МО РФ рассекретило документы, связанные с блокадой Ленинграда
Российское военное ведомство рассекретило и опубликовало на своем сайте ряд архивных документов к 75-летию снятия блокады с Ленинграда.
Большая часть документов посвящена «Дороге жизни» – уникальной транспортной артерии, связывавшей блокадный город с тыловыми районами страны.
Среди материалов – постановление Военсовета ленинградского фронта о строительстве зимника через Ладогу от 24 ноября 1941 года, а также постановление от 1942 года о строительстве подводного трубопровода длиной 35 км для поставки топлива в осажденный Ленинград.
Согласно материалам, по «Дороге жизни» за весь период ее действия перевезено около 1, 615 млн. тонн грузов. За это же время было эвакуировано около 1,376 млн. человек.
В рассекреченных документах также рассказывается о ранее неизвестных фактах, например, об участии советских подлодок в операциях на Ладожском озере.
Малые подлодки М-77 и М-79 с соблюдением беспрецедентных мер маскировки были переброшены к озеру в 1942 году железнодорожным транспортом. В основном они выполняли разведывательные миссии, наблюдая за подходами к побережью, островам, коммуникациям и базам противника.
В документах приводятся отчеты о деятельности Ладожской военной флотилии с указанием количества выходов, результатов выполненных задач и схем передвижения подводных лодок.
Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Была прорвана 18 января 1943 года, полностью снята 27 января 1944 года. За это время в городе, по разным данным, погибло от 400 тыс. до 1,5 млн. человек. На Нюрнбергском процессе было названо число 632 тысячи. В основном, люди умирали от голода, лишь 3% погибли от артобстрелов и бомбежек.
Большая часть документов посвящена «Дороге жизни» – уникальной транспортной артерии, связывавшей блокадный город с тыловыми районами страны.
Среди материалов – постановление Военсовета ленинградского фронта о строительстве зимника через Ладогу от 24 ноября 1941 года, а также постановление от 1942 года о строительстве подводного трубопровода длиной 35 км для поставки топлива в осажденный Ленинград.
Согласно материалам, по «Дороге жизни» за весь период ее действия перевезено около 1, 615 млн. тонн грузов. За это же время было эвакуировано около 1,376 млн. человек.
В рассекреченных документах также рассказывается о ранее неизвестных фактах, например, об участии советских подлодок в операциях на Ладожском озере.
Малые подлодки М-77 и М-79 с соблюдением беспрецедентных мер маскировки были переброшены к озеру в 1942 году железнодорожным транспортом. В основном они выполняли разведывательные миссии, наблюдая за подходами к побережью, островам, коммуникациям и базам противника.
В документах приводятся отчеты о деятельности Ладожской военной флотилии с указанием количества выходов, результатов выполненных задач и схем передвижения подводных лодок.
Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Была прорвана 18 января 1943 года, полностью снята 27 января 1944 года. За это время в городе, по разным данным, погибло от 400 тыс. до 1,5 млн. человек. На Нюрнбергском процессе было названо число 632 тысячи. В основном, люди умирали от голода, лишь 3% погибли от артобстрелов и бомбежек.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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