).
После достижения скорости в 363 км/ч "обитаемая" капсула отделилась от носителя и продолжила инерционное движение вверх до целевой высоты примерно в 107 км (что выше показателя в 50 миль, считающегося границей Космоса в США, и выше показателя в 62 мили, считающегося границей атмосферы Земли «Международной федерацией по освоению Космоса»).
В то же время, пока капсула поднималась вверх, стартовый модуль начал снижение, запустив режим посадки и развернув 4 посадочных опоры, и в итоге точно опустившись на «Blue Origin Landing Site». Через некоторое время и капсула опустилась на землю, используя 3 больших парашюта, и непосредственно перед самой посадкой – тормозные ракеты.
Напомним, что корпорация «Blue Origin» является одной из аэрокосмических компаний в мире, - несмотря на то, что в её штате всего 1800 сотрудников, она является лидером в реализации замены программы «Шаттл». И, в частности, используя разрабатываемую с 2015 года тяжёлую ракету-носитель «New Glenn» (названную в честь астронавта Джона Гленна), а также при помощи новейшего достраиваемого на мысе Канаверал стартового комплекса, эта корпорация планирует в 2020 году начать осуществление лунных миссий на постоянной коммерческой основе.
Однако пока, несмотря на уже сформированную очередь из желающих приобрести билеты на суборбитальный полёт в Космос на корабле «New Shepard», корпорация «Blue Origin» не объявила об их стоимости и о дате старта пилотируемой программы полётов, отметив только, что это будет в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- Twitter/Blue Origin
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